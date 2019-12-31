俄國最熱一年 莫斯科跨年靠假雪

由於氣候變遷推升全球氣溫，俄國氣象局長富蘭德30日表示，用儀器觀測氣象近130年來，今年是俄羅斯有紀錄以來最熱的一年。

富蘭德說，首都莫斯科今年的平均溫度為攝氏7.6至7.7度，比先前最熱紀錄高了0.3度。莫斯科從1879年就一直保留氣象紀錄，而俄羅斯全國1891年才開始這麼做。

全球暖化導致全世界氣溫上升，聯合國本月上旬表示，今年必定成為有紀錄以來最熱的三年之一。莫斯科30日下了點雪。這個俄國城市通常在每年12月中旬就被厚厚的積雪覆蓋，今年整個12月卻幾乎沒下雪。

莫斯科滑雪場全數關閉，樹上卻已出現花苞，比往常提早了至少三個多月。

俄國總統普亭一直不願承認人類活動和全球暖化的關聯。他在本月稍早的年終記者會上說，「沒有人知道」氣候變遷的原因。然而普亭承認，氣候變遷會帶給俄國災難。

俄國是世界上最大的碳燃料生產國之一，其國土有五分之一在北極圈。普亭表示，俄國的氣溫上升速度比全球任何一個地方快2.5%，「對我國而言，這種情況相當嚴重」。

經歷無雪暖冬的莫斯科為妝點跨年氛圍，決定採用人造雪裝飾，因而出現載滿假雪卡車穿梭在市中心的奇景。

衛報報導，卡車送來人造雪，堆成一座單板滑雪丘的影片在網路瘋傳，有民眾認為，送雪至一個每年都要花大錢清除積雪的城市，顯得格外諷刺。

62歲莫斯科居民史坦科在克里姆林宮附近欣賞新年裝飾時說：「這簡直非比尋常。以前這裡的冬天要冷得多，新年前幾乎都在下雪。氣候確實愈變愈暖。」