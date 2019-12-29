親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿協終成形
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

「家族接班已非必然選項」 文大明年1月選新董事長

日教師4年間打包學生剩飯被罰 網轟：扔食物就是良好教育嗎？

日教師4年間打包學生剩飯被罰 網轟：扔食物就是良好教育嗎？

2019-12-29 11:09香港01 記者朱利安／報導

珍惜食物是重要美德，但日本一名六旬高中教師卻因不想浪費，4年來擅拿學生午餐吃剩的麵包和牛奶回家，被罰款約31萬日圓（約8.5萬台幣）及減薪3個月。事後教師辭職退休，原因未明。當地教委會做法隨即引起日本網民熱議，批評決定過於苛刻，將取走剩餘食物的老師當成小偷般懲罰，質疑「憑甚麼處罰珍惜食物的人？」

日本學校一般的午飯供餐都有牛奶和麵包。（示意圖／「高浜町学校給食センター」Twi...
日本學校一般的午飯供餐都有牛奶和麵包。（示意圖／「高浜町学校給食センター」Twitter圖片）
分享

大阪堺市教育委員會周三（25日）發出公告，指一名62歲高中教師自2015年6月至2019年6月間，將學生們午餐剩下的麵包和牛奶打包帶回家。在這4年期間，他一共拿了4200瓶牛奶和約1000個麵包。

涉事教師接受委員會調查時承認相關行為，坦言「覺得扔掉太浪費，沒有想到會違規」。經過估算，該教師自行拿取的食物共值約31萬日圓，當局考慮其動機等因素，最終判罰減薪3個月，並要賠償等值的食物費用。委員會同時指出，該教師自周三起主動辭職退休，未有講述原因。

消息經傳媒報道後，日本網民紛紛為涉事教師抱不平，直斥委員會小題大做，稱沒有必要像對待小偷般處罰該教師，「把要扔掉的東西再利用，處罰有這種精神的人不是很奇怪嗎」，形容如果教師不拿走的話，就等同浪費了4200瓶牛奶。有人更反問：「把食物扔到垃圾桶，對孩子就是良好的教育嗎？」

不過，也有部分人支持處罰，「問題是『未經許可』的公共和午餐費用」，「拿剩下的午餐和入店偷竊一樣」。

延伸閱讀：

飽受高血壓困擾不忘農村學生　敬業老師邊吊鹽水邊教書感動網民

老師教學生勤洗手　用麵包發霉實驗揭驚人結果　酒精洗手原來唔夠

文章授權轉載自《香港01》

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

捐款抵稅送豪禮：日本「故鄉納稅」熱潮下的希望與哀愁

2019-12-29 10:00

跨年狂歡也不怕！首爾地鐵、貓頭鷹公車延長營業時間

2019-12-29 01:29

美太空總署 明年發射新型火星探測車

2019-12-28 23:40

北海道缺雪 札幌雪祭主辦單位到處找雪

2019-12-28 21:54

NASA明年發射新型火星探測車 尋找古老生命跡象

2019-12-28 21:22

看病也能很開心 日醫師Cosplay逗樂病患

2019-12-28 20:27

四城市中最多／倫敦每滴雨都有塑膠微粒

2019-12-28 13:04

英國基督徒互援會：今年重大天災 都與氣候變遷有關

2019-12-28 13:02

影／驚險！大霧引發追撞 貨櫃車差點撞上記者

2019-12-28 13:00

5國混血正妹獲美少女選拔冠軍 家族神基因照曝光

2019-12-28 12:48

印度少女屢遭強姦再被燒死 村民挺犯人原因極荒謬

2019-12-28 09:44

英語拼字比賽獎項快被亞洲人占領…但他們是來算數學的

2019-12-28 09:00

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00
看更多

熱門文章

5國混血正妹獲美少女選拔冠軍 家族神基因照曝光

2019-12-28 12:48

當年娶96公分女當妻子被眾人笑 兩人近況曝光了

2019-12-28 12:27

月薪90元、棺材用租的…這產油國怎這麼窮？

2019-12-29 09:00

2020年5G題材股誰最夯？ 巴隆周刊：台積電

2019-12-28 18:14

參與足球隊洞穴救援血液感染 泰國海豹隊員去世

2019-12-28 22:17

台女在馬來西亞搭車遭撞1死1傷 肇事者逃逸

2019-12-28 18:30

「007」總部翻修工程藍圖外流！承包商被解約

2019-12-28 16:21

北海道缺雪 札幌雪祭主辦單位到處找雪

2019-12-28 21:54

日教師4年間打包學生剩飯被罰 網轟：扔食物就是良好教育嗎？

2019-12-29 11:09

夏威夷觀光直升機墜毀 尋獲6遺體、1人下落不明

2019-12-28 14:33

富還要更富！全球500大富豪2019年究竟又賺了多少？

2019-12-28 20:15

網美出席活動遇襲 自拍竟「遭眾男圍毆凌辱」

2019-12-28 16:26

俄部署極音速武器 軍備競賽再起

2019-12-28 23:38

沒錢買藍寶堅尼 美父子動手做一輛圓夢

2019-12-28 22:23

有電可接卻不用 紐約布魯克林郵輪年排1200噸二氧化碳

2019-12-29 09:25

註冊100多項商標 薩塞克斯公爵夫人梅根想辦報紙？

2019-12-28 21:44

拍MV遇飛車槍擊 德州休士頓2死6傷

2019-12-28 22:42

女力當道！幕前幕後一把抓 2020年女性將支配好萊塢

2019-12-28 23:58

埃及兩起公路車禍至少28死32傷 包括數名亞洲觀光客

2019-12-29 05:53

IS公布影片 在奈國斬首11基督徒

2019-12-28 13:21

「米老鼠、唐老鴨」報警 控遊客鹹豬手

2019-12-28 13:39

北溪天然氣2號管線計畫 俄誓言2020年底前完工

2019-12-28 22:08

美國航空業連10年獲利 勞資談判爭調薪和增加福利

2019-12-29 08:51

科技新題材 巴隆：投資5G 首選台積

2019-12-29 00:05

索馬利亞首都汽車爆炸 至少造成61死50傷

2019-12-28 16:46

影／驚險！大霧引發追撞 貨櫃車差點撞上記者

2019-12-28 13:00

NASA明年發射新型火星探測車 尋找古老生命跡象

2019-12-28 21:22

氣候變遷釀災 全球經濟損失慘重

2019-12-29 00:54

四城市中最多／倫敦每滴雨都有塑膠微粒

2019-12-28 13:04

跨年狂歡也不怕！首爾地鐵、貓頭鷹公車延長營業時間

2019-12-29 01:29

逾百萬人被列恐怖分子觀察名單 美法官下令修改

2019-12-28 22:02

電商龍頭亞馬遜 成CEO搖籃

2019-12-29 00:27

那斯達克中斷連十日創新高 明年還得靠科技股繼續關照

2019-12-28 20:18

看病也能很開心 日醫師Cosplay逗樂病患

2019-12-28 20:27

星期人物／「最強吸金機」波拉斯 MLB經紀界之王

2019-12-28 23:36

日本肯德基狂賣 平安夜單日銷售翻倍

2019-12-28 13:38

巴黎漲幅7%居首！2020全球豪宅市場一次看

2019-12-28 22:03

美休士頓住宅區發生槍擊案 至少2死7傷

2019-12-29 09:14

性侵遭免職大主教 20年送逾60萬給梵蒂岡高層

2019-12-28 13:18

塔利班襲擊軍事基地 阿富汗官兵10死

2019-12-28 22:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top