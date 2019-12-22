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員工寵物離逝 公司該提供喪假？ HR：容易被濫用

2019-12-22 11:20香港01 記者梁啟敏／報導

Google和亞馬遜允許員工恆常帶寵物上班，令狗狗不用在主人上班時獨留在家，員工...
Google和亞馬遜允許員工恆常帶寵物上班，令狗狗不用在主人上班時獨留在家，員工亦不會因擔心狗狗而影響工作效率。圖／ingimage
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不少香港人都有養寵物，在他們眼中，寵物就如子女一樣珍貴，因此，如果遇上愛寵離世，一定會非常傷心，甚至沒有心情工作。雖然現時有少數公司會提供一些寵物相關的福利，如容許員工帶寵物回公司，不過，面對寵物離世則未有相應的處理方式。

漁農自然護理署2017年發表香港獸醫專業發展的顧問研究報告推算，港人2016年共飼養68.16萬隻寵物，其中狗貓佔51萬隻，平均約每10個人左右便有1個人養寵物。有些家庭會當寵物是家人，不但花時間陪伴牠們玩樂，更會購買高質素的糧食、生活用品等，務求令牠們生活得開開心心。

對很多寵主而言，貓狗們不只是他們的「主子」，同時是他們的情感寄託。不難想像，如果寵物離世，對他們肯定很大打擊。

BBC上月的一篇報導，指出全球愈來愈多的公司提供「帶狗上班日」等特別福利，反映寵物在辦公場所受歡迎的程度。一些大公司如Google（谷歌）和亞馬遜就允許員工恆常帶寵物上班，令狗狗不用在主人上班時獨留在家，員工上班時心情亦更愉快。香港有一些公司亦容許員工帶寵物上班。

雖然有部分貓狗可以與主人齊齊上班，不過，一旦遇上貓狗離世的悲劇，公司又會如何處理，甚至提供支援呢？

BBC的報道指，美國紐約大學（New York University）管理交流項目主任斯特利克（Susan Stehlik）對寵物喪假的第一反應是否定的，不過，她細想後，卻認為寵物喪假可以展現管理層的同情心，令員工覺得被關愛。英國曼徹斯特大學（University of Manchester）組織心理學教授庫珀（Cary Cooper）補充稱，拒絕員工寵物喪假的請求可能會令員工工作效率低下，因為他們只會「身在心不在，無法創造額外價值」。

不過，美國人力資源管理學會的招聘專家瑞恩（Dan Ryan）擔心，寵物喪假可能會被濫用，因為難以證明員工有沒有飼養寵物，「你要從獸醫那裏拿張字條證明你的狗死了嗎？這實施起來很有難度。」

又有人認為，推出寵物喪假時，需要給「寵物」下一個明確定義。英國布里斯托大學（University of Bristol）人類與動物關係學研究所（Anthrozoology Institute）的基金會主任布拉德肖（John Bradshaw）指，例如有人會把魚和爬行動物當作寵物，但美國獸醫協會（American Veterinary Medical Association）認為只有狗、貓、養在籠子裏的鳥，還有馬算是「伴侶動物」，因此，公司需要提供明確的準則。

有人或會質疑，寵物離世與親人離世始終有分別，不過，這種感覺只有寵主才能體驗，外人亦很難衡量寵物在主人心目中的地位。

雖然外國對寵物喪假依然有不少爭論，在香港亦不太受關注，不過，社會上的寵物數目愈來愈多，打工仔對寵物照顧這方面的需要亦會隨之增加，僱主難以避而不談。員工是公司的資產，在考慮員工福利的時候，除了員工的個人需要，亦應考慮更多不同生活面向。

延伸閱讀：

【貓狗辦公室】百厭金毛犬　融化怕狗老闆　主人：有嘢食佢就聽話

【職場健康】與寵物互動可紓緩壓力　研究：睇相不如擁抱10分鐘/a>

文章授權轉載自《香港01》

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