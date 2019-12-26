威廉哈利大PK 耶誕賀卡比萌值

雖然相隔超過5800公里，分別在大西洋兩岸，英國威廉王子與弟弟哈利的「鬥爭」並未隨著耶誕佳節來到而平息。

跑去加拿大度假的哈利一家24日推出耶誕賀卡，以寶貝兒子亞契為主角，萌樣征服不少人。哈利的賀卡是黑白照片，哥哥威廉25日也發布黑白照片，差別在於不是全家福，而是由妻子凱特掌鏡，威廉和三名子女入鏡，同樣是萌到不行。至於這場耶誕形象大戰由誰勝出？讀者可自行判斷。

肯辛頓宮官方推特在耶誕節公布威廉一家的黑白照片，祝福大家耶誕快樂，並表示這張照片是今年稍早在諾福克郡（Norfolk）拍攝。戴著狩獵帽的威廉王子雖然在照片中沒有露臉，但整張照片洋溢幸福。

照片中威廉王子親密親吻小兒子路易王子的臉頰，喬治王子和夏綠蒂公主微笑看著鏡頭，媽媽凱特則是這張照片的掌鏡人。

耶誕禮拜 喬治、夏綠蒂初體驗

英國王室成員每年在耶誕節當天參加禮拜，高齡98歲的王夫菲利普親王24日已經從倫敦的愛德華七世醫院出院，及時趕回家和家人共度耶誕節，不過他並未現身今年的耶誕禮拜；捲入美國富豪性醜聞的女王次子安德魯王子則是低調出席。

往年英國王室的耶誕禮拜都只有大人參加，不過喬治王子和夏綠蒂公主今年第一次出席禮拜，瞬間成為全場焦點，在禮拜結束後與人群互動時，態度自然大方。然而，哈利王子和梅根今年並沒有和大家族一起過耶誕節，而是選擇到加拿大和梅根的母親一起過耶誕。