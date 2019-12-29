最會賺的YouTuber才8歲 網紅卡吉年收入2600萬元

八歲網紅卡吉在2019年收入高達2600萬元，成為最會吸金的YouTuber。 Amazon 分享 facebook

富比世雜誌(Forbes Magazine)日前公布的資料顯示，八歲網紅卡吉(Ryan Kaji)在影片分享網站YouTube上的頻道2019年收入高達2600萬元，成為該平台收入最高的創作者。

該雜誌稱，本名萊恩·關(Ryan Guan，音譯)的卡吉，去年就已進帳2200萬元，成為該站收入最高的網紅。

他的頻道「萊恩的世界」(Ryan`s World)，一開始叫做「萊恩玩具評論」(Ryan Toys Review)，以玩具開箱影片為主，由他的父母在2015年創立，三年來訂閱人數已達2290萬；隨著萊恩漸漸長大，該頻道除了玩具之外，也出現更多教育主題的影片。

數據分析公司「Social Blade」稱，該頻道開設至今，影片點閱率總計直逼350億人次，其中多部影片本身就吸引逾10億人次點閱。

消費權益倡議非營利組織「Truth in Advertising」指控該頻道沒有明確說明哪些是廠商贊助拍攝的業配影片，向聯邦貿易委員會(FTC)投訴後，該頻道才在近期改名。

該站收入第二高的頻道是「Dude Perfect」，由來自德州的一群好友挑戰看似不可能完成的體育技能，例如從直升機上或高樓樓頂將籃球投進籃框等；該頻道去年名列第三，今年有所進步，自2018年6月1日至2019年6月1日，共賺進2000萬元。

第三名則是俄羅斯五歲童星安娜塔西亞‧拉辛斯卡亞(Anastasia Radzinskaya)的頻道，進帳1800萬元；包括「按讚娜西提亞的影音部落格」(Like Nastya Vlog)以及「俏皮史黛西」(Funny Stacy)等頻道，發表俄語、英語及西班牙語影片，總計訂閱人數直逼7000萬。

YouTube母公司Google遭FTC指控未經同意收集兒童使用者個資，於9月初同意支付1億7000萬元罰款；FTC稱，YouTube利用這些個資幫助廠商針對兒童投放廣告。