小泉進次郎爆不倫 法日混血美女老婆情史豐富

日本環境大臣小泉進次郎與知名主播瀧川克莉絲汀今年8月宣布結婚。圖擷自 Youtube 分享 facebook

日本環境大臣小泉進次郎今年8月才宣布與日本知名主播瀧川克莉絲汀結婚，近期卻遭週刊踢爆在2015年曾與已婚婦女幽會，重創個人形象，讓獲得未來首相最佳人選民調第一的他形象重創，而他的妻子瀧川克莉絲汀的情史也被外界挖出，過去曾與演員小澤征悅交往，甚至與前大聯盟棒球選手松井秀喜和前足球明星中田英壽傳緋聞。

瀧川克莉絲汀是一位法日混血的知名主播，父親為法國人，母親為日本人，出生在法國巴黎，3歲時來到母親的出生地日本兵庫縣神戶市定居，今年41歲的她從2002年開始擔任「News JAPAN」的主播，並與另一知名主播安藤優子共同主持「新報道Premiere A」，曾擔任日本2020夏季奧運的申奧大使，被視為是東京申奧成功的重要人物，讓外界對她留下深刻印象。

前日本首相小泉純一郎的次子小泉進次郎在今年8月時宣布與瀧川克莉絲汀結婚，而瀧川當時已懷有身孕，讓外界再次將焦點放在瀧川身上，根據「日刊大眾」報導，瀧川過去有不少緋聞，她曾與日本演員小澤征悅交往，原本有機會結婚，卻在2015年以分手收尾。

除此之外瀧川也曾與前日本足球明星中田英壽傳出緋聞，但她本人否認，還有傳出與前大聯盟棒球選手松井秀喜在美國相親，甚至有人聲稱看到瀧川與日本已婚知名演員私會，而這些傳聞都使外界擔心會重創小泉進次郎的政治之路。