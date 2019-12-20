影／今年最爛片出爐？《貓》電影慘遭負面影評血洗

根據安德魯．洛伊．韋伯同名音樂劇改編的電影《貓》20日盛大上映，但英美影評人觀後感卻惡評如潮，有英國報紙甚至給出該報發行以來首次的「零顆星」評價。

電影版《貓》由奧斯卡金像獎得主霍伯（Tom Hooper）執導，預算近1億美元，網羅朱蒂．丹契、伊恩．麥克連、泰勒絲與伊卓瑞斯．艾巴等全明星陣容，但拍攝製作時間太長，第一波預告出爐更慘遭粉絲狠批電腦動畫差勁。隨著電影上映在即、影評陸續解禁，結果多半慘不忍睹。

根據爛番茄網站，目前有25篇正評，103篇負評。《波士頓環球報》稱「我的眼睛在燃燒，老天啊，我的眼睛」。《Collider》稱看《貓》就像「陷入瘋狂」，「霍伯執導拙劣，他的小金人理應被追回」。

有影評稍微手下留情，《帝國雜誌》認為該片的「數位貓毛科技」在首波預告片釋出後有修正，「但依然沒有從『恐怖谷』的深淵中爬出」。「恐怖谷」指的是當動畫或機器人外貌介於「幾乎像人」與「完全像人」之間時，會讓觀者產生一種奇怪的不舒服感受。

英國《每日郵報》則大方給出4顆星，認為若觀眾做好心理準備進場，還是可以好好享受這齣「貓芭蕾舞劇」。

其他影評整理如下：

《每日電訊報》評分：☆☆☆☆☆ （發行以來首度給出零顆星）

空前災難，罕見的全明星級慘劇，下巴掉滿地，一群經紀人該被開除…一看過就會瞭解修補《貓》的唯一合理方法就是閹了它（spay it），或當這部片完全不存在。

《Comics Beat》評分：☆☆☆☆☆

《貓》確實是垃圾，現在直到永遠都是。

《綜藝》評分：☆☆☆☆☆

韋伯的熱門音樂劇被改編糟蹋至此，參與演出的明星就算有九條命可能也無法活下去。

《前景雜誌》評分：☆☆☆☆☆

歷史會記下2019年12月有雙重災難，一是工黨在重要大選敗選，二就是《貓》。

《紐約郵報》評分：★☆☆☆☆

巨大失敗，霍伯完全放棄《貓》音樂劇之所以傑出的基本原則。

《BBC》評分：★★☆☆☆

缺乏真正的信念或情感，就像塑膠，沒有心、沒有靈魂。

《衛報》評分：★★☆☆☆

片中的男性看起來有點像雜種，那古怪的貓鬚並沒有增添他們的魅力。

《帝國雜誌》評分：★★☆☆☆

你的大腦將永遠無法消化；這部片從開演第一分鐘直到最後，都令人感到不快。

《每日郵報》評分：★★★★☆