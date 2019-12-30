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黨和國的命門？陸推《密碼法》強化極權監控

長期遭性侵 19歲少年十字架插喉狠殺神父

2019-12-30 12:37香港01 李福源

示意圖。圖／ingimage
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法國北部瓦茲省（Oise）19歲少年亞歷山大（Alexandre V）被懷疑因長期被91歲天主教神父馬塔索利（Roger Matassoli）性侵，在上月把十字架插入馬塔索利喉嚨報復，導致其窒息死亡；上周四（26日）亞歷山大被正式控以謀殺罪，警方調查發現，瑪塔索利曾於1960年至2000年間性侵犯至少4名男童，受害人當中更包括亞歷山大的父親。

警方表示，上月在馬塔索利的家中發現其遺體，留有生前遭到虐待的痕跡，而替馬塔索利打掃寓所的亞歷山大，當日曾想駕駛馬塔索利的座駕逃離現場，但最終被拘捕。亞歷山大供稱患有精神病，獲得轉送醫院接受治療，直至上周四才被正式起訴。

調查顯示，馬塔索利在1960年至2000年間曾侵性至少4名男童，受害人當中還包括亞歷山大的父親斯特凡（Stephane），然而馬塔索利未有停職，且不斷被調至不同教區，直到2018年他仍在教會人員名單中。

每周四都邀請男孩到寓所

斯特凡透露，自己和愛兒遭到馬塔索利性侵後都曾試過自殺，「他（馬塔索利）徹底粉碎了我們整個家庭」。亞歷山大的家姐科萊特（Colette）稱，村中每個人聽聞過神父性侵男童的傳聞，但沒有人採取任何行動，「他每個星期四都會邀請年輕男孩到他的寓所」。

博韋區（Beauvais）主教伯努瓦戈南（Jacques Benoit-Gonnin）受訪時表示，馬塔索利涉嫌性侵，在2009年已遭到免職；然而有傳媒調查發現，馬塔索利當年是因年老而退休，而他直到2018年仍領取教會薪金。

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文章授權轉載自《香港01》

性侵神父法國

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