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省思當代美國夢 拉娜德芮奪年度專輯

2019-12-22 19:21台灣醒報 記者王安棣╱台北報導

美國歌手拉娜德芮今年發佈的專輯《諾曼去你的洛克威爾》，受到廣大迴響。（photo...
美國歌手拉娜德芮今年發佈的專輯《諾曼去你的洛克威爾》，受到廣大迴響。（photo by Wikipedia）
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英國網播公司綜合各家媒體評比，於21日發佈西洋音樂年度排行榜，其中美國創作歌手拉娜德芮的專輯《諾曼去你的洛克威爾》拿下年度專輯的榜首，這張曲風空靈又典雅、歌詞隱約嘲諷當代「美國夢」的大作，獲得多家樂評一致好評。

美感與古典完美融合

根據《英國廣播公司》報導，拉娜德芮的專輯《諾曼去你的洛克威爾》名稱來自於美國1940到70年代的著名畫家諾曼洛克威爾，其作品刻畫理想中的美國生活，但拉娜德芮在這張專輯中戳破當代「美國夢」的理想泡泡，抒發自己內心的真實感受，例如她在〈The Greatest〉中唱出時下美國的政治焦慮、氣候變遷、空洞的明星文化等議題。

拉娜德芮在得知作品獲年度專輯榜首後表示，「專輯中的每個字與旋律，都是以愉悅又出乎意料的方式出現，全都是發自內心。」音樂網站《Stereogum》也評論指出，這張專輯像是拉娜德芮整個音樂生涯堆砌而成，「是她的美感與古典流行歌詞創作的完美融合。」

怪奇比莉奪年度歌曲

至於年度歌曲排行榜則是由怪奇比莉的〈Bad Guy〉拿下榜首，該曲在串流平台上創下破億的點聽數，年僅17歲的怪奇比莉今年以獨特的迷幻曲風席捲西洋流行樂壇，她的首張專輯《當我們睡了怪事發生了》被評為「描繪了整個世代的希望、恐懼以及脆弱」，在本次年度專輯榜名列第二。

此外，美國說唱歌手納斯小子的熱門單曲〈Old Town Road〉則在年度歌曲榜上排名第二，該曲今年創下告示牌排行榜連續19週奪冠的紀錄。

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英國氣候變遷

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