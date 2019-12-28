親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿協終成形
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

蔡英文酸韓總機 他列出綠營人士分機號碼

眾人高喊「韓國瑜凍蒜」 郭台銘王金平都沒反應

NASA明年發射新型火星探測車 尋找古老生命跡象

2019-12-28 21:22聯合報 編譯羅方妤／即時報導

美國太空總署科學家27日發表火星2020探測車時表示，明年將發射該探測車前往火星...
美國太空總署科學家27日發表火星2020探測車時表示，明年將發射該探測車前往火星尋找古老生命跡象。圖／法新社
分享

美國太空總署（NASA）科學家27日發表火星2020探測車時表示，明年將發射該探測車前往火星，不只尋找古老生命跡象，也為火星載人任務做準備。該探測車在美國加州洛杉磯附近巴沙迪那的噴氣推進實驗室一座大型無菌室製造，在上周首次測試成功。

火星2020探測車27日受邀向記者展示，預定明年7月從佛州卡納維爾角離開地球，並於7個月後的2021年2月登陸火星，成為美國史上第5輛登陸火星的探測車。

副任務負責人華萊士表示：「探測車的目標是尋找生命跡象，因此我們在車身裝了許多不同儀器。這些儀器將幫助我們了解火星表面的地質和化學環境。」探測車的裝置包含23個相機、可以讓它聽見火星風聲的2隻「耳朵」，及用來進行化學分析的雷射光。

這輛探測車大概和車子一樣大，像其前身好奇號一樣裝有6個輪子，使其能夠穿越岩石地形。速度並非設計該探測車的優先考量，它在每個火星日只能巡邏約182公尺。一個火星日長度約等於一個地球日。

火星2020探測車由一個小型核反應爐的驅動，它有約2公尺長的活節手臂和一個鑽頭，用來打開科學家認為可能適合生命發展地點的岩石樣本。華萊士說：「我們正在尋找古老微生物，我們談論的是數十億年前的火星，當時火星更像是地球。」

華萊士解釋，火星當時有溫暖的地表水體、更厚的大氣層和磁場圍繞。為了將發掘古老生命跡象的機會最大化，火星2020探測車將在一個名為傑澤羅的乾涸長三角洲登陸。科學家經過多年辯論後選定這個地點，它是個隕石坑，曾是約457公尺深的湖泊，連結35億至39億年前的河流網路。

傑澤羅隕石坑直徑不到48公里，專家希望它或許有保留古老有機分子。火星2020任務還為更宏偉的目標帶來希望，也就是火星載人任務。華萊士說：「我確實有這麼想，這是第一個火星載人先驅任務。探測車上的設備『能讓我們製造氧氣』，氧氣量足夠人類一天呼吸和驅動從火星出發的『回程之旅』。」

隨著新的太空競賽變得更激烈，中國大陸當局愈來愈想挑戰美國在太空的主導地位，美國有了更宏偉的抱負。大陸27日發射了世上最強的火箭之一，這是為其明年火星計畫跨出重要的一步。

美國太空總署的火星2020探測車會在火星服役至少一個火星年，約等於地球的2年。然而，火星探測車的壽命經常超過預期。好奇號在2012年登陸火星，仍在該星球的夏普山地區徘徊。

火星太空火箭NASA

延伸閱讀

中國長征五號火箭發射成功 將助探月球火星

用中國鋼材頂替美國貨 NASA承包商最重恐囚...

