親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿協終成形
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

李艷秋爆管中閔案秘辛：蔡英文原想開除葉俊榮

疑海象不佳 大陸漁船金門海域翻覆5船員失蹤

城市冷知識 為什麼聖誕交換禮物我收到一棵八樓高大樹？

2019-12-31 15:39未來城市@天下 文．許鈺屏

每年聖誕節，英國倫敦西敏市的特拉法加廣場都會有一棵來自挪威的聖誕樹(圖右)。圖左...
每年聖誕節，英國倫敦西敏市的特拉法加廣場都會有一棵來自挪威的聖誕樹(圖右)。圖左為1947年，挪威送給英國的第一棵聖誕樹歷史照片。圖片來源：Trafalgar Square Tree推特
分享

你聽過最猛的聖誕節交換禮物是什麼？若連續72年，都有人飄洋過海，為你送來一棵大樹，這樣夠不夠厲害？

從1947年起，每年聖誕節來臨前，英國倫敦西敏市的特拉法加廣場（Trafalgar Square）都會立起巨大的耶誕樹——一棵真正的樹木，且每年都長得不太一樣。

這是挪威好朋友為這座城市萬中選一的聖誕禮物。

送你一份愛的禮物，我祝你幸福

城市間想展現好交情、維持交流，通常是互相約定為姊妹市吧？

結果英國倫敦西敏市、挪威奧斯陸這兩座城市，竟是「每年特地送上一棵聖誕樹」，甚至演變成兩邊的傳統大事。

每年，挪威都從首都奧斯陸的森林精選一棵高聳大樹，接著，便帶著她上船、渡過北海、運到英國，做為倫敦西敏市的年度聖誕樹。

更厲害的是，這棵樹還跟上流行、開了推特帳號，定時更新、曝光自己的行蹤，方便「樹迷」一邊看看聖誕樹旅行到哪、一邊倒數聖誕節。

路透社報導，挪威當局會提前幾年選出樹木，並細心呵護她、確保健康成長——這棵樹通常高逾20公尺、樹齡超過50年。

據統計，在重重的嚴苛標準下，平均20棵精心栽培的樹木只會挑出一棵，成為聖誕贈禮。

今年11月中，挪威相關單位便在奧斯陸森林中挑出當年度的「森林女王」——這是一棵樹齡85歲、高約24公尺的挪威雲杉。

砍伐典禮當天，雙邊市長也一起出席觀禮、當地孩子演唱詩歌，為這棵樹送行、開啟一趟漫長的海陸旅行。

等到聖誕樹抵達倫敦西敏市，人們還會以傳統挪威風格裝飾這顆參天大樹、點綴上閃亮亮小燈泡。

聖誕節前後，市民歡樂地聚集在樹下報佳音、享受佳節氣氛。不只當地人，這也吸引大批遊客前來朝聖這棵名氣超大的實木聖誕樹，同時見證了英國與挪威的堅實情誼。

這棵聖誕樹通常會放置到「聖誕節第12夜」前，這也是基督教傳統中，聖誕假期的最後一天。倫敦西敏市官方網站上提到，卸下聖誕樹身分後，這棵樹會回收再製成堆肥，正式完結任務。

溫馨禮物的背後，是一段動盪的二戰歷史

不過，到底是什麼原因，讓西敏市能連續72年收到這項巨大聖誕禮物？

仔細觀察的話，會發現這棵樹下立著牌子，寫著：「挪威將這棵奧斯陸的樹獻給倫敦，感謝他們在1940-45年間的協助。 從1947年起，每年都提供一棵樹。」

這棵樹的故事起點，要回溯到1940年。

第二次世界大戰期間，納粹德國入侵挪威，挪威流亡皇室與政府逃往倫敦，接受了五年庇護，而流亡在外的皇室也成了挪威人爭取自由的寄託。

他們回到挪威後，除了開始重建國家，也不忘感激英國的協助。因此，1947年起，他們便開始連年致送代表挪威的大樹，以表達謝意，且流傳至今。

今年，倫敦西敏市市長 Ruth Bush 也提到，「在動盪不安的時代裡，這項延續數十年的傳統，是雙方情誼、外交對話與同理他人的重要象徵。」

每到12月，節慶氣氛濃厚、每個人都期待收到禮物；而這座城市則連續超過70年收到意義非凡的誠摯祝福。英國與挪威都希望，這項極能代表和平與友誼的聖誕禮物能持續下去，讓這重要的節日再添一分歷史意義。

