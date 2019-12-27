親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿協終成形
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

海科館外包經費大縮水 46人失業：我們過年怎麼辦？

更便宜了！新台幣強壓日圓 換3萬元多吃10碗一蘭拉麵

哪科醫師最常吃超速罰單 美國趣味研究引熱議

2019-12-27 13:39中央社 台北27日電

示意圖／ingimage授權
示意圖／ingimage授權
分享

英國醫學期刊近日公布一項有趣的美國研究，分析最常因開車超速吃罰單醫師科別，以內科醫師最常被開單、精神科醫師嚴重超速比例最高，在台灣醫師群組中引發熱議。

英國醫學期刊（BMJ）近日刊登一項美國研究，研究團隊搜集2004年至2017年佛羅里達州開出的超速罰單，進一步分析5372名醫師被開了1萬4560張超速罰單，並與1萬9639名非醫師背景民眾則被開出6萬3382張罰單進行比較。

研究顯示，不論是醫師或一般民眾，超速32公里以上的比例都在26%左右，顯示醫師組成和一般人差不多，開超快車比例沒有比較高。

有趣的是，在所有醫師被開立的罰單中，最常被開罰單的是內科、家醫科，但在嚴重超速的醫師族群中，以精神科比例最高、占約34%。

研究也發現，醫師開的車輛當中，有63.8%屬於車價較高的名車，遠高於一般民眾的11.8%；進一步分析開名車的醫師科別，以心臟科最多，其次依序是內科、放射科、骨科、婦產科。

台灣外傷醫學會理事長、台北市立聯合醫院和平院區急診醫學科主任簡立建受訪時表示，該期刊每年耶誕節都會公布一些有趣的研究，過去也曾討論是內科醫師比較帥，還是外科醫師比較帥，這次的超速研究一出也在醫師群組中引發熱議；至於這些超速情形在台灣是否同樣適用，他笑說：「應該是沒有啦。」

簡立建認為，醫師臨時被叫回醫院救人固然緊急，但超速畢竟也會造成另一種危險，醫師再急還是應以身作則，按限速駕駛。

醫師罰單英國

延伸閱讀

區間測速取締超速 高雄松藝路科技執法初奏效

西濱公路大城芳苑段通車 可望疏解國道車流

Dish Network傳攜手Google、...

