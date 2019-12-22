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進擊的巨人？女教師「器官外露」教生物課 照片瘋傳網友讚爆

2019-12-22 22:30香港01 記者朱利安／報導

西班牙小學生物科女教師維羅妮卡為了讓課堂更容易理解，穿着人體器官衣教生物課。 「...
西班牙小學生物科女教師維羅妮卡為了讓課堂更容易理解，穿着人體器官衣教生物課。 「mikemoratinos」Twitter圖片
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如何讓孩子立體地了解人體構造？展現實物當然是最好辦法！西班牙一名小學女教師想出創意方法，日前親自穿着人體器官的貼身衣走入課室上生物課，照片其後在網上瘋傳，甚至登上內地微博熱搜。網民激讚這位教師用心教學，「真係畫公仔畫出腸」，也有人笑言其造型激似日本人氣漫畫《進擊的巨人》中的巨人，甚至有人想到以「人體奧妙展」的模型。

想出這個方法教學的是43歲西班牙教師維羅妮卡（Veronica），其丈夫莫雷塔（Michael Moretta）上周二（17日）在Twitter發帖，上傳了3張妻子教學時的照片，只見維羅妮卡穿着人體器官的服裝在上課，學生能360度清晰看到人體器官構造和位置，猶如一個脫下皮膚的真人在眼前展現肌肉及器官的構造。

維羅妮卡這種生動的教學法不但令丈夫驚歎自豪，同時獲網民一致讚賞，自照片上傳後，5天內已有1.3萬個轉發和6.5萬個讚好，維羅妮卡更成為當地傳媒的訪問對象。報道指維羅妮卡有這個舉動，是緣於偶然在網上看到人體器官衣服的廣告，才決定買下來一試。

面對這個突如其來的視覺衝擊，有學生看到「器官外露」的老師即興奮得大叫，甚至開心鼓掌，但亦有人因太過逼真而掩眼不敢直視，成為難得的課堂體驗。

在網上引來巨大迴響，維羅妮卡受訪時坦言感到不知所措，稱自己只想讓課堂變得容易理解，認為解釋人體內部結構的最佳方法，就是讓學生以3D方式觀看。她表示，對於這一代孩子來說，他們已非常習慣圖像、聲音等直觀感受，很難要他們集中注意力，故希望帶來更多教學創新，「我們需要不斷尋找更具互動性和動態性的教學，讓學生更好地吸收概念」。

在此之前，維羅妮卡為了讓學生發揮想象力，更曾打扮成骷髏、法老及海盜等。有自稱曾是維羅妮卡學生的網民在Twitter帖文留言，稱她的課堂能令學生留下深刻印象，甚至比大學課程還要好。

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文章授權轉載自《香港01》

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