「全文轉載自未來城市(為什麼聖誕交換禮物我收到一棵八樓高大樹？｜城市冷知識#04)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網

【推薦閱讀】

Lumiere：陰冷英倫的冬之火炬｜冬遊世界七大城市光雕藝術節（一）

從「好醜的城市」到「歐洲綠色首都」，挪威人如何打造環保奧斯陸？

為什麼別人家的 Uber 地圖上有一堆蚊子？｜城市冷知識#03

聖誕節挪威倫敦英國交換禮物
【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

「當作和自己玩遊戲」 韓男拍片自剖妥瑞症要吃碗泡麵有多難

2019-12-31 15:29

影／澳洲驚現血色天空！ 逾4千人逃往海邊避野火

2019-12-31 12:28

俄羅斯挖出190克拉巨鑽 估有20億年歷史

2019-12-31 13:38

評／要價300萬的「香蕉黏牆」算什麼藝術？

2019-12-31 15:49

教宗聖家節籲吃飯別玩手機 多與家人交談

2019-12-31 14:58

俄國最熱一年 莫斯科跨年靠假雪

2019-12-31 14:57

誤偷他人兒子骨灰 竊賊「哭著道歉」物歸原主

2019-12-31 14:04

2020科學新展望 火星與基改受矚目

2019-12-31 13:20

《熱氣球飛行家》：世界的樣貌 取決於我們的冒險

2019-12-31 13:18

火線大逃亡！澳洲除夕「野火圍城」，5千遊客被逼入海

2019-12-31 12:41

搭機5件事 空服員不做！你最好也別做

2019-12-31 12:27

被法國媒體讚譽為「天才」 朱利安．戈瑟蘭以戲劇揭露當代野蠻人性

2019-12-31 11:28

阿根廷雙面通緝犯：追捕43年，骯髒戰爭的酷吏「鐵串烤肉」

2019-12-31 09:30

女大生被綁架母拒付贖金 慘遭性侵3日殺害棄屍

2019-12-31 09:25

鬍子錯了嗎？美駐韓大使被質疑鬍鬚「像日本總督」

2019-12-31 08:30

沒人信！ 莎朗史東用真名玩交友App 遭疑假帳號被停用

2019-12-31 08:20

俄羅斯130年來最熱 莫斯科跨年靠假雪

2019-12-31 00:35

地球汙染波及太空 要解決就得這麼做......

