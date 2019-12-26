聖誕晚會後搭Uber返家睡著 司機繞路收2萬車資她氣炸

在叫車搭乘時，須留意司機是否有開錯路或是亂跳錶的情形，以免被坑了一筆錢。圖片來源／ingimage 分享 facebook

英國一位女子本月13日晚間參加公司舉辦的聖誕晚會後，決定搭乘Uber返家，過程中她不小心睡著便沒有注意司機走的路線，沒想到醒來後司機卻向她收取529.77英鎊（新台幣約2.7萬元）的車費，令她相當傻眼，而Uber官方雖然承認司機走錯路卻不願意退款給她，只願意提供她Uber點數，氣得女子向倫敦交通局反應，並表示不想再使用Uber的服務了。

根據英國「每日郵報」報導，這位女子名叫庫珀（Ashleigh Cooper），她在本月13日晚間在倫敦市中心參加公司的聖誕晚會，活動結束後她叫了Uber準備返回位在肯特郡的吉林漢姆（Gillingham, Kent），路程大約40英里（約64公里），費用大約200英鎊（新台幣約7817元）。

庫珀在坐車的過程中不小心睡著了，期間她曾看見司機停在加油站加油，沒想到當她抵達目的地後，司機卻向她收取2.07萬元的車費，她發現司機總共開了84英里（約135公里），但司機卻表示因為天色昏暗，加上自己不熟悉倫敦的路段，才會耗時那麼久。

對此庫珀相當不滿，隔天她向Uber客服反應，對方雖承認司機開錯路，但卻不願提供退款服務，只給庫珀275英鎊（新台幣約1.07萬元）的點數，並叫她自行與倫敦交通局接洽。庫珀說「我不常使用Uber，我通常會坐火車，我不想再使用它們了。」而她正積極地向倫敦交通局提出申訴，希望能換取賠償。