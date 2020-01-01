親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿協終成形
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

當成樂器裝箱離境？日產前董座到底如何逃出日本

選舉公報上張善政的碩博士學歷在哪？ 民眾看得霧煞煞

阿拉伯之春過10載 中東人權未改善

2020-01-01 17:00台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

從伊朗到摩洛哥，大多數國家在2019年都發生了大規模的抗議活動。圖／美聯社
從伊朗到摩洛哥，大多數國家在2019年都發生了大規模的抗議活動。圖／美聯社
分享

阿拉伯世界再也回不到過去那樣的各自安好了！2020年元旦，一群北漂寄居土耳其的伊拉克青年同數千安卡拉巿民一起在克孜拉伊廣場跨年，他們唯一的新年願望是「伊拉克人民和所有阿拉伯國家人民勝利」。中東民主運動在茉莉花革命10年後，許多國家仍陷混亂，人民流離失所，阿拉伯之春當真以失敗告終？

10年已過，「阿拉伯之春」諸國各自走向了不同的道路。突尼西亞步入民主轉型，但敘利亞、葉門、利比亞則陷入內戰，再加上美、俄不同程度的介入，中東政治勢力版圖遭到重劃。失敗的挫折阻止不了民眾繼續上街示威，迫使政府改革高失業率、貪污腐敗等問題，昔日示威景象2019年再現於黎巴嫩、伊拉克和阿爾及利亞等國。

官逼民反革命潮

「政府失能又殘殺無辜人民，我希望現在的伊拉克政府被推翻。」21歲青年沙佛說。伊拉克自2019年10月1日爆發示威潮，訴求改善公共服務、增加就業機會、根除官員貪腐亂象，不止息的街頭抗爭已導致總理邁赫迪下台。據聯合國伊拉克援助團人權辦公室指出，抗議期間已有至少496人喪生、1萬7000人受傷。

根據《CNN》報導，2010年12月17日，突尼西亞1名小販遭城管欺凌，投訴無門後心生絕望，在首都的政府大樓前自焚，間接點燃了「茉莉花革命」浪潮。之後，星星之火傳遍阿拉伯世界，民眾紛紛走上街要求推翻專制政權，改善民不聊生的社會慘況。

抗議活動遭鎮壓

根據《阿拉伯新聞》報導，從伊朗到摩洛哥，大多數國家在2019年都發生了大規模的抗議活動，其中一些抗議活動的規模和影響具有歷史性。蘇丹的抗議活動於2018年12月開始，要求罷免盤踞30年的總統奧馬爾•巴希爾。蘇丹軍方在4月將總統解職，但示威者拒絕回家，軍方於6月鎮壓，導致100多人死亡，最終雙方於8月達成了為期3年的協議。。

11月中旬，伊朗人發起了自1979年革命以來最大的抗議運動。汽油價格措施不力激起了怒火，抗議活動突顯人們對經濟危機，腐敗，政府無能以及缺乏政治自由的憤怒。美國制裁是主要原因，但大部分是針對政府無能。政府的鎮壓規模是歷史性的，全天性的網際網路中斷持續了數天，有200多人死亡給大規模逮捕。

阿拉伯之春的未來？

與2011年阿拉伯之春抗議活動有很多相似之處，經濟上的不滿和對基本權利的要求是核心驅動力。該地區的人口仍然非常年輕，年輕人要求進行根本的政治和經濟變革。社交媒體仍然在組織抗議活動中發揮作用，但是政府也已經學會了如何利用社交媒體。大多數抗議活動還是和平的，即使面對政府的激烈鎮壓手腕。

抗議者從過去學到了一些教訓：罷免一位政治領導人不會導致他們想要的改變，抗議者繼續向政府施加壓力，要求他們進行更深層次的改變。

【更多精采內容，詳見

伊拉克伊朗黎巴嫩貪污油價人權

延伸閱讀

影／直擊！阿帕契直升機展示武力 協防美大使館

美駐伊拉克使館遭報復攻擊 川普：伊朗要付龐大...

伊拉克難民安卡拉跨年 盼阿拉伯國家人民勝利

大使館遭伊拉克群眾攻擊 美將增兵保護

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

帛琉率先開罰 禁用有害珊瑚礁的防曬乳

2020-01-01 15:29

一生必遊？氣候暖化 搭遊輪遊南極要趁早

2020-01-01 15:03

加拿大山區雪崩 美國2滑雪客喪生

2020-01-01 14:22

男子52周打破52項世界紀錄 最後一項是背後接飛盤

2020-01-01 14:12

峇里島的豬 現在沒飛機餐廚餘可吃

2020-01-01 13:22

特斯拉在美撞車事故又一起 當局展開調查

2020-01-01 12:50

日正妹低胸教保養重機短片爆紅 網友暴動：難專心

2020-01-01 11:18

末日硬要放煙火？澳洲野火災難中的「雪梨跨年煙火」

2020-01-01 09:45

2020年9件值得期待大事：NASA火星任務、全球最高大廈誕生...

