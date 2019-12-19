18歲情侶為存錢上大學在速食店上夜班 不幸觸電雙雙慘死

秘魯一對情侶一起在麥當勞上夜班，卻不幸在觸電的意外中死亡。圖擷自 太陽報 分享 facebook

日前秘魯首都利馬一間麥當勞傳出一起死亡意外，一對18歲的情侶為了存上大學的錢一起在麥當勞上夜班，但15日凌晨女子在操作飲料機時卻突然觸電，男子聽聞後趕來救援卻也跟著受害，醫護人員趕到現場時兩人都已經沒有生命跡象。這起事件也激起了人們對工資過低、遭到剝削等惡劣勞動條件的憤怒，並到餐廳外示威抗議。

根據「太陽報」報導，受害者為18歲的英加（Alexandra Porras Inga）與扎帕塔（Gabriel Campos Zapata），兩人最近剛從高中畢業，在普韋布洛利伯（Pueblo Libre）區的一間麥當勞上了6個月的夜班。15日凌晨英加在操作飲料機時不慎觸電，而扎帕塔也在試圖幫助她時遭受電擊，醫護人員趕到時兩人都已經死亡。

事後檢察官下令展開刑事調查並表示，將蒐集店長、經理以及所有員工的陳述，並對電力設施、安全系統、工作意外的預防措施，以及事件發生時受害者的工作環境與條件進行檢查，也將會查證一開始消防隊員被拒絕入店救援的報導。

對於這起意外事件扎帕塔的母親表示，「我們沒有得到具體的說法，只知道這是一起漏電的意外」，並希望能夠調查事件的原委。而辯護律師聲稱有證據顯示廚房電線外露，將員工生命置於危險之中，家屬也將會控告地方政府疏於監督。

而麥當勞則對意外發出聲明表示，國內所有分店將關閉2天進行哀悼，特許經營商阿爾科斯（Arcos Dorados）表示，會努力確定事件發生的細節，並將提供一切調查所必要的條件。法律代表里卡多（Ricardo Elias）也表示做為一間公司，將會配合警方提供所有資訊與所需空間。

根據「衛報」報導，事件發生後許多人到當地麥當勞外抗議，他們對剝削性的勞動市場感到憤怒，並且表示因為法規的鬆懈，讓他們的健康和安全暴露在危險當中，對此勞動部長卡塞雷斯（Silvia Cáceres）表示，「如果這些年輕人的權利遭到侵害，我們將會進行制裁，金錢並不重要，因為生命是無價的」。