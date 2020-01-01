親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿協終成形
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

骯髒破舊又誤點成性 紐約地鐵還有救嗎？

川普揚言報復！大使館遭攻擊 美急派百名陸戰隊支援

日正妹低胸教保養重機短片爆紅 網友暴動：難專心

2020-01-01 11:18香港01 記者卓柏安／報導

日本近日有一條介紹重型機車保養的短片成為話題之作，全因片中親身上陣、落手落腳維修重機的，是一名身材豐滿、穿低胸上衣的性感女子，令網民們都直言「眼球不知道應該看那裏好了」。原來片中女子名叫國友愛佳（Kunitomo Aika），本身亦是愛重機之人，她的instagram帳號不時都會有她騎重機的照片，展現她性感之外的型爆一面！

國友愛佳在短片中以低胸裝維修重機，引來不少網民討論。（YouTube「webオー...
國友愛佳在短片中以低胸裝維修重機，引來不少網民討論。（YouTube「webオートバイ」短片截圖）
分享

YouTube頻道「webオートバイ」於本月初上載短片〈【愛佳の夜メンテ】第二夜（チェーンの清掃、注油）〉，約3分鐘的短片快轉過約30秒的片頭之後就看到愛佳穿白色低胸上衣、熱褲及黃色外套，坐在地上準備戴上手套開始修理重機。

國友愛佳會上傳自己騎電單車時的照片。（IG「kunitomo_aika」圖片）
國友愛佳會上傳自己騎電單車時的照片。（IG「kunitomo_aika」圖片）
分享

愛佳在片中為了修理重機，不時都要做出彎腰向前俯、腿張開、半蹲等姿勢，的確十分落力，同時短片的鏡頭角度亦令網民們有無限遐想，皆因鏡頭有齊高炒、低炒、近攝，而且愛佳不時比電單車佔有更大畫面，令愛佳的美好身段都一覽無遺，相當吸晴。

其實該個頻道去年都有拍攝類似短片，不過直至今年才在網民好評之下推出第二集。很多網民聚精會神看完短片之後，都感嘆自己本來是想看如何保養重機，但目光卻一直不知道應該看什麼地方，「這到底在教什麼，好難專心」。當然亦都有人大讚短片高質，「短短的3分鐘，我竟然看了3個小時！」

現年32歲的愛佳在IG上都經常分享自己的近況，除了一些生活照之外，亦有不少性感的泳衣或是Cosplay福利照。她亦間中會上載自己騎電單車時的照片，例如就曾有她穿上重機車手服裝，落場飛車的照片，看起來有型有款，形象的確十分多變呢！

延伸閱讀：

曾做車模遭300人拍照圍摸　大馬辣妹Lina Yu變電單車手剛強性感

日本童顏寫真女星身材超勁　竟只是17歲高中生　網民：想做佢同學

文章授權轉載自《香港01》

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

末日硬要放煙火？澳洲野火災難中的「雪梨跨年煙火」

2020-01-01 09:45

2020年9件值得期待大事：NASA火星任務、全球最高大廈誕生...

