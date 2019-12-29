日教師4年間打包學生剩飯被罰 網轟：扔食物就是良好教育嗎？

珍惜食物是重要美德，但日本一名六旬高中教師卻因不想浪費，4年來擅拿學生午餐吃剩的麵包和牛奶回家，被罰款約31萬日圓（約8.5萬台幣）及減薪3個月。事後教師辭職退休，原因未明。當地教委會做法隨即引起日本網民熱議，批評決定過於苛刻，將取走剩餘食物的老師當成小偷般懲罰，質疑「憑甚麼處罰珍惜食物的人？」

日本學校一般的午飯供餐都有牛奶和麵包。（示意圖／「高浜町学校給食センター」Twitter圖片） 分享 facebook

大阪堺市教育委員會周三（25日）發出公告，指一名62歲高中教師自2015年6月至2019年6月間，將學生們午餐剩下的麵包和牛奶打包帶回家。在這4年期間，他一共拿了4200瓶牛奶和約1000個麵包。

涉事教師接受委員會調查時承認相關行為，坦言「覺得扔掉太浪費，沒有想到會違規」。經過估算，該教師自行拿取的食物共值約31萬日圓，當局考慮其動機等因素，最終判罰減薪3個月，並要賠償等值的食物費用。委員會同時指出，該教師自周三起主動辭職退休，未有講述原因。

消息經傳媒報道後，日本網民紛紛為涉事教師抱不平，直斥委員會小題大做，稱沒有必要像對待小偷般處罰該教師，「把要扔掉的東西再利用，處罰有這種精神的人不是很奇怪嗎」，形容如果教師不拿走的話，就等同浪費了4200瓶牛奶。有人更反問：「把食物扔到垃圾桶，對孩子就是良好的教育嗎？」

不過，也有部分人支持處罰，「問題是『未經許可』的公共和午餐費用」，「拿剩下的午餐和入店偷竊一樣」。

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文章授權轉載自《香港01》