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摩洛哥揭弊記者受審 民眾媒體齊聲援

2019-12-30 17:36台灣醒報 記者施凱文╱台北報導

勇於揭弊的摩洛哥記者拉迪遭政府逮捕，將面臨1年徒刑。（photo by Twit...
勇於揭弊的摩洛哥記者拉迪遭政府逮捕，將面臨1年徒刑。（photo by Twitter）
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非洲大陸又掀白色恐怖？繼阿爾及利亞插畫家以繪畫暗諷政府高層勾結被捕後，再有記者因發文支持示威抗議而被捕入獄。勇於揭弊的摩洛哥記者拉迪因「藐視法官」罪名遭到羈押，將面臨1年的有期徒刑審判，大批人民聚集首都拉巴特的國會大樓前，要求政府將其釋放。

調查弊案遭報復？

根據《CNN》報導，現年33歲的拉迪曾得過無數獎項，是一名調查記者，常與國際媒體合作揭發摩洛哥政府的貪污弊案。對於摩洛哥近期許多記者及意見領袖被捕一事，他也勇於發言對抗。

今年4月，摩洛哥里夫山脈地區的社運領袖澤夫扎菲被判刑20年入獄，拉迪隨即以推文聲援寫道：「別忘記這些恐龍法官的樣貌，他們總是在真相大白後才求饒。」隨後即遭到警方約談，時間長達數天，之後更因「藐視法官」罪名羈押至今。

參與抗議的民眾蒙吉布表示：「拉迪會被捕是因為敢寫、敢講、敢揭穿，他勇於對抗那些腐敗的統治階級。」國際人權觀察組織中東及北非地區主任惠特森指出，媒體監督政府天經地義，「也沒有人該為了言論自由而入獄。」她說：「針對拉迪的起訴明顯是一種政治報復，我們要求摩洛哥政府立刻釋放他，並撤銷所有告訴。」

箝制言論惹眾怒

據《摩洛哥世界新聞》報導，令摩洛哥政府始料未及的是，逮捕及審判拉迪一事竟引起軒然大波。民眾紛紛走上街頭抗議，社群媒體上「釋放拉迪」的標記瘋傳，媒體界也發起聲援。摩洛哥新聞集團發出聲明表示，對於政府羅織罪名逮捕拉迪「無法接受」。

摩洛哥政治學家班齊恩表示，拉迪的審判罪名若成立將使政府失信於民，他說：「在政府宣示將進行民主改革之時，卻又打壓言論自由，這很矛盾。」摩洛哥政府在過去2個月已逮捕或判刑1名饒舌歌手、2名YouTuber及1位張貼抗爭歌詞的學生，其中一名YouTuber更遭判處4年有期徒刑。

【更多精采內容，詳見

恐龍法官非洲CNN

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