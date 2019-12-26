「願上帝之光照亮世間黑暗」教宗耶誕祈福 籲終結不公

全球25日同慶耶誕節，教宗方濟各發表「致全城及全球」(Urbi et Orbi)，為世界多處的熱點區域籲求和平，也呼籲基督徒擁抱「基督光芒」終結全球衝突與不公。

他在耶誕文告中也強調難民與移民的苦難，「不公使他們橫跨沙漠和大海，最後卻葬身其中；不公強迫他們忍受難以言喻的虐待、各種奴役和集中營不人道的折磨；不公迫使他們逃離他們盼望能有尊嚴生活的地方，但卻發現面臨冷漠之牆。」最後他呼籲群眾，軟化自己經常冷淡而且自私的心。

83歲的方濟各25日頂著藍天站在梵諦岡陽台，為飽受戰爭摧殘、政治不穩定、天災疾病和各種苦痛的人民祈福，他列出敘利亞、黎巴嫩、伊拉克、委內瑞拉、烏克蘭和非洲國家等多地，呼籲各地維持和平。

這是方濟各2013年擔任教宗以來，第七度在聖伯多祿廣場(St. Peter`s Square)向現場數萬民眾發表耶誕文告；他表示：「人心中有黑暗，但基督之光更浩大。個人、家庭和社會關係有黑暗，但基督之光更強大。經濟、地緣政治和生態中有黑暗，但基督之光更強烈。」

他為人民祈福，「願基督將光芒帶給中東和全球多國因戰爭與衝突而受苦的眾多孩童。」

教宗也替因基督信仰而遭迫害的信徒祈福，尤其在布吉納法索、馬利、尼日和奈及利亞等蒂的信徒。

多次為難民和移民發聲並因此屢遭民粹政治人物譏嘲的方濟各，在耶誕文告也特別觸及相關議題。他說，「是不公義將他們驅離或許可過上有尊嚴生活的地方，但橫在他們眼前的卻是冷漠之牆。」

不過，方濟各強調，儘管世上存在許多重大問題，人們無需極目遠眺以求改正不公義之道；他表示，每個人都能從改變自身所屬社群開始，進一步療癒所有「人類大家庭的受苦受難成員」。

他在演說中也說：「願上帝軟化我們往往硬如冷石、只顧念一己的私心，並讓我們的心成為上帝之愛的渠道。願祂透過我們足堪悲憫的臉龐，給世上孩童帶來笑顏：給那些被遺棄和遭遇暴力的孩童。」

他說：「值此喜樂耶誕日，願上帝給所有人帶來柔情並照亮世間黑暗。」

教宗在24日的子夜彌撒告訴全球13億羅馬天主教徒，「神持續愛我們所有人，甚至我們之中最糟的一群人」。