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沒雪可滑 莫斯科最熱12月打亂花季

2019-12-20 15:32世界日報 編譯中心／綜合19日電

俄羅斯首都莫斯科18日出現133年來最暖12月天，而且這個冬天一向白雪皚皚的城市，今年12月罕見完全沒雪，不但讓冬季活動停擺，更讓植物生理時鐘大亂，紛紛提早開花。

俄國氣象預報中心表示，莫斯科北部一座氣象站記錄到攝氏5.4度的氣溫，改寫1886年寫下的攝氏5.3度12月高溫紀錄。

俄羅斯首都12月中旬通常白雪皚皚，但這個冬天目前為止都是無雪多雲的天氣。俄羅斯氣象服務18日警告，未來幾天氣溫可能更高。

莫斯科植物園「藥師花園」（Apothecary Garden）本周宣布，園內通常預告春天到來的雪花蓮因「搞混冬天跟春季」而提前綻放，園方在網站上說：「園丁擔心櫻花很快會開始開花。」

而在冬季廣受滑雪客及花式滑冰運動員歡迎的莫斯科索科爾尼基（Sokolniki）公園，人造雪滑雪道也因天候狀況而關閉。

莫斯科罕見無雪情形，讓酷寒的西伯利亞城市鄂木斯克（Omsk）一位居民大開玩笑，在網路張貼「積雪出售」公告，每立方公尺的「自然雪塊」賣1000盧布（約16美元）。

這個貼在俄國知名網路商店Avito.ru的公告寫說：「莫斯科居民一次訂購15塊以上，還可以打93折。」

俄國總統普亭在19日的年終記者會說，「沒人知道全球氣候變遷的緣由」，「地球自轉軸或繞太陽公轉的角度小改變，都會造成嚴重氣候變遷」。這話似乎在質疑氣候變遷來自人為因素。

氣候異常，莫斯科植物園「藥師花園」有些鮮花已提前綻放。路透
氣候異常，莫斯科植物園「藥師花園」有些鮮花已提前綻放。路透
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莫斯科俄羅斯氣候變遷

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