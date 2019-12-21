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對接國際太空站失敗 波音星際飛機提早返地球

2019-12-21 10:55中央社 20日綜合外電報導

圖擷自NASA
圖擷自NASA
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美國國家航空暨太空總署（NASA）今天說，波音「星際飛機」太空船無法達成對接國際太空站任務目標。此事對NASA讓美國不再仰賴俄羅斯火箭運送太空人的計畫形成打擊。

法新社報導，有關官員表示，波音（Boeing）這架無人飛行太空船「星際飛機」（Starliner）發生有關機上時鐘的故障，使它消耗太多推進劑，被迫提早返回地球，預定在22日上午約7時30分（台北時間晚間10時30分）降落新墨西哥州的白沙（White Sands）基地 。

NASA署長布萊登斯坦（Jim Bridenstine）告訴記者，星際飛機機上時鐘不同步，「異常導致太空船認為時間與實際時間不同」，並認為自己處於不同飛行階段，而燃燒超過應使用的燃料。

任務控制中心試圖從地面上操作解決問題，但因為衛星通訊連接故障，無法及時建立聯繫。

種種意外讓布萊登斯坦推文說：「我們最終決定，星際飛機不會與國際太空站（ISS）對接，並會在22日返回白沙。」

這項任務是載人飛行前的最終彩排，而任務失敗將讓旗下737 MAX機型因飛安問題停飛的波音格外心酸。

美國2011年終止太空梭計畫（Space Shuttle）後，NASA與波音及特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（ElonMusk）的太空探索科技公司（SpaceX）簽訂數十億美元合約，請他們提供運載太空人服務。

兩公司進度都落後兩年，不過SpaceX今年3月成功執行無人飛行測試，旗下太空艙與國際太空站對接。

星際飛機搭載在巨大擎天神五號（Atlas V）火箭上，於今天上午日出前的6時36分（台北時間20日晚間7時36分）從佛羅里達州卡納維爾角（Cape Canaveral）起飛，15分鐘後分離。

升空約90分鐘後，波音在推特上宣布，「非正常飛行入軌」，表示平整進入軌道的程序不如計畫預期，直播不久後中斷。

太空人NASA火箭SpaceX

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