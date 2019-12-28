印度少女屢遭強姦再被燒死 村民挺犯人原因極荒謬

印度少女被人欺辱，村民選擇站在地主那邊。圖／香港01提供 分享 facebook

印度傳統的種姓制度一直為人垢病，可惜在當地卻根深蒂固，最近再更有一名犧牲者。當地北方邦一條村落的23歲女子遭同村男子多次強姦，即使報警亦遭冷處理。本月初該女生被包括涉案強姦犯在內的5名男子毆打及放火燒死，引起社會譁然。不過，由於死者來自低等種姓，5名疑犯卻來自地主級的高等種姓，結果有大批村民為犯人辯護，多名婦女更批評死者人格，其中一名疑犯的姐姐甚至向傳媒稱，是女子自倒汽油到身上點火，務求向弟弟報復。

女受害人的家屬傷心欲絕。（路透社） 分享 facebook

事件源於2018年12月，來自印度納加爾（HINDU NAGAR）村落的受害人第一次到警局報案，稱被同村男子Shivam Trivedi和Shubham Trivedi騙到田野強姦，她當天回家告訴阿姨並報警。由去年12月至今年2月，事主已3次向警方報案，但未獲認真對待，直至今年3月，警方終於登記案件。

據3月5日的報案資料，受害者在2018年多次遭被告Shubham Trivedi強姦，對方事後作出虛假的婚姻承諾，一度將她帶到鄰近城市禁錮在一個房間內，威脅如想逃走就殺死她。其後受害人多次寫信給警方，希望盡快調查及拘捕犯人。受害人曾在信中寫道，因為警察毫無作為，令犯人的家人愈來愈大膽，騷擾她的家人，要求她撤回控訴，更提到生命已受威脅。其中涉強姦案的Shivam Trivedi於9月19日被捕，11月30日獲准保釋，之後幾天受害人遭毆打及縱火。

受害人於12月5日被燒至重傷，頭髮及衣服都燒掉，全身燻黑走入商店求助，花了數分鐘才令店主相信她是同村村民。店主打電話報警，女子隨即向警方解釋經過，稱她在村內被5名男子毆打，並在附近的田野放火燒她。女子認出其中兩人，正是強姦她的Shivam Trivedi和Shubham Trivedi。

警方從中得知，女子當天早上出發去坐火車，打算與律師見面，以處理自己被性侵的案件，她被燒傷後政府下令將她送到新德里的醫院搶救，可惜隔天晚上已傷重不治。女子被強、毆打再燒死的死引起全國轟動，各界促請要嚴懲兇徒，印度最高法院下判令，禁止公開受害人的身份。

不過，死者居住村落的卻有許多村民持相反意見，最大原因竟是種姓制度，皆因死者來自低等階級，而涉謀殺她的5名男子全來自較高等的地主階級，許多較高等種姓的村民都為涉案男子辯護，質疑死者人格，認為她的死由感情瓜葛所致，是她自身錯誤而牽連其他男人。

死者的父親在村外一條道路上製作農具維生，傷心道女兒還有很多事情想做，其中一項目標是成為女警，他希望兇手們被判死刑。死者生前住在一個「泥棚」，家境貧窮，家人悲痛萬分地向外媒表示，「她（死者）是家中唯一受過教育的人」，而且勇敢對抗村內的種姓等級。有村民稱大多數的低種姓女子都沒讀過高中，十多歲就要嫁人，死者是很少數高中畢業的人。

印度種姓制度可見於普通社區，例如在印度納加爾，上等種姓的人屋子是用水泥建成的，而低等種姓的人要住泥濘小屋，小孩一出生就決定身份。這種階分野在農村尤其明顯，村民生活的一切都需要經村長申請，包括子女結婚貸款、政府資助等。

案件發生後，多名記者及政客進入村落，警方要派數十名警察維持秩序。被指曾強姦女死者的疑犯Shivam Trivedi和Shubham Trivedi，都是該村女村長 Savitri Devi Kundan的親人，Shubham Trivedi是其兒子，屬高等種姓；她向傳媒宣稱5名涉案男子都是被誣告，會聘請律師助他們脫罪。

被告男子們的家人更在村內組織遊行，高呼口號反駁強姦及謀殺指控，當中包括數十名婦女及年輕女性，他們表示案發是在早上，5名男子都在家中睡覺，反而呼籲政府詳查女死者，指她曾經因貪Shivam Trivedi的錢，引誘他墜入「愛情陷阱」。被告之一 Umesh Bajpai的姐姐形容，死者一定是自己倒汽油到身上點火作報復，因為「弟弟不想娶她」。

死者曾就被強姦的事報案，當時有7名警員疏忽職守，警方指已將失職警員停職，承諾設立特別調查小組處理。北方邦政府承諾為受害者家庭提供250萬盧比（約27萬港元）援助，兄弟獲發槍枝許可證以保護家人。

路透社有記者去到案發村落採訪，發現村民大多站在犯人的一方，其中有許多都是婦女，竟然高呼5名男子是無辜，他們是被誣告強姦及謀殺，要求釋放被捕男子。婦女們談論案件時只在批評女死者，包括她的衣着、和誰外出等，強調她引誘男人。在訪採過程中，更有一名伯伯和她們討論起女死者的「戀愛關係」，內容難辨真假，正當記者想做筆記時，伯伯馬上停止討論，說：「你會完成報道並離開，但我在這裡生活」。

2012年，一名年輕女子在德里的巴士上被姦殺，令印度頒布了嚴厲的強姦法，某些情況下甚至會動用死刑。不過女權組織指，法案影響很有限，定罪率很低，受害人往往因為經濟背景及種姓階級而受不公平對待，在印度農村地區尤其嚴重而且普遍，官方數據該國1.3億人口中，平均20分鐘就發生一宗強姦案。據了解，警方在調查該案時難以尋找證人，村中現更是謠言四起。

有印度學生在女死者受害地點附近燃點蠟燭悼念。（路透社） 分享 facebook

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文章授權轉載自《香港01》