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老師教學生勤洗手 用麵包發霉實驗揭驚人結果

2019-12-21 09:18香港01 卡洛兒

老師為了讓學生養成洗手習慣，做實驗發生驚人真相。圖／香港01提供
老師為了讓學生養成洗手習慣，做實驗發生驚人真相。圖／香港01提供
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「病從口入」講就講得多，但很多人都會輕視吃飯前洗手的習慣。適逢流感季節來臨，美國一位小學老師為了勸喻學生們要勤洗手，自行在學校做了一個麵包實驗，結果發現接觸過電腦和沒洗手後觸摸的麵包，發霉情況非常嚴重，而用肥皂洗手後才觸摸的麵包卻沒有發霉，證明洗手的重要。

小學老師Jaralee Annice Metcalf在facebook分享整個實驗過程，首先準備5片白方包分別放在不同的保鮮袋內，第一片是放過手提電腦上，第二片是新鮮而沒被觸踫過，第三片是沒有洗手後觸摸，第四片是用肥皂和水徹底清洗雙手後摸過的，最後一片則是使用酒精搓手液後觸摸的。由於方包本身有加添防腐劑，需將5片麵包擺放3至4星期後才可以看到結果。

第一片是放過手提電腦上的方包，差不多全塊都變成深灰色；第二片是新鮮而沒被觸踫過，...
第一片是放過手提電腦上的方包，差不多全塊都變成深灰色；第二片是新鮮而沒被觸踫過，毫無發霉情況；第三片是沒有洗手後觸摸的方包，發霉情況嚴重，呈灰灰黃黃色。圖／香港01提供
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結果相當驚人，放過手提電腦上的方包差不多全塊都變成深灰色，而沒有洗手後觸摸的也發霉了，呈灰灰黃黃色。令人較意外的是，即使用酒精洗手後才觸摸的麵包都產生了細菌發霉，只有用肥皂洗手摸過的才能倖免。

Metcalf強調這只是一個小學的課堂實驗，並不專業，而實驗中使用的只是很普通的肥皂，證明用肥皂洗手的重要性，不要用酒精搓手液取代，又呼籲大眾為健康着想就要勤洗手。

第四片是用肥皂和水徹底清洗雙手後摸過的，只有少許變化，沒有發霉；最後一片則是使用...
第四片是用肥皂和水徹底清洗雙手後摸過的，只有少許變化，沒有發霉；最後一片則是使用酒精搓手液後觸摸的，都產生了霉菌。圖／香港01提供
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延伸閱讀：

公廁設備含52種菌　部分對抗生素產生抗藥性　男廁定女廁較骯髒？

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文章授權轉載自《香港01》

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