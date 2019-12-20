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出門滑倒骨折苦等救護車 她躺冰冷街道整整6小時亡

出門滑倒骨折苦等救護車 英女躺街道6小時身亡

2019-12-20 09:27香港01 李福源

吉爾比躺在地上無法動彈，鄰居拿出毛毯和羽絨被給她保暖。（Facebook圖片）
吉爾比躺在地上無法動彈，鄰居拿出毛毯和羽絨被給她保暖。（Facebook圖片）
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英國威爾斯庫馬曼村（Cwmaman）47歲女子吉爾比（Donna Gilby）週二（17日）上午準備去看醫生，卻在出門時意外滑倒，腳骨骨折；鄰居發現後馬上代為報警求助，然而救護車在6個小時後才到達，吉爾比送院搶救後，終因心臟驟停（cardiac arrest）不幸離世。

事發當日天氣寒冷，吉爾比跌倒後完全無法動彈，鄰居見狀立即報警及通知其家人，同時拿出毛毯和羽絨被給她保暖，只是救護車遲遲未到，待救護車抵達，她已躺在冰冷的街道上逾6個小時。

吉爾比的74歲父親加雷思（Gareth Gilby）說：「當日大約8點，我們好幾個人在不停打求救電話，告訴接線生吉爾比滑倒並陷入昏迷。然而接線生卻回覆稱接獲大量求助電話，將盡快處理吉爾比的個案，一個小時後救護車仍未見蹤影，因此我們再度致電。」

「她的女兒每個聖誕都會想起媽媽」

加雷思表示，救護車最終於在下午約2時到達，吉爾比被送到位於梅瑟蒂德菲爾市（Merthyr Tydfil）的查理斯王子醫院（Prince Charles hospital），可惜最終因心臟驟停逝世，「我們至今仍無法接受這事實，她是個無私的人，做事總為別人著想。」

吉爾比的28歲侄子珀金斯（James Perkin）稱，他13個月大的兒子患有支氣管炎（bronchiolitis），最近病情好轉，本打算慶祝一番，豈料竟收到吉爾比去世的消息，「我簡直不敢相信，實在太殘酷了！吉爾比有一名女兒，日後每個聖誕都會令她想起失去了媽媽，我為她感到難過。」

威爾斯救護服務中心總裁基倫斯（Jason Killens）發表聲明稱，對吉爾比去世表達哀悼，「我們的工作人員與吉爾比的家人一樣感到非常沮喪，救護車久久未能抵達，反映英國的緊急醫療系統正在承受巨大壓力，我們將盡力調查吉爾比的案件。」

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

救護車英國骨折心臟病

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