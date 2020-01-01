親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿協終成形
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

恭喜！2020第一對 包小松和小13歲美女主播結婚了

查水表時代全面來臨？反滲透法過關 以後把你當匪諜辦？

2020年9件值得期待大事：NASA火星任務、全球最高大廈誕生...

2020-01-01 09:37香港01 記者成依華／報導

2020年已經來臨，新一年有什麼可以期待？無論是政壇、科技界都將有多件全球關注的大事發生，政壇肯定不會平靜，在2019年未解決的問題如中美貿易戰、英國脫歐有望在今年取得突破，年底更有美國總統特朗普（Donald Trump）的連任戰開打。在科技界方面則有NASA火星任務，而全球最高大廈的紀錄也有望在2020年刷新。

1. 中美簽署首階段貿易協議

中美貿易談判展開超過一年，終於在2019年10月宣布雙方取得共識，將達成首階段協議，至12月再透露已就文件內容達成一致，中美雙方將會在2020年1月15日在白宮簽署協議，盛傳中國副總理劉鶴將會赴美國。

但就算在簽署首階段協議後，貿易談判並未結束，外界既關注中國會增購多少美國農產品，還有中美雙方能否就第二階段協議達成共識。

2. 英國實現脫歐

強生將帶領英國在1月底脫歐（美聯社）
強生將帶領英國在1月底脫歐（美聯社）
分享

英國首相強生（Boris Johnson）成功帶領保守黨在2019年12月贏得大選後，可望在2020年1月底實現英國脫歐，但他的任務並未完成，他將要與歐盟磋商貿易協議，外界擔心一旦兩方未能在2020年12月底、即脫歐過渡期完結前達成共識，英國將再有「無協議脫歐」危機。

3. 美國大選

川普能否連任要看11月（美聯社）
川普能否連任要看11月（美聯社）
分享

川普的彈劾案還未結束，參議院即將在1月開始審訊，由於共和黨控制該院，相信有望速戰速決，彈劾案通過機會低。川普的真正考驗是11月3日的美國大選，在這之前，民主黨將在3月決定由哪位參選人挑戰特朗普，可能人選包括前副總統拜登、女候選人沃倫等。

4. 火星任務

火星探測車Rover（NASA）
火星探測車Rover（NASA）
分享

美國太空總署（NASA）即將在2020年推動火星任務，包括有探測車Rover，它配備有23個攝影鏡頭及2個收音「耳朵」，還有機械臂可以抽取樣本。NASA又會派出直升機在火星上空試飛，為首次於地球外的星球測試比大氣重的飛行器。

它們預計在2020年7月升空，至2021年2月抵達火星。這次火星任務目的包括尋找可能存在過的生命蹤跡，並要為人類未來登陸火星做準備。

5. Yahoo解封「時間囊」

2006年，科技巨企Yahoo（雅虎）發起「時間囊」（Time capsule）計劃，向公眾收集照片、文字、影片等以記錄當時的時代，當時有數以十萬計的用戶參與，Yahoo把資料數碼化放入一個儲存硬件，將在2020年解封，讓大家看看世界的變化。Yahoo當時並透過激光把資料發射到外太空，宣稱「向外星人介紹人類文明」。

6. 串流大戰

HBO將推出新串流服務HBO Max，圖為HBO劇集《權力遊戲》劇照（美聯社）
HBO將推出新串流服務HBO Max，圖為HBO劇集《權力遊戲》劇照（美聯社）
分享

繼Apple TV+在2019年推出後，再有大型企業在2020年打響影片串流服務的大戰，非常熱鬧。

HBO在2020年會推出新服務HBO Max，美國NBC也計劃2020年4月推出服務，讓觀眾可以選擇「免費但有廣告」的模式。

7. 東京奧運

日本東京奧運即將2020年7月至8月舉行，目前主場館新國立競技場已經竣工，外界均期待日本會如何向世界展現該國的「軟實力」。但另一方面，這次奧運的醜聞亦沒完沒了，除了東京奧委會主席涉嫌行賄遭調查外，民眾亦不滿場館造價太貴等。

8. 杜拜世界博覽會

杜拜將在2020年10月起舉辦世界博覽會，這是世博面世169年以來首次在中東國家舉行，杜拜對此隆重其事，趁此展出當地的高科技，例如阿聯酋航空場館會展示未來實驗室、明日機艙、機場未來科技等。

9. 全球最高摩天大廈

吉達塔模擬圖（Jeddah Economic Company）
吉達塔模擬圖（Jeddah Economic Company）
分享

位於沙特阿拉伯的吉達塔（Jeddah Tower）尚在興建中，項目造價達到14億美元（109億港元），一旦完成的話，高度可望達到1000米，將會超越杜拜的哈里發塔（Burj Khalifa，約828米）成為全球最高大廈。香港的環球貿易廣場（ICC）「只有」484米，不到吉達塔的一半。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，吉達塔有望在2020年啟用。不過由於吉達塔的落成日期已經一再延遲，暫時未知屆時會否再次押後。

