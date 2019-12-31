城市冷知識 為什麼聖誕交換禮物我收到一棵八樓高大樹？

每年聖誕節，英國倫敦西敏市的特拉法加廣場都會有一棵來自挪威的聖誕樹(圖右)。圖左為1947年，挪威送給英國的第一棵聖誕樹歷史照片。圖片來源：Trafalgar Square Tree推特 分享 facebook

你聽過最猛的聖誕節交換禮物是什麼？若連續72年，都有人飄洋過海，為你送來一棵大樹，這樣夠不夠厲害？

從1947年起，每年聖誕節來臨前，英國倫敦西敏市的特拉法加廣場（Trafalgar Square）都會立起巨大的耶誕樹——一棵真正的樹木，且每年都長得不太一樣。

這是挪威好朋友為這座城市萬中選一的聖誕禮物。

送你一份愛的禮物，我祝你幸福

城市間想展現好交情、維持交流，通常是互相約定為姊妹市吧？

結果英國倫敦西敏市、挪威奧斯陸這兩座城市，竟是「每年特地送上一棵聖誕樹」，甚至演變成兩邊的傳統大事。

每年，挪威都從首都奧斯陸的森林精選一棵高聳大樹，接著，便帶著她上船、渡過北海、運到英國，做為倫敦西敏市的年度聖誕樹。

更厲害的是，這棵樹還跟上流行、開了推特帳號，定時更新、曝光自己的行蹤，方便「樹迷」一邊看看聖誕樹旅行到哪、一邊倒數聖誕節。

路透社報導，挪威當局會提前幾年選出樹木，並細心呵護她、確保健康成長——這棵樹通常高逾20公尺、樹齡超過50年。

據統計，在重重的嚴苛標準下，平均20棵精心栽培的樹木只會挑出一棵，成為聖誕贈禮。

今年11月中，挪威相關單位便在奧斯陸森林中挑出當年度的「森林女王」——這是一棵樹齡85歲、高約24公尺的挪威雲杉。

砍伐典禮當天，雙邊市長也一起出席觀禮、當地孩子演唱詩歌，為這棵樹送行、開啟一趟漫長的海陸旅行。

等到聖誕樹抵達倫敦西敏市，人們還會以傳統挪威風格裝飾這顆參天大樹、點綴上閃亮亮小燈泡。

聖誕節前後，市民歡樂地聚集在樹下報佳音、享受佳節氣氛。不只當地人，這也吸引大批遊客前來朝聖這棵名氣超大的實木聖誕樹，同時見證了英國與挪威的堅實情誼。

這棵聖誕樹通常會放置到「聖誕節第12夜」前，這也是基督教傳統中，聖誕假期的最後一天。倫敦西敏市官方網站上提到，卸下聖誕樹身分後，這棵樹會回收再製成堆肥，正式完結任務。

溫馨禮物的背後，是一段動盪的二戰歷史

不過，到底是什麼原因，讓西敏市能連續72年收到這項巨大聖誕禮物？

仔細觀察的話，會發現這棵樹下立著牌子，寫著：「挪威將這棵奧斯陸的樹獻給倫敦，感謝他們在1940-45年間的協助。 從1947年起，每年都提供一棵樹。」

這棵樹的故事起點，要回溯到1940年。

第二次世界大戰期間，納粹德國入侵挪威，挪威流亡皇室與政府逃往倫敦，接受了五年庇護，而流亡在外的皇室也成了挪威人爭取自由的寄託。

他們回到挪威後，除了開始重建國家，也不忘感激英國的協助。因此，1947年起，他們便開始連年致送代表挪威的大樹，以表達謝意，且流傳至今。

今年，倫敦西敏市市長 Ruth Bush 也提到，「在動盪不安的時代裡，這項延續數十年的傳統，是雙方情誼、外交對話與同理他人的重要象徵。」

每到12月，節慶氣氛濃厚、每個人都期待收到禮物；而這座城市則連續超過70年收到意義非凡的誠摯祝福。英國與挪威都希望，這項極能代表和平與友誼的聖誕禮物能持續下去，讓這重要的節日再添一分歷史意義。

「全文轉載自未來城市(為什麼聖誕交換禮物我收到一棵八樓高大樹？｜城市冷知識#04)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。

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