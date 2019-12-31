親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿協終成形
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

《熱氣球飛行家》：世界的樣貌 取決於我們冒險過的一切

亞洲恐糧食短缺 專家：善用農業科技

2019-12-31 17:34台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

未來亞洲糧食恐跟不上人口成長，專家建議，東南亞的農夫必須善加利用最新的農業科技。...
未來亞洲糧食恐跟不上人口成長，專家建議，東南亞的農夫必須善加利用最新的農業科技。(Photo by 影片截圖)
分享
據估計，未來亞洲務農人口大減以及中產階級遽增，糧食恐跟不上人口成長！對此，專家建議東南亞的農夫必須善加利用最新的農業科技，例如採收作物的農業機器人，以增加產量與減少環境衝擊。近年來，農業科技的新創公司如雨後春筍般成立，為小農帶來希望。

糧食恐跟不上人口

《半島電視台》報導，根據資誠聯合會計師事務所、荷蘭合作銀行和淡馬錫控股11月公布的報告，亞洲是全球都市化速度最快的區域，而且據估計2030年亞洲將擁有65%中產階級的人口，在務農人口大減以及中產階級遽增的情況下，糧食很可能跟不上人口成長的腳步。此外，氣候變遷也將造成農業收成愈來愈慘淡。

報告中建議，最新的農業科技必須及時派上用場，以增加產量、減少環境衝擊並增進糧食的營養價值。然而小農合作平台Grow Asia指出，在60項可用於農業的數位科技之中，總計7千1百萬的東南亞農夫僅利用2.5%。

農業科技要價不菲

「目前的農業科技實在是太貴了。」馬來西亞小農「欽」坦言，他最希望運用的是AI的噴灑農藥機，以更有效率的使用農藥，此外，他也希望獲得採收作物的農業機器人，以及精準預測最適種植、灌溉與施肥時間的天氣預報，但這些科技都要價不菲，唯有西方大型企業才負擔的起。

幸運的是，近年來愈來愈多農業科技的新創公司成立，例如緬甸的應用程式「Tun Yat」為農夫提供器具的租借，汶萊的「AgromeIQ」則是傳遞經營管理的知識給農夫。Grow Asia的主任弗蒂爾認為，「農業產業鏈的下游是數位化的藍海」，包括農作物的產銷，此外「差異化的融資」也是許多小農迫切需要的。

然而，或許不是每種作物都需要最新的農業科技。新加坡有機農場「寶萊塢蔬菜」的曼達富指出，農業科技運用在高附加價值的農作物才符合成本效益，例如綠葉蔬菜、羅勒，對於種植低價作物包含芥藍、小白菜的農夫來說，他們尋求的是低成本提升產量的方法。

【更多精采內容，詳見

東南亞馬來西亞氣候變遷

延伸閱讀

3原因…讓美國人口成長率 百年來最低

入股新創公司 中菲行擴大歐洲物流布局

人口普查局：紐約州人口外流總數 全美最高

「機器人和AI不會破壞製造業」

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

「當作和自己玩遊戲」 韓男拍片自剖妥瑞症要吃碗泡麵有多難

2019-12-31 15:29

影／澳洲驚現血色天空！ 逾4千人逃往海邊避野火

2019-12-31 12:28

城市冷知識 為什麼聖誕交換禮物我收到一棵八樓高大樹？

2019-12-31 15:39

俄羅斯挖出190克拉巨鑽 估有20億年歷史

2019-12-31 13:38

評／要價300萬的「香蕉黏牆」算什麼藝術？

2019-12-31 15:49

教宗聖家節籲吃飯別玩手機 多與家人交談

2019-12-31 14:58

俄國最熱一年 莫斯科跨年靠假雪

2019-12-31 14:57

誤偷他人兒子骨灰 竊賊「哭著道歉」物歸原主

2019-12-31 14:04

2020科學新展望 火星與基改受矚目

2019-12-31 13:20

《熱氣球飛行家》：世界的樣貌 取決於我們的冒險

2019-12-31 13:18

火線大逃亡！澳洲除夕「野火圍城」，5千遊客被逼入海

2019-12-31 12:41

搭機5件事 空服員不做！你最好也別做

2019-12-31 12:27

被法國媒體讚譽為「天才」 朱利安．戈瑟蘭以戲劇揭露當代野蠻人性

2019-12-31 11:28

阿根廷雙面通緝犯：追捕43年，骯髒戰爭的酷吏「鐵串烤肉」

2019-12-31 09:30

女大生被綁架母拒付贖金 慘遭性侵3日殺害棄屍

2019-12-31 09:25

鬍子錯了嗎？美駐韓大使被質疑鬍鬚「像日本總督」

2019-12-31 08:30

沒人信！ 莎朗史東用真名玩交友App 遭疑假帳號被停用

2019-12-31 08:20

俄羅斯130年來最熱 莫斯科跨年靠假雪

2019-12-31 00:35

地球汙染波及太空 要解決就得這麼做......