2020-01-01 09:37

不滿米其林降星級提告 法國名廚敗訴

2019-12-31 23:34

亞洲恐糧食短缺 專家：善用農業科技

2019-12-31 17:34

評／要價300萬的「香蕉黏牆」算什麼藝術？

2019-12-31 15:49

城市冷知識 為什麼聖誕交換禮物我收到一棵八樓高大樹？

2019-12-31 15:39

「當作和自己玩遊戲」 韓男拍片自剖妥瑞症要吃碗泡麵有多難

2019-12-31 15:29

教宗聖家節籲吃飯別玩手機 多與家人交談

2019-12-31 14:58

俄國最熱一年 莫斯科跨年靠假雪

2019-12-31 14:57

誤偷他人兒子骨灰 竊賊「哭著道歉」物歸原主

2019-12-31 14:04

俄羅斯挖出190克拉巨鑽 估有20億年歷史

2019-12-31 13:38

2020科學新展望 火星與基改受矚目

2019-12-31 13:20

《熱氣球飛行家》：世界的樣貌 取決於我們的冒險

2019-12-31 13:18

火線大逃亡！澳洲除夕「野火圍城」，5千遊客被逼入海

2019-12-31 12:41

影／澳洲驚現血色天空！ 逾4千人逃往海邊避野火

2019-12-31 12:28

搭機5件事 空服員不做！你最好也別做

2019-12-31 12:27

被法國媒體讚譽為「天才」 朱利安．戈瑟蘭以戲劇揭露當代野蠻人性

2019-12-31 11:28

女大生被綁架母拒付贖金 慘遭性侵3日殺害棄屍

2019-12-31 09:25

沒人信！ 莎朗史東用真名玩交友App 遭疑假帳號被停用

2019-12-31 08:20

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00
看更多

熱門文章

影／澳洲驚現血色天空！ 逾4千人逃往海邊避野火

2019-12-31 12:28

川普推文宣布 1月15日簽署美中第一階段貿易協議

2019-12-31 22:23

俄羅斯挖出190克拉巨鑽 估有20億年歷史

2019-12-31 13:38

川普揚言報復！大使館遭攻擊 美急派百名陸戰隊支援

2020-01-01 09:33

高恩棄保出境 3分鐘懂看他從「日產救世主」淪為階下囚

2019-12-31 11:40

美駐伊拉克大使已撤離 數千伊拉克人準備衝進美使館

2019-12-31 18:03

日本定罪率近百分百！高恩棄保潛逃 4億保釋金恐遭沒收

2019-12-31 11:44

棄保潛逃震驚世界 前日產董座戈恩一生驚奇不斷

2019-12-31 20:09

一張合照揭真實年齡 女星上節目曝身世令人震驚

2019-12-31 21:23

「當作和自己玩遊戲」 韓男拍片自剖妥瑞症要吃碗泡麵有多難

2019-12-31 15:29

伊拉克示威者衝進美使館縱火 美軍拿槍威脅

2019-12-31 21:35

日產英雄淪逃犯：高恩充滿驚奇的一生

2019-12-31 11:32

半夜家中傳聲響以為闖空門 夫妻急報警兇手是「它」

2019-12-31 15:20

日男伴母屍同居近兩年 自首稱是「母親遺願」

2019-12-31 15:35

美中將簽第一階段貿易協定 專家：北京一大勝利

2020-01-01 09:02

沒人信！ 莎朗史東用真名玩交友App 遭疑假帳號被停用

2019-12-31 08:20

川普這一炸 引爆伊拉克反美情緒

2019-12-31 23:51

李顯龍新年賀詞：美中貿易協議無法解決根本分歧

2019-12-31 18:40

誤偷他人兒子骨灰 竊賊「哭著道歉」物歸原主

2019-12-31 14:04

影／火龍捲掀翻重達10公噸消防車 澳洲義消殉職

2019-12-31 16:49

高恩發聲明：我沒有逃離司法--我逃離不公和政治迫害

2019-12-31 12:43

日產前董座棄保潛逃 辯護律師：晴天霹靂

2019-12-31 16:14

日產前執行長高恩逃到貝魯特 高喊迫害

2019-12-31 14:31

城市冷知識 為什麼聖誕交換禮物我收到一棵八樓高大樹？

2019-12-31 15:39

牧師王怡遭判9年 美國務卿籲北京放人

2020-01-01 07:41

不滿空襲 伊拉克人衝進美使館

2019-12-31 23:48

紐時：美空襲民兵組織 把伊拉克推向反美

2019-12-31 15:09

「始於關門 終於加薪」 川普給聯邦員工高潮迭起的一年！

2019-12-31 15:26

不滿米其林降星級提告 法國名廚敗訴

2019-12-31 23:34

年底期限到了！未獲美回應 專家：北韓明年將持續射彈

2019-12-31 18:42

金正恩：暫停核試承諾作廢 近期將推出新戰略武器

2020-01-01 08:59

高恩棄保潛逃 看他的律師如何解釋

2019-12-31 14:46

澳洲野火斷生路 4千人困海灘

2020-01-01 00:11

日產前執行長高恩 離奇逃回黎巴嫩

2019-12-31 23:55

大使館遭伊拉克群眾攻擊 美將增兵保護

2020-01-01 06:19

亞洲恐糧食短缺 專家：善用農業科技

2019-12-31 17:34

骯髒破舊又誤點成性 紐約地鐵還有救嗎？

2020-01-01 11:00

2020年9件值得期待大事：NASA火星任務、全球最高大廈誕生...

2020-01-01 09:37

德州教堂槍案 前科槍手遭70歲教友6秒英勇擊殺

2019-12-31 14:25

奧克蘭雪梨放煙火告別2019 領先全球迎新年

2019-12-31 21:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top