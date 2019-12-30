英洩逾千授勳者地址 艾爾頓強也受害

英國政府日前誤把2020新年授勳名單上逾千名上榜者的工作或住處地址公布在網路上，其中包含國防部高官、軍情五處情報官員、高人氣運動選手等，當局28日為此失誤致歉。

英國內閣辦公廳（Cabinet Office）於27日晚披露包括獲封爵士者在內的新年授勳名單時，誤把上榜者的工作或住處地址在網路上公開約1小時。

名單上包括1999年執導「美國心玫瑰情」（American Beauty）獲奧斯卡最佳導演獎的山姆曼德斯（Sam Mendes）以及2013年執導「自由之心」（12 Years a Slave）獲奧斯卡最佳影片獎的非裔英國導演史提夫麥昆（Steve McQueen），兩人均獲封爵士；歌手艾爾頓強（Elton John）和奧莉薇亞紐頓強（Olivia Newton-John）也榜上有名。

內閣辦公廳發表聲明說：「那些資訊已盡可能快速移除。我們向所有受到影響者致歉，並調查為何會發生這種事。我們已向英國資訊委員會辦公室（ICO）通報此事，且正與所有受影響者直接聯繫。」

獲授勳的保守黨前黨魁Iain Duncan Smith批評事件是「徹底的災難」。英國關注隱私保護組織Big Brother Watch形容外泄資料事件「荒謬而不可原諒」，而政府在數據保護方面的表現亦令人極度憂慮。

英國資訊委員會辦公室表示，正就涉及內閣廳公廳和新年授勳名單的資料外洩情事展開調查。然而，有專門處理私隱事宜的律師指出，ICO可能將事件視作輕微人為過失，警告內閣辦公室了事。