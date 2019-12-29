推廣冰桶的漸凍人過世 百人跳海募款致敬

「漸凍人」福瑞茲(Peter Frates)在與病魔作戰七年後，於本月9日去世；而數以百計的人28日從麻州一個海灘跳進冰冷的海水，向協助推廣冰桶挑戰的福瑞茲致敬。

福瑞茲原為大學棒球校隊，卻罹患肌萎縮側索硬化症(ALS)成為漸凍人，本月9日去世時，年方34歲。

「美聯社」報導，28日是福瑞茲35歲冥誕，約有1000人響應第八屆和最後一次「為皮特(福瑞茲)跳水」活動，聚集在麻州格洛斯特的好港灘，其中大約一半冒寒衝進水裡。

這項活動主要是為傅瑞茲基金募款，協助支付他的醫藥費。

他的妻子茱莉穿著兩人當初結識時穿著的比基尼泳裝，首次跳進冰冷的海裡。她說：「他現在準定捧腹大笑。這是他所能要的最好的生日禮物，不論他在哪裡，他都很感激大家。」

福瑞茲的父親說，為了照護兒子，他們積欠了大約50萬元，希望最後一次募款能夠協助還清債務。

他們家人將繼續為另一個傅瑞茲家庭基金募款，協助其他漸凍人支付居家照護費用。

報名參加實際下水活動的人遠超過2014年創下的250人最高紀錄，當時正值冰桶挑戰風行，為世界各地的ALS研究募到兩億多元經費。