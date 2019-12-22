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光州監獄舊址 39年後再挖逾40遺骸

2019-12-22 14:35世界日報 編譯中心／綜合21日電

來源：YouTube

南韓法務部表示，19日在光州監獄舊址進行無主墓地遷移工作時，又發現了40多具身分不明的遺骸，將徹底查明死者的身分，了解是否與光州民主化抗爭有關。

南韓聯合新聞通訊社、YTN新聞報導，法務部代理長官金浯洙和光州地方檢察廳長文燦20日赴光州監獄舊址現場了解情況，作出上述決定。

由於光州監獄舊址將建設成主題公園，南韓法務部自16日至20日進行無主墓地遷移工作，目前遺骸被安置在位於全羅南道咸平的國軍統合醫院。

1980年5月18日光州民主化抗爭期間，被全副武裝的戒嚴軍逮捕的光州市民大多被關在光州監獄舊址裡，抗爭過程中死亡者也被戒嚴軍偷偷地埋葬在此處。光州監獄舊址被指定為518史蹟地第22號。

報導指出，光州民主化抗爭期間，當年向著潭陽和順天方向逃亡的市民，被戒嚴軍槍擊死亡者達數十人。光州監獄舊址無主墓地埋葬著在監獄裡死亡的、沒有家屬等親屬的人，死後兩年仍無人認領時，則火化合葬此地。

金浯洙表示，當初這裡的共同墓地裡有50座個人墓、2座混凝土打造的方形合葬墓（41人和20人）等總計111具遺骸，由法務部統一管理。不過，這一次在法務部進行移葬管理的過程中，又發現了在原先管理之外的40多具遺骸。

南韓法務部表示，19日在光州監獄舊址進行無主墓地遷移工作時，又發現了40多具身分...
南韓法務部表示，19日在光州監獄舊址進行無主墓地遷移工作時，又發現了40多具身分不明的遺骸，將徹底查明死者的身分，了解是否與光州民主化抗爭有關。 韓聯社提供
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監獄法務部南韓

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