國中生不滿被笑是同性戀 持槍到學校射殺同學

14歲國中生對於同學的霸凌忍無可忍，於是決定痛下殺手，持槍到學校射殺同學。圖左為被害人母親。圖擷自 AMARIN 34HD 分享 facebook

泰國校園傳出槍擊案，兇手是一名14歲青少年，因不滿長期遭受同學言語霸凌，並且被嘲笑是同性戀，於是偷了父親的手槍到學校朝該名學生開槍，霸凌者當場慘死，事發後少年試圖逃跑，但被其他師生與學校保全攔下。

根據「AMARIN 34HD」報導，該名少年因為在學校被譏笑是同性戀，長期遭受到同學霸凌使得他忍無可忍，於是在昨（18）日偷了爸爸的手槍到學校，並趁霸凌者獨自穿鞋時從他背後開槍。

霸凌者胸口被射穿，當場慘死於血泊之中，少年行兇後急忙跑到廁所把便服換下，並穿上制服想要偷偷溜出校園，但由於槍擊聲過大引起了注意，其他師生與保全聽到後趕來把少年抓住。事後少年坦承因為受不了霸凌才會選擇痛下殺手。

事後死者母親（Duangchan Kaew Morakot）透露，兒子平時是個好孩子，除了用心學習外也從未取笑過行兇的少年，班主任則表示，行兇少年的犯案動機還需要釐清，因為他詢問少年為什麼要開槍時，少年表示這像是在玩遊戲。

該事件發生後人們想知道為什麼一名14歲的學生能夠攜帶槍械進入學校，對此老師則表示，因為學校有4000多名學生，由於人數眾多不可能要求檢查每個學生的書包，因此也不知道為什麼該名行兇的少年有帶槍到學校。