火星任務大發現 水冰地圖令人興奮

中國2020探測火星計畫曝光 建140米高塔...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

北海道缺雪 札幌雪祭主辦單位到處找雪

2019-12-28 21:54

看病也能很開心 日醫師Cosplay逗樂病患

2019-12-28 20:27

四城市中最多／倫敦每滴雨都有塑膠微粒

2019-12-28 13:04

英國基督徒互援會：今年重大天災 都與氣候變遷有關

2019-12-28 13:02

影／驚險！大霧引發追撞 貨櫃車差點撞上記者

2019-12-28 13:00

5國混血正妹獲美少女選拔冠軍 家族神基因照曝光

2019-12-28 12:48

陷阱道德旅遊？泰國「大象庇護所」的照護觀光弊病

2019-12-28 10:00

印度少女屢遭強姦再被燒死 村民挺犯人原因極荒謬

2019-12-28 09:44

英語拼字比賽獎項快被亞洲人占領…但他們是來算數學的

2019-12-28 09:00

喬治麥可去世3週年當天 姊姊也在耶誕節離世

2019-12-28 06:20

12.4公斤純金打造史上最貴桌遊 要價4千萬

2019-12-27 20:58

失落千餘年 墨西哥發現馬雅古文明大型宮殿

2019-12-27 19:12

「免錢義消」救地球？澳洲大火延燒的「打火志願隊」無薪風暴

2019-12-27 08:30

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00
看更多

熱門文章

印度少女屢遭強姦再被燒死 村民挺犯人原因極荒謬

2019-12-28 09:44

曾參與救援足球少年 泰海豹部隊成員血液感染病逝

2019-12-27 23:27

影／福島核電廠內部首曝光 輻射量太高只能待15分鐘

2019-12-28 11:18

英語拼字比賽獎項快被亞洲人占領…但他們是來算數學的

2019-12-28 09:00

2020八大預測 不知不可

2019-12-28 02:13

當年娶96公分女當妻子被眾人笑 兩人近況曝光了

2019-12-28 12:27

絕美顏值網友都暈了！地方媽媽真實身分為「美女看護師」

2019-12-28 11:32

台女在馬來西亞搭車遭撞1死1傷 肇事者逃逸

2019-12-28 18:30

2020年5G題材股誰最夯？ 巴隆周刊：台積電

2019-12-28 18:14

學者：陸經濟可能很快超美 但其他領域大幅落後

2019-12-28 00:33

中國男子擅闖美軍基地拍照 被捕後宣稱：為了拍日出

2019-12-28 08:33

全球銀行裁員潮 今年砍7.7萬人

2019-12-28 00:05

「007」總部翻修工程藍圖外流！承包商被解約

2019-12-28 16:21

5國混血正妹獲美少女選拔冠軍 家族神基因照曝光

2019-12-28 12:48

夏威夷觀光直升機墜毀 尋獲6遺體、1人下落不明

2019-12-28 14:33

印度加緊控制穆斯林 反對新法者沒收房產

2019-12-27 23:29

影／兩傻狗寒夜迷路 暖心司機助牠們與飼主團圓

2019-12-28 08:22

日本流行服飾大亨慨捐5億幫助家鄉 市長以為眼花

2019-12-27 22:46

中國數據添利多 美股開盤再創新高

2019-12-27 23:19

網美出席活動遇襲 自拍竟「遭眾男圍毆凌辱」

2019-12-28 16:26

喬治麥可去世3週年當天 姊姊也在耶誕節離世

2019-12-28 06:20

六大趨勢 顛覆投資模式

2019-12-28 02:12

東南亞國出招 減緩工資增速

2019-12-27 23:35

哈薩克貝克航空墜機 已知12死54傷

2019-12-27 23:12

每個城市的空氣都有塑膠微粒 可能來自衣服、包裝

2019-12-28 11:04

破天荒 那斯達克綜合指數攻上9,000

2019-12-28 00:52

富還要更富！全球500大富豪2019年究竟又賺了多少？

2019-12-28 20:15

伊拉克軍事基地遇襲 美國民間承包商身亡

2019-12-28 10:34

蓬佩奧私人推特勤發文 疑為辭職競選參議員鋪路

2019-12-28 10:33

IS公布影片 在奈國斬首11基督徒

2019-12-28 13:21

蘋果展望…三亮點兩隱憂

2019-12-27 23:25

「米老鼠、唐老鴨」報警 控遊客鹹豬手

2019-12-28 13:39

索馬利亞首都汽車爆炸 至少造成61死50傷

2019-12-28 16:46

氣候變遷影響 今年全球逾15起損失達300億天災

2019-12-28 10:45

載有7人直升機遊夏威夷失蹤 海陸空搜救不間斷

2019-12-28 06:20

影／驚險！大霧引發追撞 貨櫃車差點撞上記者

2019-12-28 13:00

咖啡豆價格 展望分歧

2019-12-28 02:11

北海道缺雪 札幌雪祭主辦單位到處找雪

2019-12-28 21:54

專家看鎳價 明年續漲

2019-12-28 02:11

日本肯德基狂賣 平安夜單日銷售翻倍

2019-12-28 13:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top