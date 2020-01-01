日正妹低胸教保養重機短片爆紅 網友暴動：難專心

日本近日有一條介紹重型機車保養的短片成為話題之作，全因片中親身上陣、落手落腳維修重機的，是一名身材豐滿、穿低胸上衣的性感女子，令網民們都直言「眼球不知道應該看那裏好了」。原來片中女子名叫國友愛佳（Kunitomo Aika），本身亦是愛重機之人，她的instagram帳號不時都會有她騎重機的照片，展現她性感之外的型爆一面！

國友愛佳在短片中以低胸裝維修重機，引來不少網民討論。（YouTube「webオートバイ」短片截圖） 分享 facebook

YouTube頻道「webオートバイ」於本月初上載短片〈【愛佳の夜メンテ】第二夜（チェーンの清掃、注油）〉，約3分鐘的短片快轉過約30秒的片頭之後就看到愛佳穿白色低胸上衣、熱褲及黃色外套，坐在地上準備戴上手套開始修理重機。

國友愛佳會上傳自己騎電單車時的照片。（IG「kunitomo_aika」圖片） 分享 facebook

愛佳在片中為了修理重機，不時都要做出彎腰向前俯、腿張開、半蹲等姿勢，的確十分落力，同時短片的鏡頭角度亦令網民們有無限遐想，皆因鏡頭有齊高炒、低炒、近攝，而且愛佳不時比電單車佔有更大畫面，令愛佳的美好身段都一覽無遺，相當吸晴。

其實該個頻道去年都有拍攝類似短片，不過直至今年才在網民好評之下推出第二集。很多網民聚精會神看完短片之後，都感嘆自己本來是想看如何保養重機，但目光卻一直不知道應該看什麼地方，「這到底在教什麼，好難專心」。當然亦都有人大讚短片高質，「短短的3分鐘，我竟然看了3個小時！」

現年32歲的愛佳在IG上都經常分享自己的近況，除了一些生活照之外，亦有不少性感的泳衣或是Cosplay福利照。她亦間中會上載自己騎電單車時的照片，例如就曾有她穿上重機車手服裝，落場飛車的照片，看起來有型有款，形象的確十分多變呢！

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文章授權轉載自《香港01》