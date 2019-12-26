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「耶誕老人不會挨核彈」甘迺迪曾親筆回信小女孩

2019-12-26 18:47世界日報 記者張聲肇／綜合報導

冷戰時代，蘇聯試圖在北極圈試爆強力核子彈，當時才八歲的一名密西根州小女孩寫信給甘迺迪總統，希望總統保護耶誕老人；甘迺迪收到信後親筆回函，要她別擔心，並保證耶誕老公公「會照常送禮物給小朋友」；這封信目前正在波士頓甘迺迪圖書館展出。

當時八歲的馬林市女童密雪兒‧若香(Michelle Rochon)聽到蘇俄打算在北極圈試爆強力核子彈後，非常關心耶誕老公公的安危，寫信給總統，拜託他「阻止俄國人轟炸北極，因為他們會把耶誕老人炸死」。

甘迺迪在1961年10月28日的回信中安慰若香說，「我昨天跟他通過電話，他很好，今年耶誕節會照常出來送禮品給小朋友。」

甘迺迪還說，他也很關切蘇聯的舉動，「不只為北極，也為世界其他國家；不只為耶誕老公公，也為全世界的人。」

甘迺迪全家人在白宮過耶誕節的照片和聖誕卡，以及其他節慶紀念品，這個月在圖書館展出。

現在改用夫姓菲利浦的若香，2014年接受波士頓郵報訪問時說，她收到回信後轟動全國，「我也沒想到一來一回兩封信，會造成那麼大的回響。」

他說：「當時我真的只是擔心聖誕老人的安危。」

甘迺迪回信後兩天，蘇俄照樣執行了核武試爆計畫，據報導，那枚核彈的威力，比美國轟炸日本廣島和長崎原子彈加起來的威力，還大1570倍，遠在挪威和芬蘭人的窗戶都被震碎，算是人類史上業經引爆威力最強的炸彈。

華盛頓郵報報導，甘迺迪和各國領袖紛紛譴責蘇俄的核武試爆，但譴責聲明都沒提到耶誕老人的安危。

甘迺迪北極波士頓

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