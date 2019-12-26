日本媽買Switch當聖誕禮物 店員一個貼心舉動守護童心

日本一名媽媽購買Switch遊戲機作為孩子的聖誕禮物時，一名暖心店員用一個舉動，守護住她的子女對聖誕老人的幻想。示意圖／Ingimage 分享 facebook

對於很多小朋友來說，聖誕節最期待的就是收到禮物，雖然早熟的他們對聖誕老人的幻想破滅得愈來愈早，仍有不少人努力為孩子保住童心。日本一名媽媽稱，早前到百貨公司買Switch遊戲機作為孩子的聖誕禮物時，遇上一名暖心店員，特意用一個舉動，守護住她的孩子對聖誕老人的幻想，引來網友大讚。

一名日本媽媽於Twitter分享，指早前到一連鎖電器店購買任天堂Switch遊戲機，打算送給孩子作為聖誕禮物。店員與她確認貨品後，突然問她：「收禮物的小朋友相信世上有聖誕老人嗎？」

該名媽媽感到有點奇怪，店員見狀便解釋，指如果小朋友相信聖誕老人的話，就不會在包裝盒上蓋上店舖的印章作為保用證明，免得小朋友見到會知道是父母從店舖購買，失去對聖誕老人的幻想。店員又指，可以提供其他方式的證明，讓客人能夠獲得產品保用，同時保留孩子的童心。

該媽媽認為店員非常暖心，竟然會考慮到孩子收禮物時的想法，盡力保留他們對聖誕老人的幻想。她後來更補充，稱店員特意用上沒有店舖名稱或標誌的包裝紙及絲打，雖然要另外付費，但也感到非常滿意。

不少網友都稱讚店員做法細心，直指他非常認真面對工作，「令人印象深刻的是他有認真思考，我喜歡提供如此細心服務的商店」、「當我還是個孩子的時候，商店的名稱和圖案都印在包裝紙上，我才意識到世上沒有聖誕老人…，所以這種服務真的很友善」、「或者可以解釋聖誕老人與全國各地的零售商合作，從孩子居住地區最近的商店購買禮物給他們？」。

日本一名媽媽購買Switch遊戲機作為孩子的聖誕禮物時，一名暖心店員用一個舉動，守護住她的子女對聖誕老人的幻想。圖取自／Twitter@lina_kojika 分享 facebook

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文章授權轉載自《香港01》