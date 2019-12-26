澳洲野火肆虐 雪梨跨年煙火照樣放

澳洲野火越燒越猛，空氣品質持續惡化，消防隊員疲於奔命滅火，儘管耶誕節降雨使氣溫稍稍下降，但雪梨所在的新南威爾斯省仍處於緊急狀態，不過雪梨仍將如常舉行跨年煙火秀，當局表示，「要取消已經太晚了」。

澳洲野火從今年9月燒到現在，已經造成九人死亡。在雪梨近郊的世界遺產「藍山國家公園」，200公尺高的懸崖上甚至燒出了一條「火瀑布」。專家分析火勢之所以延燒三個月還無法熄滅，主要是因為高溫乾燥加上強風助長，現在已經燒掉了七個新加坡大小的面積。

野火延燒也引發全球著名的雪梨跨年煙火秀是否應該如期舉辦的辯論，主張停辦的人士認為，錢現在更應該花在疲於奔命救火人員身上。有多達20萬名民眾參與請願活動，要求官方取消雪梨跨年煙火活動。

不過官員仍堅持照常舉行雪梨跨年煙火，因為籌備工作早在15個月前就開始，不應破壞遊客的期待。雪梨跨年煙火去年預算650萬澳元（約450萬美元），卻創造約1.3億澳元（約9000萬美元）的商機，雪梨市長摩爾表示，這對新南威爾斯省還有野火受災民眾來說是很大的幫助。「我們正利用這場跨年盛典的力量，籌措更多急難救助金。我們鼓勵大家到雪梨來跨年，我們也鼓勵在家收看煙火轉播的民眾透過網路捐款。」

主辦單位表示，2020年的雪梨跨年煙火秀將會是史上最大的，預計將施放超過10萬支煙火，點亮雪梨港灣大橋。

雪梨煙火秀總指導佛蒂（Fortunato Foti）表示，今年將在雪梨港灣大橋設置共175個施放點，施放比以往更多500支煙火，光是在橋身就將施放逾6500束，呈現出對比色和動態效果，讓整場跨年煙火更加豐富精采。