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32年前船難逾4000死 亞洲版鐵達尼號殘骸尋獲

2019-12-22 14:41世界日報 編譯中心／綜合21日電

來源： YouTube

菲律賓32年前發生死亡人數破4000人的「亞洲版鐵達尼號」（Asias Titanic）事件，是史上最嚴重的承平時期船難。如今傳出美國勘查團隊已尋獲沉沒船隻的殘骸。

調查團隊21日公布殘骸影像。根據日本放送協會（NHK），從畫面中可以看出兩船仍保有原本外形。疑似是渡輪殘骸的欄杆上，還可看見損傷痕跡。

科技新聞網站GeekWire報導，1987年12月20日，極度超載的渡輪唐納巴茲號（Dona Paz）準備從雷伊泰島（Leyte Island）前往菲律賓首都馬尼拉（Manila），途中與小型油輪維克多號（Vector）相撞。

火勢隨漏油從維克多號擴散至唐納巴茲號，據傳人們紛紛跳入起火的海面。這起事件估計共奪走4386人性命，據報生還者僅24人。

據生還者說法，唐納巴茲上沒有救生圈，有不少人在睡夢中被燒死。

由美國瓦肯公司（Vulcan Inc.）所有和經營的研究船海燕號（Petrel），4月與菲律賓國家博物館（National Museum of the Philippines）攜手合作，前往塔布拉斯海峽（Tablas Strait）調查唐納巴茲號與維克多號的沉船處。

瓦肯公司海底行動部門主任克拉夫特（Robert Kraft）19日透過新聞稿表示：「我們在菲律海搜索二戰時期殘骸時，常有人請我們尋找唐納巴茲號，告訴我們已逝摯愛的故事。…我們很榮幸能協助菲律賓政府這項任務，並希望這個消息能使逝者親友感到寬慰。」

瓦肯公司表示，這兩艘船的殘骸都是在菲律賓的西布顏海（Sibuyan Sea）海域發現，相隔2200公尺以上，距離海面逾500公尺。

沉沒了32年後，唐納巴茲號的殘骸終於被尋獲。 翻攝自YouTube
沉沒了32年後，唐納巴茲號的殘骸終於被尋獲。 翻攝自YouTube
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菲律賓馬尼拉二戰

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