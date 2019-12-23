政府無條件供屋 芬蘭遊民因而銳減

芬蘭政府無條件提供遊民房屋居住，以提升其尊嚴。（photo by 施凱文/台灣醒報） 分享 facebook

芬蘭以無條件提供遊民住所的政策，處理日益增加的遊民問題，成為歐洲唯一逆勢解決此問題的國家。報告顯示，政策上路後已讓芬蘭的遊民從1萬8000人大幅下降至7000人，改善遊民居住環境的同時，也節省社會成本及醫療資源。此舉讓芬蘭國民平均每年省下1萬5000歐元。

保障遊民居住權

根據《歐洲新聞台》報導，正當歐洲各國對遊民數量不減反升感到束手無策時，芬蘭以改善遊民的心理健康為首要任務，成為唯一逆勢解決遊民問題的國家。現在走在芬蘭街頭，已經很難看到遊民的身影。

日前芬蘭住宅開發中心統計，芬蘭1987年至今的遊民人數，已從1萬8000人降至7000人以下，而且現在大部份的遊民都有一個「家」。有別於其他國家先要求遊民解決自身的健康，芬蘭政府以「保障居住」政策，無條件提供遊民房屋居住。

Y基金會是與芬蘭政府合作解決遊民問題的組織，其執行長卡金恩表示：「每個人都需要一個居住的地方，這是基本人權，有了這個基礎，我們再以專業人員協助他們面對後續的問題。」

改善遊民形象

據《衛報》報導，芬蘭政府同時也大幅裁減遊民收容所，以改善社會對遊民的既定印象，2008年首都赫爾辛基共有558間收容所，現已降至52所。歐洲遊民工作協會主任史賓紐威說：「人們普遍將收容所形象與遊民連結，政府將收容所改造成適宜居住的房屋能改善其形象。」

史賓紐威更表示，遊民通常不習慣求助，等到難以忍受後才接受治療，將耗費更高昂的社會成本及醫療資源。「遊民擁有住所後感受到社會的支持，會慢慢地融入體制，而解決遊民問題也讓芬蘭平均每人省下1萬5000歐元。」卡金恩補充。

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