2020-01-01 09:37

不滿米其林降星級提告 法國名廚敗訴

2019-12-31 23:34

亞洲恐糧食短缺 專家：善用農業科技

2019-12-31 17:34

評／要價300萬的「香蕉黏牆」算什麼藝術？

2019-12-31 15:49

城市冷知識 為什麼聖誕交換禮物我收到一棵八樓高大樹？

2019-12-31 15:39

「當作和自己玩遊戲」 韓男拍片自剖妥瑞症要吃碗泡麵有多難

2019-12-31 15:29

教宗聖家節籲吃飯別玩手機 多與家人交談

2019-12-31 14:58

俄國最熱一年 莫斯科跨年靠假雪

2019-12-31 14:57

誤偷他人兒子骨灰 竊賊「哭著道歉」物歸原主

2019-12-31 14:04

搭機5件事 空服員不做！你最好也別做

2019-12-31 12:27

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00
看更多

熱門文章

川普揚言報復！大使館遭攻擊 美急派百名陸戰隊支援

2020-01-01 09:33

川普推文宣布 1月15日簽署美中第一階段貿易協議

2019-12-31 22:23

高恩到底怎麼逃出日本的？有一說是當成樂器裝箱離境

2020-01-01 13:16

一張合照揭真實年齡 女星上節目曝身世令人震驚

2019-12-31 21:23

美駐伊拉克大使已撤離 數千伊拉克人準備衝進美使館

2019-12-31 18:03

棄保潛逃震驚世界 前日產董座戈恩一生驚奇不斷

2019-12-31 20:09

2020年9件值得期待大事：NASA火星任務、全球最高大廈誕生...

2020-01-01 09:37

美中將簽第一階段貿易協定 專家：北京一大勝利

2020-01-01 09:02

影／直擊！阿帕契直升機展示武力 協防美大使館

2020-01-01 15:15

日正妹低胸教保養重機短片爆紅 網友暴動：難專心

2020-01-01 11:18

骯髒破舊又誤點成性 紐約地鐵還有救嗎？

2020-01-01 11:00

伊拉克示威者衝進美使館縱火 美軍拿槍威脅

2019-12-31 21:35

影／不讓你走！女信徒強拉握手 教宗罕見動怒

2020-01-01 11:46

川普這一炸 引爆伊拉克反美情緒

2019-12-31 23:51

幸運！夫妻把60萬現金扔回收場 被眼尖的工作人員發現

2020-01-01 11:34

李顯龍新年賀詞：美中貿易協議無法解決根本分歧

2019-12-31 18:40

金正恩：暫停核試承諾作廢 近期將推出新戰略武器

2020-01-01 08:59

日產前執行長高恩 離奇逃回黎巴嫩

2019-12-31 23:55

牧師王怡遭判9年 美國務卿籲北京放人

2020-01-01 07:41

不滿空襲 伊拉克人衝進美使館

2019-12-31 23:48

不滿米其林降星級提告 法國名廚敗訴

2019-12-31 23:34

男子52周打破52項世界紀錄 最後一項是背後接飛盤

2020-01-01 14:12

戈恩棄保潛逃黎巴嫩 法國政府否認事先知情

2020-01-01 10:30

亞洲恐糧食短缺 專家：善用農業科技

2019-12-31 17:34

年底期限到了！未獲美回應 專家：北韓明年將持續射彈

2019-12-31 18:42

比特幣供應量減 有望大漲

2020-01-01 00:31

澳洲野火斷生路 4千人困海灘

2020-01-01 00:11

大使館遭伊拉克群眾攻擊 美將增兵保護

2020-01-01 06:19

峇里島的豬 現在沒飛機餐廚餘可吃

2020-01-01 13:22

巴格達美使館遇襲 川普警告伊朗要付很大代價

2020-01-01 08:39

奧克蘭雪梨放煙火告別2019 領先全球迎新年

2019-12-31 21:32

澳洲大火再襲 遊客未依勸導撤離

2019-12-31 17:35

韓國政府年底特赦5174人 沒有朴槿惠

2019-12-31 19:33

汽車大亨高恩失勢 企業史罕見

2019-12-31 23:12

英雄淪逃犯 高恩：這是個背叛的故事

2019-12-31 23:56

新加坡濱海灣煙火秀 跨年民眾嗨翻天

2020-01-01 03:17

澳洲野火肆虐 新年除夕數千人夜宿海灘

2020-01-01 00:13

川普：美中1月15日簽第一階段貿易協議

2020-01-01 00:35

一生必遊？氣候暖化 搭遊輪遊南極要趁早

2020-01-01 15:03

2019年哪家汽車股最慘？ 高恩下台後的日產、雷諾

2020-01-01 12:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top