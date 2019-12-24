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冷飯菜較好吃？日本人連便當、炸物也吃冷的 原因是這個

2019-12-24 15:36聯合新聞網 綜合報導

日本許多食物都是冷食，這對台灣民眾來說很不習慣。 圖擷自「口袋日本」網站
日本許多食物都是冷食，這對台灣民眾來說很不習慣。 圖擷自「口袋日本」網站
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日本是台灣人最喜歡造訪的國家之一，台灣民眾對於日本文化、食物等都很感興趣，許多人旅遊日本都品嚐過當地的美食，但一定都會有一個疑問，就是日本食物為什麼大多是冷食？對於這個問題，流行觀察網站「口袋日本」給了答案。

「口袋日本」首先提到微波食品是日本之光，在日本常見的超商便當會微波之外，就算是在路邊商店或百貨公司美食街買的熱食，或者在食堂、部分餐廳買的餐點，日本人都會再拿去微波加熱，這是很正常也很常見的，因此日本人可說是將微波食品發揮到淋漓盡致。

但到過日本遊玩的旅客都知道日本多數的食物都是冷食，對於台灣人來說很不習慣。「口袋日本」以日式便當為例來解釋，如果便當是熱的，包起來就會有水蒸氣，而且如果在電車上食用可能會影響到車上其他的乘客，為了避免這樣的情形，因此日本店家都會將食物放涼後再包裝販售，「只有那種特別包裝會自動加熱的便當才會是熱食」，因此如果遊客到日本想要吃到熱的便當，就得要找微波爐加熱了。

「口袋日本」指出日本人除了拉麵、丼飯、定食等之外，很多外帶食物都是以冷食販賣，有些食堂、便當店、美食街也會賣放涼的冷飯菜，日本人也很習慣不加熱就直接吃，甚至還覺得冷掉的飯、炸豬排、可樂餅等吃起來更好吃。若不想外帶吃冷食，也有客人會在店裡微波後食用，這對日本人來講是很正常不過的事。

「口袋日本」也教台灣民眾到日本遊玩如果不想吃冷食，但又不會操作微波爐的話，可以用日文說「温めて下さい／atatametekudasai（請幫我加熱）」，或是「チンでお願いします／chinde onegaishimasu（麻煩請幫我微波）」請店員幫忙微波加熱。

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