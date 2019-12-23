親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川普遭眾院彈劾
美中貿協終成形
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

余苑綺兒緊急開刀手術順利 換她自己動刀救肝

中職／中華隊若未闖進奧運 明星賽首度取消

女子日用兩次美白乳霜 血中水銀濃度竟超標500倍

2019-12-23 18:34聯合新聞網 綜合報導

購買保養品時，務必要注意成分。示意圖／ingimage
購買保養品時，務必要注意成分。示意圖／ingimage
分享

美國有一名女子，因長期使用一款來自墨西哥的美白乳霜，血液中的汞（俗稱水銀）濃度超標高達524倍，導致她中樞神經受損。由於水銀可以防止黑色素的沈澱，因此不少美白產品中都會出現水銀的成分，而女子使用的保養品中含有的是更致命的「有機汞化合物（甲基汞）」，造成她至今無法自理生活。

根據《Ars Technica》報導，來自美國加州的47歲女子，今年7月時發現自己的四肢異常疼痛，2週後說話變得口齒不清，視力模糊、走路不穩的情況一併出現，讓她趕忙就醫求診。沒想到醫生在女子的血液、尿液中測出的水銀濃度，高到連檢查儀器都無法測量。女子嚴重的情況讓當地政府的醫療、毒物控制部門緊急介入，並查出毒物的來源是女子長期使用的美白乳霜。

該名女子在墨西哥取得這款美白乳霜，並使用了長達7年。她的兒子表示，媽媽知道這瓶乳霜中好像摻雜了某些成分，但效果比其它產品還要好，因此還是持續使用。美國病學週刊Morbidity and Mortality Weekly Report（MMWR）表示，這是第一次看到「有機汞化合物（甲基汞）」在美白產品中出現，目前尚未調查清楚廠商添加此成分的原因及來源，也提醒消費者在購買產品時要注意成分。

過去常見的甲基汞中毒案例，都是來自受汞污染的海鮮食品。由於人體對甲基汞的吸收率高，若血中汞濃度高於標準，則易導致視力障礙、感覺及聽力受損，關節痛等症狀。孕婦更要避免甲基汞的攝取，以防影響胎兒神經發展。

中毒美白

延伸閱讀

生意不好！老闆「偷加料」 他吃完螺螄粉竟成「...

女送醫遭甩出外 救護車逕行25公里後才發現

病患腋下摸到「1串葡萄」愁容滿面 醫暖心承諾...

