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2019年十大紀錄 7月高溫居首、澳航完成最長直航壯舉

2019-12-27 15:08世界日報 編譯中心╱綜合26日電

7月歐洲熱浪侵襲，巴黎氣溫達42.6℃。路透資料照片
7月歐洲熱浪侵襲，巴黎氣溫達42.6℃。路透資料照片
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歲末年終將屆，回顧2019年創下的10大紀錄，其中包括最熱月分，最快馬拉松成績、還有最誇張拍賣價格與最貴車位等，以下是法新社整理的2019年10大新紀錄：

創紀錄高溫

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）宣布，2019年7月平均氣溫達16.75℃，為地球歷來最炎熱的一個月。

7月侵襲歐洲的熱浪刷新多項紀錄：巴黎氣溫達42.6℃、德國41.5℃、英國38.7℃。

到了12月，換澳洲創下歷來最炎熱一天的紀錄，12月19日澳洲全國平均最高溫度達41.9℃，同時令人難受的熱浪持續加劇野火。

臉書罰金

臉書7月遭祭出50億美元罰金，這是業者因違反消費者隱私的歷來最重罰金，美國聯邦貿易委員會表示，這也是美國政府針對違規祭出的歷來最高罰金之一。

誇張銷售紀錄

中國消費者在「雙11」購物節創下新紀錄，24小時內在阿里巴巴平台的成交額達383億美元，業績比去年的紀錄多出26%。

藝術品拍賣新高紀錄

在英國為了脫歐激烈交鋒時，英國知名塗鴨大師班克西（Banksy）將國會議員描繪成猩猩的畫作「下放國會」，10月在拍賣會以1110萬歐元落槌，創下班克西個人最高成交紀錄。

美國普普藝術家昆士（Jeff Koons）的不鏽鋼「兔子」（Rabbit）雕塑作品，5月以9110萬美元落槌，創下在世藝術家作品拍賣新高紀錄。

班克西畫作「下放國會」。路透資料照片
班克西畫作「下放國會」。路透資料照片
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不到兩個小時

肯亞長跑名將基普柯吉（Eliud Kipchoge）10月在維也納一場非正式比賽跑出1小時59分40.2秒，成為第一個在兩小時內跑完馬拉松的選手。

肯亞長跑名將基普柯吉。歐新社資料照片
肯亞長跑名將基普柯吉。歐新社資料照片
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最多獎牌

美國體操小天后拜爾斯（Simone Biles）10月橫掃5面金牌，在世界體操錦標賽獎牌數達25面寫新猷，超越白俄羅斯男子體操名將謝波（Vitaly Scherbo）1990年代創下的23面紀錄。

半年多征服14座高峰

尼泊爾登山家普爾加（Nirmal Purja）4月到10月在短短6個月又6天內，征服全球14座8000公尺以上高峰，刷新最快完登紀錄。先前的紀錄保持人花了將近8年，才征服這14座高峰。

最長航班

澳洲航空公司10月飛完最長的直飛航班，花了19小時又16分鐘測試從紐約直飛雪梨的長途航班。當時那架波音787-9型客機上僅有49人，目的是將重量減至最輕，讓飛機有足夠燃料可飛行逾1萬6000公里而不需中途加油。

最袖珍嬰兒

塞比亞（Saybie）出生時大約只有一顆大蘋果重，加州一家醫院宣布她是歷來存活下來的最袖珍嬰兒；她2018年12月早產時，體重只有245公克。

百萬美元停車位

香港中環中心大樓10月以760萬港幣高價售出一個停車位，價格大約是倫敦頂級黃金地段切爾西（Chelsea）一房公寓的售價。

澳洲英國

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