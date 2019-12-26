法國大革命後第1次 巴黎聖母院沒舉行耶誕彌撒

知名法國觀光景點巴黎聖母院(Notre Dame Cathedral)4月慘遭祝融之災後，今年耶誕節創下法國大革命以來，首次沒有舉行耶誕彌撒的罕例。 美聯社 分享 facebook 知名法國觀光景點巴黎聖母院(Notre Dame Cathedral)4月慘遭祝融之災後，今年耶誕節創下法國大革命以來，首次沒有舉行耶誕彌撒的罕例。

巴黎聖母院總司鐸蕭維(Patrick Chauvet)指出，聖母院失火迄今院身仍然極為脆弱，有五成機率恐怕整棟建築都保不住，失火前才剛搭建的鷹架，如今對哥德造型歷史建築的地窖帶來極大威脅。

蕭維表示，修復工程估計要等到2021年才能開始，今年未能舉行耶誕彌撒，讓他感到心疼。

蕭維參加鄰近教堂舉行的平安夜耶誕彌撒時接受美聯社專訪指出，聖母院到現在都還沒有脫離險境，「必須等到我們把剩餘的鷹架統統移除，才算安全。」

他說，以目前狀況看來，有五成機率恐怕整棟建築物都保不住，也有五成機率鷹架可能掉落到三個地窖裡，「所以大家可以看得出來，聖母院到現在仍然非常脆弱。」

興建於12世紀的巴黎聖母院，今年4月冒出熊熊大火之際，剛好正在整修。聖母院屋頂被大火燒毀，屋頂尖塔坍塌。石材蓋成的雄偉聖母院失去屋頂保護之後，建築物之所以沒有倒塌，只靠僅存的地窖支撐，但穩定度並不佳。

火災發生時，聖母院後方架設著大約5萬組鋼管組成的十字型鷹架。如何清理遭到燒毀的鷹架，又不對建築物添加更多毀損，成了修復工程當中最棘手的部分。

蕭維指出，鷹架必須完全移除，建築物才算安全，因此聖母院修復工程可能要等到2021年才能展開。他說：「等到鷹架清除之後，我們必須評估聖母院本身的狀況，了解有多少石塊必須拆除、換新。」

他表示，一旦修復工程展開，估計必須經過三年的時間，聖母院的安全狀況才能達到讓人重新進入的標準，至於聖母院要能完全修復，時間則要花費更久。