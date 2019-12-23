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特易購耶誕卡 傳大陸外籍囚犯製作

2019-12-23 00:49聯合報 編譯羅方妤／報導

英國6歲女童佛羅倫斯．維迪科姆從特易購購買耶誕卡片中，發現藏有大陸上海監獄外籍囚...
英國6歲女童佛羅倫斯．維迪科姆從特易購購買耶誕卡片中，發現藏有大陸上海監獄外籍囚犯的求救訊息。 （美聯社）
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英國BBC報導，英國知名連鎖賣場特易購（Tesco）販售的耶誕卡片傳出是由中國大陸工廠涉嫌強迫監獄囚犯製作，特易購已宣布停止該工廠供貨。

英國星期日泰晤士報報導，倫敦南區一名六歲女童佛羅倫斯．維迪科姆上周打開一盒從特易購購買、價格一點五英鎊（約台幣五十八元）的耶誕卡片，發現藏有大陸上海監獄囚犯的訊息。

卡片內容的英文字母都是大寫，寫著：「我們是中國上海青浦監獄的外國囚犯。我們被迫違反意志勞動，請幫我們通知人權組織。」

訊息中要求任何收到卡片的人聯絡韓飛龍（Peter Humphrey）。佛羅倫斯．維迪科姆的父親搜尋網路發現，韓飛龍曾經擔任記者，在青埔監獄被關了九個月，已在二○一五年獲釋。兩人透過社群網站取得聯繫，韓飛龍說，他聯絡過去的獄友，許多人都證實曾被強迫進行製作和包裝工作。

韓飛龍說，他和美籍華裔妻子虞英曾當年受雇於葛蘭素史克藥廠，在大陸擔任調查人員，後來被控非法蒐集個人資料，二○一三年被捕，被迫在大陸國營電視上公開認罪。他和妻子二○一四年八月被定罪，隔年六月獲釋並被驅逐出境。

特易購表示，他們感到震驚，並說：「我們絕不會讓監獄囚犯出現在我們的供應鏈。」

特易購發言人說，如果情況屬實，會將卡片供應商浙江雲廣印刷廠從供貨廠商名單除名，「我們對這些指控感到震驚，也立即停止了該工廠供貨，並開始調查」。

特易購說，他們有「全方位審核系統」，確保供應商不會剝削勞工。他們也說，公司上個月才審查那家供應商，沒有發現雇用監獄勞工的證據。

這不是大陸囚犯第一次用銷往西方國家的商品走私訊息。住在美國俄勒岡州波特蘭的茱莉．基思二○一二年也發現一名囚犯透過同樣方式，控訴他遭折磨和迫害，被迫製作萬聖節裝飾品。

監獄英國上海

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