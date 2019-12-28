NASA明年發射新型火星探測車 尋找古老生命跡象

美國太空總署科學家27日發表火星2020探測車時表示，明年將發射該探測車前往火星尋找古老生命跡象。圖／法新社 分享 facebook

美國太空總署（NASA）科學家27日發表火星2020探測車時表示，明年將發射該探測車前往火星，不只尋找古老生命跡象，也為火星載人任務做準備。該探測車在美國加州洛杉磯附近巴沙迪那的噴氣推進實驗室一座大型無菌室製造，在上周首次測試成功。

火星2020探測車27日受邀向記者展示，預定明年7月從佛州卡納維爾角離開地球，並於7個月後的2021年2月登陸火星，成為美國史上第5輛登陸火星的探測車。

副任務負責人華萊士表示：「探測車的目標是尋找生命跡象，因此我們在車身裝了許多不同儀器。這些儀器將幫助我們了解火星表面的地質和化學環境。」探測車的裝置包含23個相機、可以讓它聽見火星風聲的2隻「耳朵」，及用來進行化學分析的雷射光。

這輛探測車大概和車子一樣大，像其前身好奇號一樣裝有6個輪子，使其能夠穿越岩石地形。速度並非設計該探測車的優先考量，它在每個火星日只能巡邏約182公尺。一個火星日長度約等於一個地球日。

火星2020探測車由一個小型核反應爐的驅動，它有約2公尺長的活節手臂和一個鑽頭，用來打開科學家認為可能適合生命發展地點的岩石樣本。華萊士說：「我們正在尋找古老微生物，我們談論的是數十億年前的火星，當時火星更像是地球。」

華萊士解釋，火星當時有溫暖的地表水體、更厚的大氣層和磁場圍繞。為了將發掘古老生命跡象的機會最大化，火星2020探測車將在一個名為傑澤羅的乾涸長三角洲登陸。科學家經過多年辯論後選定這個地點，它是個隕石坑，曾是約457公尺深的湖泊，連結35億至39億年前的河流網路。

傑澤羅隕石坑直徑不到48公里，專家希望它或許有保留古老有機分子。火星2020任務還為更宏偉的目標帶來希望，也就是火星載人任務。華萊士說：「我確實有這麼想，這是第一個火星載人先驅任務。探測車上的設備『能讓我們製造氧氣』，氧氣量足夠人類一天呼吸和驅動從火星出發的『回程之旅』。」

隨著新的太空競賽變得更激烈，中國大陸當局愈來愈想挑戰美國在太空的主導地位，美國有了更宏偉的抱負。大陸27日發射了世上最強的火箭之一，這是為其明年火星計畫跨出重要的一步。

美國太空總署的火星2020探測車會在火星服役至少一個火星年，約等於地球的2年。然而，火星探測車的壽命經常超過預期。好奇號在2012年登陸火星，仍在該星球的夏普山地區徘徊。