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「令和寶寶」幻滅 日本新生兒首次跌破90萬

2019-12-26 17:32世界日報 編譯中心╱綜合25日電

日本社會少子化問題嚴峻，厚生勞動省24日發布令和元年（2019）的人口動態統計推算資料，日本今年新生兒人數將首度跌破90萬大關，比研究機構預測提前兩年到來，這也是明治32年（1899）日本開始統計人口以來的最低紀錄；另一方面，人口也呈現連續13年負成長，少子化與人口減少持續加速。

日本天皇2019年換代改元，外界原本期待能帶起一波「令和寶寶」風潮，但如今不僅出生率銳減，連結婚件數都只剩58萬3000件，為戰後以來最低紀錄。

日本放送協會（NHK）報導，厚生勞動省基於每年1月到10月的新生兒人數，推估當年一整年的出生數。根據推估，今年日本出生數將只有約86萬4000人，較去年減少5萬4000人，是首度跌破90萬人，也是從1899年開始統計以來最少的一年。

截至去年為止，日本新生兒人數已連續三年低於百萬，今年不只是連續四年低於百萬水準，更是首度跌破90萬大關。

出生數減少到86萬人，比日本國立社會保障及人口問題研究所預測提早兩年到來，可見少子化速度比想像來得快。

除了出生人口大為減少，日本的年度死亡人數也來到戰後最高。去年日本共有136萬2470人死亡，今年預估死亡人數約137萬6000人，較去年增加1萬4000人。日本產經新聞稱，由於日本人口持續老化，日本的死亡人數已經連續10年增加。在「死多生少」的情況下，日本人口今年預計將自然減少51萬2000人，較去年多減少6萬8000人，是首度減少逾50萬人，也是連續13年呈現人口負成長，凸顯日本人口減少進程正在加速。

新生兒少子化

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