亞洲恐糧食短缺 專家：善用農業科技

未來亞洲糧食恐跟不上人口成長，專家建議，東南亞的農夫必須善加利用最新的農業科技。(Photo by 影片截圖) 分享 facebook 據估計，未來亞洲務農人口大減以及中產階級遽增，糧食恐跟不上人口成長！對此，專家建議東南亞的農夫必須善加利用最新的農業科技，例如採收作物的農業機器人，以增加產量與減少環境衝擊。近年來，農業科技的新創公司如雨後春筍般成立，為小農帶來希望。

糧食恐跟不上人口

《半島電視台》報導，根據資誠聯合會計師事務所、荷蘭合作銀行和淡馬錫控股11月公布的報告，亞洲是全球都市化速度最快的區域，而且據估計2030年亞洲將擁有65%中產階級的人口，在務農人口大減以及中產階級遽增的情況下，糧食很可能跟不上人口成長的腳步。此外，氣候變遷也將造成農業收成愈來愈慘淡。

報告中建議，最新的農業科技必須及時派上用場，以增加產量、減少環境衝擊並增進糧食的營養價值。然而小農合作平台Grow Asia指出，在60項可用於農業的數位科技之中，總計7千1百萬的東南亞農夫僅利用2.5%。

農業科技要價不菲

「目前的農業科技實在是太貴了。」馬來西亞小農「欽」坦言，他最希望運用的是AI的噴灑農藥機，以更有效率的使用農藥，此外，他也希望獲得採收作物的農業機器人，以及精準預測最適種植、灌溉與施肥時間的天氣預報，但這些科技都要價不菲，唯有西方大型企業才負擔的起。

幸運的是，近年來愈來愈多農業科技的新創公司成立，例如緬甸的應用程式「Tun Yat」為農夫提供器具的租借，汶萊的「AgromeIQ」則是傳遞經營管理的知識給農夫。Grow Asia的主任弗蒂爾認為，「農業產業鏈的下游是數位化的藍海」，包括農作物的產銷，此外「差異化的融資」也是許多小農迫切需要的。

然而，或許不是每種作物都需要最新的農業科技。新加坡有機農場「寶萊塢蔬菜」的曼達富指出，農業科技運用在高附加價值的農作物才符合成本效益，例如綠葉蔬菜、羅勒，對於種植低價作物包含芥藍、小白菜的農夫來說，他們尋求的是低成本提升產量的方法。

【更多精采內容，詳見 】