2019-12-31 00:02

澳洲野火朝墨爾本逼近 當局要求10萬居民撤離

2019-12-30 22:01

2019年全球10大趣聞！英國怪歌「我愛香腸捲」奪冠

2019-12-30 21:46

東京築地年貨街搶搶滾 淺草寺年味濃

2019-12-30 21:00

澳洲像火爐 每個省都達到40度

2019-12-30 20:32

太空人零重力成功做出餅乾！「只能看不能吃」原因曝光

2019-12-30 20:28

近130年來最熱！俄國今年氣溫創新高

2019-12-30 20:26

馬來西亞禁菸大執法 違者及餐廳各罰250令吉

2019-12-30 20:07

別人因班機取消跳腳 這位富豪卻嗅到新商機

2019-12-30 18:32

摩洛哥揭弊記者受審 民眾媒體齊聲援

2019-12-30 17:36

影／暖冬缺雪！莫斯科跨年求助人造雪

2019-12-30 17:33

有錢人跟你想的不一樣 千萬富翁堅持不買的4樣東西

2019-12-30 14:50

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00
看更多

熱門文章

別人因班機取消跳腳 這位富豪卻嗅到新商機

2019-12-30 18:32

女大生被綁架母拒付贖金 慘遭性侵3日殺害棄屍

2019-12-31 09:25

美品牌破產 赴日就起死回生…理由台灣人最懂

2019-12-31 11:00

影／澳洲驚現血色天空！ 逾4千人逃往海邊避野火

2019-12-31 12:28

投資人獲利退場 美股指數跌幅冠全月

2019-12-31 05:48

交保候審的前日產執行長高恩逃離日本 飛抵黎巴嫩

2019-12-31 07:01

白宮顧問：美中近期將簽署第一階段貿易協議

2019-12-31 05:35

冷血母塞5歲女進行李袋致死 再辯：今天沒打她

2019-12-30 22:30

沒人信！ 莎朗史東用真名玩交友App 遭疑假帳號被停用

2019-12-31 08:20

俄羅斯挖出190克拉巨鑽 估有20億年歷史

2019-12-31 13:38

澳洲像火爐 每個省都達到40度

2019-12-30 20:32

美聯社精選十年來最驚人衛星影像 陸南海擴張被列奇觀

2019-12-31 11:19

高恩棄保出境 3分鐘懂看他從「日產救世主」淪為階下囚

2019-12-31 11:40

伊拉克不滿美國隨意轟炸侵犯主權 要求撤軍

2019-12-30 23:21

日本定罪率近百分百！高恩棄保潛逃 4億保釋金恐遭沒收

2019-12-31 11:44

日產前執行長高恩疑用假名潛逃出境 日當局追查

2019-12-31 10:34

終於要簽了！傳劉鶴下月赴美 簽署第一階段貿易協定

2019-12-30 22:42

環保少女童貝里為氣候罷課 爸爸不支持

2019-12-30 18:46

槓上媒體！杜特蒂揚言擋下換照、建議賣掉電視台

2019-12-30 21:11

12歲童拿聖誕禮「放大鏡」實驗 意外讓院子陷火海

2019-12-30 18:39

5G用不用華為設備 歐盟立場趨強硬

2019-12-30 21:32

日產英雄淪逃犯：高恩充滿驚奇的一生

2019-12-31 11:32

瑞典環保少女童貝里嗆 不會浪費時間和川普對話

2019-12-30 23:43

近130年來最熱！俄國今年氣溫創新高

2019-12-30 20:26

大宗商品狂飆 旺到明年初

2019-12-31 00:27

「當作和自己玩遊戲」 韓男拍片自剖妥瑞症要吃碗泡麵有多難

2019-12-31 15:29

華為前景艱難 輪值董事長：幹部隊伍要保持10%淘汰率

2019-12-31 09:31

太空人零重力成功做出餅乾！「只能看不能吃」原因曝光

2019-12-30 20:28

半夜家中傳聲響以為闖空門 夫妻急報警兇手是「它」

2019-12-31 15:20

澳洲野火朝墨爾本逼近 當局要求10萬居民撤離

2019-12-30 22:01

美空襲伊拉克、敘利亞民兵 伊朗警告後果

2019-12-31 00:16

影／紐約州再爆反猶太攻擊事件 川普強力譴責

2019-12-30 17:15

地球汙染波及太空 要解決就得這麼做......

2019-12-31 00:02

人口普查局：紐約州人口外流總數 全美最高

2019-12-31 05:02

澳洲高溫擴散 南極門戶塔斯馬尼亞飆破40度

2019-12-30 18:31

川普棄中東不顧 俄填補權力真空

2019-12-30 19:04

東京築地年貨街搶搶滾 淺草寺年味濃

2019-12-30 21:00

蘋果邁向10年來最大年度漲幅 明年還有5G助攻

2019-12-31 08:08

2020投資 掌握五趨勢

2019-12-31 00:30

新創補貼泡沫…破了

2019-12-31 00:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top