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車被破窗兒子骨灰被偷 父母崩潰：請把它還給我

2019-12-30 10:59聯合新聞網 綜合報導

這對夫婦在海邊旁的餐館用餐，竊賊打破車窗偷取財物。示意圖／Ingimage
這對夫婦在海邊旁的餐館用餐，竊賊打破車窗偷取財物。示意圖／Ingimage
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波蘭有對夫妻在五個月前因意外喪子，他們到賽普勒斯旅行散心，並打算為兒子進行海葬，他們在海灘旁的餐館用餐時，竊賊破他們的車窗拿走全部行李，其中，還有一個裝著兒子骨灰的木盒，夫妻準備取車時看到慘況崩潰，並透過當地警方喊話「請把它（木盒）還給我」，希望竊賊良心發現。

根據《衛報》報導，來自波蘭的夫婦在2007年移居到瑞典，並成立一間清潔公司，在五個月前他們19歲的兒子因意外身亡，經歷過一陣掙扎後，這對夫妻下定決心，飛到賽普勒斯打算將兒子的骨灰灑在大海中，婦人表示「這裡的海岸是如此美麗，丹尼斯（婦人兒子）喜歡大海，我們都認為這將是結束糟糕一年的好方法」。

當天，他們在海灘附近的餐館用餐，準備取車時發現車窗遭人打破，裡頭所有東西都被竊賊拿走，婦人表示「我們所有人都哭了，因為裝著骨灰的木盒放在黑色背包裡，而黑色背包已被竊賊拿走了」，她接著說「這個木盒象徵我們的兒子，對我們來說意味著全世界」。

當地警方表示「我們正在竭盡全力追其下落」，夫婦受訪時告知記者，他們將骨灰放在有蜻蜓圖像的木盒中，上面還貼著兒子丹尼斯的名字及出生和死亡年份，「劫匪拿著了三個袋子，對我們來說最珍貴的就是木盒，請竊賊把它還給我們」。

而夫婦也不斷在海岸附近張貼懸賞單，只要有人找到木盒就可獲得200歐元（約新台幣6千8百元），希望竊賊了解他偷了什麼東西，並做出正確的決定。

婦人表示兒子骨灰裝在此木盒裡。圖擷自theguardian
婦人表示兒子骨灰裝在此木盒裡。圖擷自theguardian
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波蘭

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