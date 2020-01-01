阿拉伯之春過10載 中東人權未改善

從伊朗到摩洛哥，大多數國家在2019年都發生了大規模的抗議活動。圖／美聯社 分享 facebook

阿拉伯世界再也回不到過去那樣的各自安好了！2020年元旦，一群北漂寄居土耳其的伊拉克青年同數千安卡拉巿民一起在克孜拉伊廣場跨年，他們唯一的新年願望是「伊拉克人民和所有阿拉伯國家人民勝利」。中東民主運動在茉莉花革命10年後，許多國家仍陷混亂，人民流離失所，阿拉伯之春當真以失敗告終？

10年已過，「阿拉伯之春」諸國各自走向了不同的道路。突尼西亞步入民主轉型，但敘利亞、葉門、利比亞則陷入內戰，再加上美、俄不同程度的介入，中東政治勢力版圖遭到重劃。失敗的挫折阻止不了民眾繼續上街示威，迫使政府改革高失業率、貪污腐敗等問題，昔日示威景象2019年再現於黎巴嫩、伊拉克和阿爾及利亞等國。

官逼民反革命潮

「政府失能又殘殺無辜人民，我希望現在的伊拉克政府被推翻。」21歲青年沙佛說。伊拉克自2019年10月1日爆發示威潮，訴求改善公共服務、增加就業機會、根除官員貪腐亂象，不止息的街頭抗爭已導致總理邁赫迪下台。據聯合國伊拉克援助團人權辦公室指出，抗議期間已有至少496人喪生、1萬7000人受傷。

根據《CNN》報導，2010年12月17日，突尼西亞1名小販遭城管欺凌，投訴無門後心生絕望，在首都的政府大樓前自焚，間接點燃了「茉莉花革命」浪潮。之後，星星之火傳遍阿拉伯世界，民眾紛紛走上街要求推翻專制政權，改善民不聊生的社會慘況。

抗議活動遭鎮壓

根據《阿拉伯新聞》報導，從伊朗到摩洛哥，大多數國家在2019年都發生了大規模的抗議活動，其中一些抗議活動的規模和影響具有歷史性。蘇丹的抗議活動於2018年12月開始，要求罷免盤踞30年的總統奧馬爾•巴希爾。蘇丹軍方在4月將總統解職，但示威者拒絕回家，軍方於6月鎮壓，導致100多人死亡，最終雙方於8月達成了為期3年的協議。。

11月中旬，伊朗人發起了自1979年革命以來最大的抗議運動。汽油價格措施不力激起了怒火，抗議活動突顯人們對經濟危機，腐敗，政府無能以及缺乏政治自由的憤怒。美國制裁是主要原因，但大部分是針對政府無能。政府的鎮壓規模是歷史性的，全天性的網際網路中斷持續了數天，有200多人死亡給大規模逮捕。

阿拉伯之春的未來？

與2011年阿拉伯之春抗議活動有很多相似之處，經濟上的不滿和對基本權利的要求是核心驅動力。該地區的人口仍然非常年輕，年輕人要求進行根本的政治和經濟變革。社交媒體仍然在組織抗議活動中發揮作用，但是政府也已經學會了如何利用社交媒體。大多數抗議活動還是和平的，即使面對政府的激烈鎮壓手腕。

抗議者從過去學到了一些教訓：罷免一位政治領導人不會導致他們想要的改變，抗議者繼續向政府施加壓力，要求他們進行更深層次的改變。

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