洗草莓能不能先拔蒂頭 行家揭真相

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

全年赴日逼近千萬人次！陸客眼中的日本仍有不便

2019-12-23 17:33

政府無條件供屋 芬蘭遊民因而銳減

2019-12-23 15:36

喝酒後臉紅紅 恐易患阿茲海默症

2019-12-23 15:31

嫁對人！澳洲煙霾籠罩空汙嚴重 他自製預報圖護孕妻

2019-12-23 15:02

U值媒／日青年大方說出「不想參加尾牙！」

2019-12-23 14:55

日本人新年出遊 台灣連5年獲人氣首位

2019-12-23 14:23

時尚界巨星殞落 法國設計師溫加羅享壽86歲

2019-12-23 14:17

影／胖也有錯？研究顯示 胖子碳排放多20%

2019-12-23 13:10

17歲「惡魔女」教唆男友襲擊前女友 兩人遭判囚16年

2019-12-23 11:28

減少塑膠牙膏軟管需求 加拿大企業家推出「牙膏錠」

2019-12-23 09:22

仇恨跨性別者？J.K.羅琳為何遭到網路全球圍剿

2019-12-23 08:30

打開驚見求救訊息 特易購耶誕卡傳大陸外籍囚犯製作

2019-12-23 00:49

西班牙胖子樂透總獎金795億 彩券行歡慶開出頭獎

2019-12-22 22:37

進擊的巨人？女教師「器官外露」教生物課 照片瘋傳網友讚爆

2019-12-22 22:30

瓜地馬拉大客車拖車相撞 至少20人死亡

2019-12-22 21:32

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00
看更多

熱門文章

進擊的巨人？女教師「器官外露」教生物課 照片瘋傳網友讚爆

2019-12-22 22:30

陳年結婚照曝真相！ 結婚30年夫妻竟是兄妹

2019-12-23 09:23

淨灘撿到漂流瓶 憑著一張紙條找到37年前小學生

2019-12-23 13:51

俄北極區米格戰機 已配備新型極音速飛彈

2019-12-22 19:27

台積電有何後盾 足以抵擋三星傾力搶進晶圓代工市場？

2019-12-23 11:57

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-12-23 06:49

法國逾半世紀第1人 馬克宏宣布放棄總統退休金

2019-12-23 09:51

證實貿易談判取得重大突破 川普：美中很快簽協議

2019-12-22 23:16

美股三利多 耶誕行情起跑

2019-12-22 23:44

預收90萬禮金卻取消婚禮 新娘：錢先拿去蜜月旅行

2019-12-23 10:57

波音星際飛機對接太空站任務失敗 降落美國沙漠

2019-12-22 23:33

意外買到聖誕「巨」人 他家門口一夕間成眾人焦點

2019-12-23 15:14

西班牙胖子樂透總獎金795億 彩券行歡慶開出頭獎

2019-12-22 22:37

中國突宣布降進口商品關稅 專家指陸在傳遞這2項訊息

2019-12-23 18:07

打開驚見求救訊息 特易購耶誕卡傳大陸外籍囚犯製作

2019-12-23 00:49

紐約市青少年犯罪激增 惡少結夥盜商店猖獗 警方束手 商家無奈

2019-12-23 02:57

澳洲燒起來了還去度假 總理公開道歉

2019-12-22 19:24

全年赴日逼近千萬人次！陸客眼中的日本仍有不便

2019-12-23 17:33

分析師：日圓明年將緩步走升

2019-12-22 23:43

月付1.1萬房子隨你住 日新創公司替800萬空屋找到解方

2019-12-23 09:32

日本人新年出遊 台灣連5年獲人氣首位

2019-12-23 14:23

眾院議長裴洛西未送彈劾條文至參院 白宮官員：終會屈服

2019-12-23 09:05

女送醫遭甩出外 救護車逕行25公里後才發現

2019-12-23 14:02

總結2019年新興市場 最大贏家會是誰

2019-12-22 23:02

漢莎航空勞資談判破局 空服員工會揚言隨時罷工

2019-12-23 05:32

文在寅面告習近平：朝鮮半島緊張 對中國和兩韓沒好處

2019-12-23 13:19

習近平今會安倍晉三 可能力推明年簽RCEP

2019-12-23 09:47

路透：伊朗上月示威潮 最高領袖下令鎮壓致1500人死亡

2019-12-23 17:47

伊爾艾朗專欄／股債榮景還能持續多久？

2019-12-22 23:45

日本上皇明仁86歲生日 致力鰕虎魚新論文

2019-12-23 16:42

舊金山門廊竊案猖獗 工程師研發陷阱包裹嚇退小偷

2019-12-23 14:07

影／69車連環撞！美冰雪濃霧釀禍 公路上演疊疊樂

2019-12-23 16:20

北韓恐發射洲際飛彈 川普很難擋

2019-12-23 00:32

全球電競市場規模 可望超越10億美元

2019-12-22 23:55

嫁對人！澳洲煙霾籠罩空汙嚴重 他自製預報圖護孕妻

2019-12-23 15:02

美債殖利率 打2％保衛戰

2019-12-22 23:43

澳洲酷熱野火延燒 袋鼠為降溫闖入他家泳池

2019-12-23 17:04

讓曬衣更方便 日本小學生發明罕見獲專利

2019-12-23 13:01

反制華為再出招 美國防部要求開發5G開放程式碼軟體

2019-12-23 08:15

安倍訪陸會習近平前夕 與川普熱線75分鐘

2019-12-23 00:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top