華城殺人案員警身亡 「負責關鍵第8案」網友疑有蹊蹺

南韓華城連續殺人案仍在調查中，負責重新調查關鍵第8案的員警卻在日前自殺身亡，引發譁然。圖截自韓民族日報 分享 facebook

南韓華城連續殺人案的兇嫌李春在（音譯，이춘재）落網後，承認33年前曾犯下14起案件，其中包含被認為是模仿犯所為的第8案，警方因此另設小組調查此案。不料，昨（19）日上午，一名負責調查第8案的朴姓警官，被發現在旅館內自殺身亡，引起眾人譁然。

今年9月，懸宕33年的華城連續殺人案宣布破案，主嫌李春在接受調查時自白，被認為是模仿犯犯下的第8起殺人案也是他做的。因此，警方設立第8案專門調查小組，以釐清案件的發生過程，以及當時的調查、偵訊是否有缺失。

然而，根據《韓民族日報》報導，昨日上午，隸屬京畿南部地方警察廳的朴姓員警，被發現在京畿道水原市一處旅館內自盡身亡，享年44歲。警方表示，朴姓員警18日晚上投宿朋友所開的旅館，隔天卻遲遲沒有退房，警方接獲朋友報案後破門而入，在房內發現了朴姓員警的遺體。

事實上，朴姓員警從9月起負責重新調查頗具爭議的第8案，20年前被認定是模仿犯而入獄服刑的尹姓男子曾公開表示，感謝朴姓員警為他帶來希望。警方勘查旅館房間後則表示，現場並沒有從外部入侵的跡象，朴姓員警身上也沒有明顯外傷，另一名員警受訪時也說，「朴姓員警是出於個人原因才做出極端選擇，與李春在無關」。

不過，有南韓網友認為，朴姓員警在這個時間點選擇自縊相當奇怪，懷疑事有蹊蹺，各種「陰謀論」和猜測甚囂塵上，引發熱議。

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