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寵物食品需求大 澳袋鼠遭非法屠殺

2019-12-21 11:34台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

許多澳洲袋鼠遭屠殺以製作成寵物食品出口！雖然獵殺袋鼠受到政府的嚴格管制，但因寵物食品業的市場需求大，非法獵殺的事件仍層出不窮。近年來澳洲的乾旱加劇，也有不少畜牧業者抱怨袋鼠吃光了牛羊的牧草，不過學者並不擔心指出，袋鼠的繁殖周期很長，不可能激增至難以負荷的程度。

袋鼠較適應乾旱且不會破壞牧草的根部，因此袋鼠肉相較於牛肉、羊肉對環境更加友善，可作為優良的寵物食品來源。澳洲的農業部統計，每年約有3千噸的袋鼠肉外銷到60多國，至少有75%用作於寵物食品。

砍斷袋鼠四肢

根據《德國之聲》報導，野生動物保育志工凱特利表示，某一夜他曾在藍山國家公園聽到一聲槍響劃破天際，當下立刻聯絡警方，但警方卻遲遲未到場，於是他決定親自前往，並看到了驚悚的一幕：一群人在屠宰袋鼠。凱特利表示，袋鼠會被砍斷四肢，以塞進休旅車中。

獵殺袋鼠在澳洲受到政府的嚴格管制，唯有取得國家公園暨野生動物署的許可，才能獵殺袋鼠，甚至連子彈擊中的部位也有相關規範，然而類似的事件仍時有所聞。

澳洲最大的野生動物肉品零售商Macro Meats表示，他們的肉品來源一切合法，然而，凱特利質疑，寵物食品業的市場需求大，間接使得非法屠殺袋鼠的行為層出不窮。

袋鼠激增吃光牧草？

「袋鼠的數量已經達到了『瘟疫』的程度。」新南威爾斯州的初級產業部長布萊爾指出，在乾旱時節不少畜牧業者都在抱怨袋鼠吃光了牛羊的牧草，對此，政府有必要放寬對袋鼠獵殺的禁令。

然而，新南威爾斯的名譽研究員克羅夫特指出，袋鼠常常成為人類的「代罪羔羊」，問題的根源在於人類排放溫室氣體造成氣候變遷，乾旱因而惡化。生物學家姆賈德維施也表示，袋鼠的數量不可能激增到瘟疫的程度，因袋鼠的繁殖周期很長。

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