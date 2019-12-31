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教宗聖家節籲吃飯別玩手機 多與家人交談

2019-12-31 14:58世界日報 編譯中心╱綜合30日電

天主教教宗方濟各（Pope Francis）(中)。 路透社
天主教教宗方濟各（Pope Francis）(中)。 路透社
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天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天舉聖經故事中耶穌、瑪利亞和若瑟一家人為例，呼籲天下家庭用餐時多和彼此交談，別只顧著玩手機。

路透報導，教宗今天在聖伯多祿廣場發表每周例行的三鐘經（Angelus）演說期間對信眾們說，耶穌一家人「祈禱、工作，並互相溝通」。教宗說：「我問我自已，你在你們家裡知道如何溝通嗎？你和那些在餐桌上只顧著用手機聊天的孩子們一樣嗎？整個餐桌靜悄悄，像在望彌撒一樣，大家並沒有在溝通。」

教宗脫稿說道：「我們必須回歸到家人間的溝通上。父親、家長、孩子、祖父母、兄弟姊妹，這是今天要開始做的事情，在聖家節這天。」

據英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，83歲的教宗其實相當熱中社群媒體，自詡在推特上擁有1815萬追蹤者，也常和朝聖者一起玩自拍，但他不太在公眾場合滑手機。

這並非教宗首次責備信徒花太多時間黏著手機，他曾於2017年責備信眾彌撒時就該認真禱告，而不是顧著拿起手機拍他。主持儀式的司鐸會在彌撒期間說「請舉心向上」，而不是「請舉手機向上拍個照」。他還說，這樣的行為「非常難看」。「當我在這兒或在大教堂裡主持彌撒時，看到一堆手機高舉，還不只是信徒而已，連司鐸和主教都這麼做！這讓我非常難過。幫幫忙！」

他今年訪問羅馬一所中學時，也告誡學生：「手機是用來聯絡的，別再做手機的奴隸，否則你將失去自由。」

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