今年102歲 廣島原爆受害者擔任東奧聖火跑者

被選定為奧運火炬手的冨久正二（中央）。圖／ 時事通信 分享 facebook

日本廣島縣日前選出了現役最年長的運動員「冨久正二」，作為2020年東京奧運聖火的火炬手。現居於廣島縣三次市的冨久正二，出生於1917年，現年102歲，從97歲開始進行田徑活動，2017年時，以17秒42的短時間跑完60米，樹立了日本的新紀錄。

「我會盡全力去完成身為奧運聖火火炬手的使命。」冨久先生說，「我想要代表原爆受難者去參與這場盛事。」

根據時事通信的報導，1945年廣島受到原子彈轟炸當時，冨久是三次地區的國鐵職員。爆炸過後，他馬上從三次趕往廣島市進行救援。他說自己永遠也忘不了當時的光景。「從今以後我也會繼續努力下去，想要成為大家可以效法的對象。」

上一次的東京奧運（1964）中，負責擔任最後一位聖火傳遞員的阪井義則也是廣島原爆的受害者。他在原爆當天，出生於三次市。1964奧運時年方19歲的阪井，已在五年前撒手人寰，因而無法參加本次的奧運、擔任火炬手。冨久表示，「我認為阪井先生的靈魂一直都在。我始終相信，每次參加比賽時，他都會從天上看著比賽，為我加油。」

帶著身為原爆受害者的身份，以及對前輩的仰慕，冨久正二表示自己將會為了傳遞聖火，「努力往前奔馳下去」。