2019-12-31 00:02

澳洲野火朝墨爾本逼近 當局要求10萬居民撤離

2019-12-30 22:01

2019年全球10大趣聞！英國怪歌「我愛香腸捲」奪冠

2019-12-30 21:46

東京築地年貨街搶搶滾 淺草寺年味濃

2019-12-30 21:00

澳洲像火爐 每個省都達到40度

2019-12-30 20:32

太空人零重力成功做出餅乾！「只能看不能吃」原因曝光

2019-12-30 20:28

近130年來最熱！俄國今年氣溫創新高

2019-12-30 20:26

馬來西亞禁菸大執法 違者及餐廳各罰250令吉

2019-12-30 20:07

別人因班機取消跳腳 這位富豪卻嗅到新商機

2019-12-30 18:32

摩洛哥揭弊記者受審 民眾媒體齊聲援

2019-12-30 17:36

影／暖冬缺雪！莫斯科跨年求助人造雪

2019-12-30 17:33

有錢人跟你想的不一樣 千萬富翁堅持不買的4樣東西

2019-12-30 14:50

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00
看更多

熱門文章

搭機5件事 空服員不做！你最好也別做

2019-12-31 12:27

女大生被綁架母拒付贖金 慘遭性侵3日殺害棄屍

2019-12-31 09:25

美品牌破產 赴日就起死回生…理由台灣人最懂

2019-12-31 11:00

影／澳洲驚現血色天空！ 逾4千人逃往海邊避野火

2019-12-31 12:28

投資人獲利退場 美股指數跌幅冠全月

2019-12-31 05:48

交保候審的前日產執行長高恩逃離日本 飛抵黎巴嫩

2019-12-31 07:01

白宮顧問：美中近期將簽署第一階段貿易協議

2019-12-31 05:35

冷血母塞5歲女進行李袋致死 再辯：今天沒打她

2019-12-30 22:30

沒人信！ 莎朗史東用真名玩交友App 遭疑假帳號被停用

2019-12-31 08:20

俄羅斯挖出190克拉巨鑽 估有20億年歷史

2019-12-31 13:38

美聯社精選十年來最驚人衛星影像 陸南海擴張被列奇觀

2019-12-31 11:19

澳洲像火爐 每個省都達到40度

2019-12-30 20:32

高恩棄保出境 3分鐘懂看他從「日產救世主」淪為階下囚

2019-12-31 11:40

日本定罪率近百分百！高恩棄保潛逃 4億保釋金恐遭沒收

2019-12-31 11:44

伊拉克不滿美國隨意轟炸侵犯主權 要求撤軍

2019-12-30 23:21

日產前執行長高恩疑用假名潛逃出境 日當局追查

2019-12-31 10:34

終於要簽了！傳劉鶴下月赴美 簽署第一階段貿易協定

2019-12-30 22:42

「當作和自己玩遊戲」 韓男拍片自剖妥瑞症要吃碗泡麵有多難

2019-12-31 15:29

環保少女童貝里為氣候罷課 爸爸不支持

2019-12-30 18:46

槓上媒體！杜特蒂揚言擋下換照、建議賣掉電視台

2019-12-30 21:11

日產英雄淪逃犯：高恩充滿驚奇的一生

2019-12-31 11:32

5G用不用華為設備 歐盟立場趨強硬

2019-12-30 21:32

瑞典環保少女童貝里嗆 不會浪費時間和川普對話

2019-12-30 23:43

近130年來最熱！俄國今年氣溫創新高

2019-12-30 20:26

半夜家中傳聲響以為闖空門 夫妻急報警兇手是「它」

2019-12-31 15:20

大宗商品狂飆 旺到明年初

2019-12-31 00:27

華為前景艱難 輪值董事長：幹部隊伍要保持10%淘汰率

2019-12-31 09:31

太空人零重力成功做出餅乾！「只能看不能吃」原因曝光

2019-12-30 20:28

澳洲野火朝墨爾本逼近 當局要求10萬居民撤離

2019-12-30 22:01

美空襲伊拉克、敘利亞民兵 伊朗警告後果

2019-12-31 00:16

地球汙染波及太空 要解決就得這麼做......

2019-12-31 00:02

東京築地年貨街搶搶滾 淺草寺年味濃

2019-12-30 21:00

人口普查局：紐約州人口外流總數 全美最高

2019-12-31 05:02

日男伴母屍同居近兩年 自首稱是「母親遺願」

2019-12-31 15:35

川普棄中東不顧 俄填補權力真空

2019-12-30 19:04

蘋果邁向10年來最大年度漲幅 明年還有5G助攻

2019-12-31 08:08

2020投資 掌握五趨勢

2019-12-31 00:30

新創補貼泡沫…破了

2019-12-31 00:30

病逝老伴藏妻子情信逾半世紀 家人聖誕送驚喜

2019-12-31 09:23

東南亞叫車一哥 跨足銀行業

2019-12-31 00:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top