延伸閱讀：

【2019回顧】這些國際或地區大事　影響勢延續到2020年

【2019回顧】傳奇殞落強人離世　11位西去名人　等不到2020年

文章授權轉載自《香港01》

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

末日硬要放煙火？澳洲野火災難中的「雪梨跨年煙火」

2020-01-01 09:45

不滿米其林降星級提告 法國名廚敗訴

2019-12-31 23:34

亞洲恐糧食短缺 專家：善用農業科技

2019-12-31 17:34

評／要價300萬的「香蕉黏牆」算什麼藝術？

2019-12-31 15:49

城市冷知識 為什麼聖誕交換禮物我收到一棵八樓高大樹？

2019-12-31 15:39

「當作和自己玩遊戲」 韓男拍片自剖妥瑞症要吃碗泡麵有多難

2019-12-31 15:29

教宗聖家節籲吃飯別玩手機 多與家人交談

2019-12-31 14:58

俄國最熱一年 莫斯科跨年靠假雪

2019-12-31 14:57

誤偷他人兒子骨灰 竊賊「哭著道歉」物歸原主

2019-12-31 14:04

俄羅斯挖出190克拉巨鑽 估有20億年歷史

2019-12-31 13:38

2020科學新展望 火星與基改受矚目

2019-12-31 13:20

《熱氣球飛行家》：世界的樣貌 取決於我們的冒險

2019-12-31 13:18

火線大逃亡！澳洲除夕「野火圍城」，5千遊客被逼入海

2019-12-31 12:41

影／澳洲驚現血色天空！ 逾4千人逃往海邊避野火

2019-12-31 12:28

搭機5件事 空服員不做！你最好也別做

2019-12-31 12:27

被法國媒體讚譽為「天才」 朱利安．戈瑟蘭以戲劇揭露當代野蠻人性

2019-12-31 11:28

女大生被綁架母拒付贖金 慘遭性侵3日殺害棄屍

2019-12-31 09:25

沒人信！ 莎朗史東用真名玩交友App 遭疑假帳號被停用

2019-12-31 08:20

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00
看更多

熱門文章

美品牌破產 赴日就起死回生…理由台灣人最懂

2019-12-31 11:00

搭機5件事 空服員不做！你最好也別做

2019-12-31 12:27

影／澳洲驚現血色天空！ 逾4千人逃往海邊避野火

2019-12-31 12:28

川普推文宣布 1月15日簽署美中第一階段貿易協議

2019-12-31 22:23

俄羅斯挖出190克拉巨鑽 估有20億年歷史

2019-12-31 13:38

美聯社精選十年來最驚人衛星影像 陸南海擴張被列奇觀

2019-12-31 11:19

高恩棄保出境 3分鐘懂看他從「日產救世主」淪為階下囚

2019-12-31 11:40

美駐伊拉克大使已撤離 數千伊拉克人準備衝進美使館

2019-12-31 18:03

日本定罪率近百分百！高恩棄保潛逃 4億保釋金恐遭沒收

2019-12-31 11:44

棄保潛逃震驚世界 前日產董座戈恩一生驚奇不斷

2019-12-31 20:09

日產前執行長高恩疑用假名潛逃出境 日當局追查

2019-12-31 10:34

「當作和自己玩遊戲」 韓男拍片自剖妥瑞症要吃碗泡麵有多難

2019-12-31 15:29

一張合照揭真實年齡 女星上節目曝身世令人震驚

2019-12-31 21:23

伊拉克示威者衝進美使館縱火 美軍拿槍威脅

2019-12-31 21:35

日產英雄淪逃犯：高恩充滿驚奇的一生

2019-12-31 11:32

半夜家中傳聲響以為闖空門 夫妻急報警兇手是「它」

2019-12-31 15:20

日男伴母屍同居近兩年 自首稱是「母親遺願」

2019-12-31 15:35

川普這一炸 引爆伊拉克反美情緒

2019-12-31 23:51

李顯龍新年賀詞：美中貿易協議無法解決根本分歧

2019-12-31 18:40

沒人信！ 莎朗史東用真名玩交友App 遭疑假帳號被停用

2019-12-31 08:20

誤偷他人兒子骨灰 竊賊「哭著道歉」物歸原主

2019-12-31 14:04

川普揚言報復！大使館遭攻擊 美急派百名陸戰隊支援

2020-01-01 09:33

影／火龍捲掀翻重達10公噸消防車 澳洲義消殉職

2019-12-31 16:49

高恩發聲明：我沒有逃離司法--我逃離不公和政治迫害

2019-12-31 12:43

美中將簽第一階段貿易協定 專家：北京一大勝利

2020-01-01 09:02

日產前董座棄保潛逃 辯護律師：晴天霹靂

2019-12-31 16:14

城市冷知識 為什麼聖誕交換禮物我收到一棵八樓高大樹？

2019-12-31 15:39

日產前執行長高恩逃到貝魯特 高喊迫害

2019-12-31 14:31

不滿空襲 伊拉克人衝進美使館

2019-12-31 23:48

紐時：美空襲民兵組織 把伊拉克推向反美

2019-12-31 15:09

美軍空襲民兵據點 伊拉克街頭示威轉向反美

2019-12-31 10:00

年底期限到了！未獲美回應 專家：北韓明年將持續射彈

2019-12-31 18:42

不滿米其林降星級提告 法國名廚敗訴

2019-12-31 23:34

「始於關門 終於加薪」 川普給聯邦員工高潮迭起的一年！

2019-12-31 15:26

牧師王怡遭判9年 美國務卿籲北京放人

2020-01-01 07:41

高恩棄保潛逃 看他的律師如何解釋

2019-12-31 14:46

日產前執行長高恩 離奇逃回黎巴嫩

2019-12-31 23:55

德州教堂槍案 前科槍手遭70歲教友6秒英勇擊殺

2019-12-31 14:25

奧克蘭雪梨放煙火告別2019 領先全球迎新年

2019-12-31 21:32

澳洲野火斷生路 4千人困海灘

2020-01-01 00:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top