17歲「惡魔女」教唆男友襲擊前女友 兩人遭判囚16年

17歲女狂傳訊教唆男友攻擊前任。圖片來源／ cavendish 分享 facebook

英國一名17歲少女遭前任男友瘋狂刺傷，狠心男與涉嫌教唆他的現任女友各被判囚16年；報道稱，教唆施襲的女子是想「測驗」男友對她是否忠誠，於是發出50條訊息鼓勵他襲擊前女友，遭襲少女形容對方為「惡魔女孩」。

17歲的傷者納西爾（Iman Nassi）早在2013年就認識男友卡蒂肖（Rhett Carty-Shaw），兩人育有一子，惟5年情在卡蒂肖移情穆罕默德（Sarah Mohamed）後告終。報道指出，由於穆罕默德不滿卡蒂肖跟自己交往期間仍偷偷與納西爾聯絡，於是計劃大報復，不斷從旁教唆男友對前度動粗；據稱，穆罕默德曾向卡蒂肖發出超過50條手機短訊，鼓勵他發動一場「野蠻襲擊」，其中一則短訊內容是「為甚麼花了這麼長時間？快點下手！」

今年5月，卡蒂肖終在納西爾位於曼徹斯特（Manchester）的寓所內以利刀行兇，當時納西爾的年幼弟妹都在場；納西爾身受重傷，留院治療了4日，並先後由3名醫生進行臉部、頭部和背部手術。卡蒂肖和穆罕默德事後被控傷人罪，並最終各被判入獄16年。

出院後需服止痛藥和抗抑鬱藥

納西爾經過一段時間休養後，臉部傷勢大致好轉，惟太明顯的疤痕仍需要靠化妝遮掩，出院後要服用止痛藥和抗抑鬱藥，「有時我半夜醒來會流汗和大叫，由於承受了極大創傷，故我不時會感到呼吸困難，頭很痛。」

事件對納西爾留有陰影，她與兒子、母親及兄弟姐妹已搬離遇襲單位，「事件不但影響了我，還影響了我的家人。」她謂，現在很害怕獨處，即使在家中亦然，但現正逐步回復其精神狀態。

納西爾形容，穆罕默德是個活在童話世界的「惡魔女孩」（demon girl），而且控制慾很強。她指出，卡蒂肖自從跟穆罕默德交往後，由一個好人變成類似蘇格蘭小說《變身怪醫》（Jekyll and Mr Hyde）筆下的海德醫生（Mr Hyde），面對人性內心善與惡的掙扎，會突然變得邪惡。

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文章授權轉載自《香港01》