台61線觀音至新屋段區間測速 元旦起正式開罰

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

瑞士滑雪度假村雪崩 2人輕傷6人遭埋已脫困

2019-12-27 09:23

土耳其最高院判決 封鎖維基百科違反言論自由

2019-12-27 09:51

阿拉斯加歷經極端氣候 今年料創最高均溫紀錄

2019-12-27 09:48

「免錢義消」救地球？澳洲大火延燒的「打火志願隊」無薪風暴

2019-12-27 08:30

廣角鏡／南亞海嘯15年 飛花追思

2019-12-27 00:32

澳洲旅遊廣告 勸英國人拋開脫歐煩惱來度假

2019-12-26 21:52

無名小咖聞名天下 盤點2019年異軍突起者

2019-12-26 21:45

拍攝日環食奇景 新加坡天文迷超嗨

2019-12-26 21:29

「願上帝之光照亮世間黑暗」教宗耶誕祈福 籲終結不公

2019-12-26 18:47

法國大革命後第1次 巴黎聖母院沒舉行耶誕彌撒

2019-12-26 18:47

「耶誕老人不會挨核彈」甘迺迪曾親筆回信小女孩

2019-12-26 18:47

日環食登場 馬來西亞天文迷追看奇景

2019-12-26 18:04

影／今年最後一次！東南亞中東各國爭睹「日環食」

2019-12-26 18:03

「令和寶寶」幻滅 日本新生兒首次跌破90萬

2019-12-26 17:32

澳洲野火肆虐 雪梨跨年煙火照樣放

2019-12-26 17:32

專家警告：日本有「絕種」風險

2019-12-26 17:16

威廉哈利大PK 耶誕賀卡比萌值

2019-12-26 17:16

泰姬瑪哈陵危機！缺乏技藝傳承 未來修繕恐堪憂

2019-12-26 16:55

影／首參加英王室耶誕禮拜 夏綠蒂小公主抱抱圈粉

2019-12-26 15:31

日本媽買Switch當聖誕禮物 店員一個貼心舉動守護童心

2019-12-26 15:23

「祖母」虎鯨會照顧「孫子」 虎鯨更年期的演化意義

2019-12-26 15:22

燃油價飆漲 寒冬取暖改燒開心果果殻

2019-12-26 15:02

藝人沉默以對…印度名導挺穆斯林 籲阿米爾罕發聲

2019-12-26 14:45

貨架堆滿進口貨 委國耶誕好過

2019-12-26 14:29

達賴喇嘛：真理的力量 比中共槍砲強大

2019-12-26 14:10

教宗耶誕文告 求上帝軟化「硬冷私心」

2019-12-26 14:06

聖誕晚會後搭Uber返家睡著 司機繞路收2萬車資她氣炸

2019-12-26 14:04

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00
看更多

熱門文章

哈薩克貝克航空載有百人客機墜毀 已知9人死亡

2019-12-27 11:12

賺翻！跳蚤市場隨手購買時鐘 裡面竟暗藏85萬現金

2019-12-26 20:59

CNN選出亞洲推動變革的5位年輕領袖 台灣的她入列！

2019-12-26 15:34

憂心東奧期間地方唱空城 日航要送5萬張機票給外國人

2019-12-27 09:26

惹錯人！持槍搶劫退伍軍人 蒙面歹徒慘遭擊斃

2019-12-26 16:57

身上有「蛇」無法登機 出國衣服圖案也要注意！

2019-12-26 21:33

影／正面硬上！外行人表演親吻眼鏡蛇 嘴被反咬腫成腸

2019-12-26 15:14

陸航母山東號航經台海 美敦促北京停止脅迫台灣

2019-12-27 08:14

中俄研製CR929客機將由單人駕駛 號稱世界上無競爭者

2019-12-26 16:22

陸客行動電源爆炸 亞航客機迫降越南機場

2019-12-27 12:00

影／讓男孩歡呼不已的聖誕節禮物是它 超級日常！

2019-12-26 20:03

巴黎去不得！2天1次暴力洗劫華人 成黑幫「投名狀」

2019-12-27 10:00

耶誕行情發威！道瓊上漲105點 美股三大指數同創歷史新高

2019-12-27 05:46

偷渡日本和牛受精卵到中國 牧場主人被判刑

2019-12-26 19:51

「手臂粗鯰魚」從天而降女駕車遭砸 兇手原來是牠

2019-12-27 10:43

日媒：環境大臣小泉進次郎曾涉婚外情

2019-12-26 23:54

羅比尼專欄／川普將使中國再度偉大

2019-12-27 02:35

影／今年最後一次！東南亞中東各國爭睹「日環食」

2019-12-26 18:03

美國軍力被中國、俄羅斯趕超 難再維持戰場優勢

2019-12-26 17:53

耶誕節過了 北韓說好的禮物呢？

2019-12-26 22:20

無名小咖聞名天下 盤點2019年異軍突起者

2019-12-26 21:45

美股再創新高 那斯達克指數首度升穿9,000點

2019-12-27 06:46

土耳其最快下月出兵利比亞

2019-12-27 10:57

影／首參加英王室耶誕禮拜 夏綠蒂小公主抱抱圈粉

2019-12-26 15:31

英國脫歐期限將屆 歐盟高官撰情書歡迎回頭

2019-12-26 22:13

暖心常客給鉅額小費 美服務生耶誕夜收大禮

2019-12-27 10:08

那斯達克攻上9000點 看看登頂功臣是誰？

2019-12-27 09:24

台積電ADR隨美股上漲 溢價拉大

2019-12-27 06:54

習文會起作用 北韓耶誕沒送禮

2019-12-27 00:28

美股開漲 標普和那指再創新高

2019-12-27 00:01

最暖年度CEO》加護病房陪腦麻兒子，納德拉轉念改造微軟

2019-12-26 16:06

傳奇殞落強人辭世 2019年逝世名人回顧

2019-12-26 19:12

蘋果耶誕節後頭一個交易日續漲 今年將創十年來最強

2019-12-27 06:28

華爾街日報：陸扶植華為 大灑2兆銀彈

2019-12-26 14:31

燃油價飆漲 寒冬取暖改燒開心果果殻

2019-12-26 15:02

安倍內閣定案！海上自衛隊將派赴中東 護衛日船

2019-12-27 10:09

美股期指上漲 預示標普500可望再創新高

2019-12-26 21:53

瑞士滑雪度假村雪崩 2人輕傷6人遭埋已脫困

2019-12-27 09:23

年末假期來了 哈佛教授告訴你如何花錢買快樂

2019-12-26 14:22

護林人人有責！雀巢等國際大廠拒絕採購亞馬遜雨林產品

2019-12-26 14:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top