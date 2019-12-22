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李世石圍棋引退賽 人腦與AI再交鋒

2019-12-22 14:08台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

李世石於2006至2011年間位居世界第一，生涯14次世界冠軍、18次國際賽冠軍...
李世石於2006至2011年間位居世界第一，生涯14次世界冠軍、18次國際賽冠軍，皆僅次於李昌鎬，高居史上第二。(Photo by Wikimedia Commons)
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唯一在圍棋人工智慧軟體AlphaGo手下贏下一盤棋的韓國棋手李世石，在引退賽中再度選擇人工智慧「韓豆」作為對手，雖然結果以1：2落敗，然而李世石再度下出人工智慧意想不到的神之一手！李世石生涯總計獲得14次世界冠軍，高居史上第二，與AlphaGo對弈的名局也將名留青史。

神之一手再現

李世石與韓國人工智慧「韓豆」的三番棋（無論勝敗必須下完3盤棋）於19至21日舉行，韓豆的棋力比起2016年的AlphaGo有過之而無不及，今年的世界智慧圍棋公開賽更是奪得第3名。被問到為何不選擇一時瑜亮的中國棋手古力對弈？李世石表示，最後和自己下棋的棋手會有很大壓力，怕古力感到負擔。

李世石選擇在第一盤棋被讓兩子（自己先下兩手棋，通常在對方棋力明顯高於自己的情況下），若是輸了便在之後兩盤被讓3、4子。前兩場是在首爾舉行，最後一場是在李世石的家鄉新安郡，而當初學棋時李世石曾被爸爸讓4子，頗有「從哪裡開始、從哪裡結束」的意味。

在第一盤棋中，李世石先在右上角撈了實地，而韓豆接著對右下角的一塊孤棋動刀，李世石也不甘示弱斷開了白棋，形成兩條大龍互殺的局面，此時李世石下出了78手「飛」，出乎所有AI和觀戰人類棋手的意料，一舉吃掉中腹3子棋筋（對勝負至關重要的棋），在短短92手內逼得韓豆認輸。

第二盤李世石採用分先（在雙方棋力相當的情況），從第27手起李世石的勝率逐漸下滑，在左上角4子被吃之後更跌至個位數，終盤李世石屠龍不成，只能投子認負。第三盤再度被讓兩子，面對左下角的死活難題，李世石再度下出AI沒預料到的「點」和「托」，取得領先的局面，但最終韓豆仍憑藉出色的大局觀扭轉戰局。

殭屍流一代宗師

前繼「石佛」李昌鎬，李世石於2006至2011年間位居世界第一，生涯14次世界冠軍、18次國際賽冠軍，皆僅次於李昌鎬，高居史上第二。李世石擅長大規模攻殺，計算力超群，年輕時落子飛快，尤其善於利用看似已死的棋子，在中後盤發力一舉擊潰對手，被棋迷稱之為「殭屍流」。

在李世石退役後，各國棋迷紛紛表達不捨，一位中國棋迷表示：「兩次震驚世界的神之一手，你已經做得足夠優秀了！累了就好好休息吧，再見！飛禽島少年！」另一位韓國棋迷說：「韓國的一代圍棋天才李世石老師，你給我們帶來了無數的快樂和幸福。現在我們只有兩個字，謝謝！」

【更多精采內容，詳見

韓國圍棋AlphaGo

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