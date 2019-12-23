女子日用兩次美白乳霜 血中水銀濃度竟超標500倍

購買保養品時，務必要注意成分。示意圖／ingimage 分享 facebook

美國有一名女子，因長期使用一款來自墨西哥的美白乳霜，血液中的汞（俗稱水銀）濃度超標高達524倍，導致她中樞神經受損。由於水銀可以防止黑色素的沈澱，因此不少美白產品中都會出現水銀的成分，而女子使用的保養品中含有的是更致命的「有機汞化合物（甲基汞）」，造成她至今無法自理生活。

根據《Ars Technica》報導，來自美國加州的47歲女子，今年7月時發現自己的四肢異常疼痛，2週後說話變得口齒不清，視力模糊、走路不穩的情況一併出現，讓她趕忙就醫求診。沒想到醫生在女子的血液、尿液中測出的水銀濃度，高到連檢查儀器都無法測量。女子嚴重的情況讓當地政府的醫療、毒物控制部門緊急介入，並查出毒物的來源是女子長期使用的美白乳霜。

該名女子在墨西哥取得這款美白乳霜，並使用了長達7年。她的兒子表示，媽媽知道這瓶乳霜中好像摻雜了某些成分，但效果比其它產品還要好，因此還是持續使用。美國病學週刊Morbidity and Mortality Weekly Report（MMWR）表示，這是第一次看到「有機汞化合物（甲基汞）」在美白產品中出現，目前尚未調查清楚廠商添加此成分的原因及來源，也提醒消費者在購買產品時要注意成分。

過去常見的甲基汞中毒案例，都是來自受汞污染的海鮮食品。由於人體對甲基汞的吸收率高，若血中汞濃度高於標準，則易導致視力障礙、感覺及聽力受損，關節痛等症狀。孕婦更要避免甲基汞的攝取，以防影響胎兒神經發展。