泰姬瑪哈陵危機！缺乏技藝傳承 未來修繕恐堪憂

泰姬瑪哈陵是著名的世界文化遺產，一年能吸引不少觀光客前來觀光。 圖／ingimage 分享 facebook

座落於亞穆納河畔的泰姬瑪哈陵不僅是沙迦罕王（Sjaj Jajan）與姬蔓·芭奴（Mumtaz Mahal）的「愛情宮殿」，更是印度對外的名片，其純白大理石外觀每年吸引數百萬遊客到訪。惟經過歲月洗禮，泰姬瑪哈陵開始泛黃，又因污染逐漸變綠。

該國最高法院2018年5月狠批政府未能保護泰姬瑪哈陵，並指示北方邦政府尋求外國組織幫助。難道政府真的束手無策嗎？其實，泰姬瑪哈陵所在的亞格拉市（Agra）便居住著從前建造泰姬瑪哈陵的工匠後代，但他們擁有技藝卻不獲當局重視。因為如此，能修護泰姬瑪哈陵的人只會越來越少。

泰姬瑪哈陵始建於1631年（亦有一說是1632年），動用成千上萬名工匠、耗用22年打造完成。當年參與工程的工人、工匠隨後亦定居在泰姬瑪哈陵附近，目前約有5000人，其中包括許多被稱為Pachchikars的建築工人後代，他們仍手握傳統工匠技藝。

阿羅拉（Sandeep Arora）是當地一家旅館的老闆，他指著泰姬瑪哈陵附近破敗不堪的建築和倒塌的房屋說道：「這個地區是泰姬瑪哈陵遺產的一部分，我們世世代代都住在這。你看到的所有房子都是在泰姬瑪哈陵落成後所建。」

他續指，在這裡生活的大多數人，都是為建造泰姬瑪哈陵付出血汗的工匠後代，但政府卻對他們漠不關心，忽視他們的傳統工藝。

當地導遊卡恩（Shamsuddin Khan）介紹道，街道兩旁都是出售「迷你版」大理石材質的泰姬瑪哈陵商店，這些仿製品由當地工匠製作。其中一名店主艾哈邁德（Basheer Ahmed）表示：「這不是高薪的工作。如果我們運氣好，一些外國遊客想買泰姬瑪哈陵的仿製品，我們就能得到幾百盧比。這是我們的謀生方式。」

卡恩指出，政府在運用這些工匠後代的集體知識方面做得還不夠。「他們是建造泰姬瑪哈陵的工匠後裔。誰能拯救泰姬瑪哈陵？只有這些工匠。他們知道如何修復泰姬瑪哈陵，這些已存在他們的基因中，但政府並無採取任何措施保護他們的工藝，更遑論傳承。」

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文章授權轉載自《香港01》