親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川普遭眾院彈劾
美中貿協終成形
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

董念台在臉書恐嚇檢警 獲請回後「當眾道歉」

無可奈何地活著：從《獨生之國》看中國一胎化政策

國中生不滿被笑是同性戀 持槍到學校射殺同學

2019-12-19 16:49聯合新聞網 綜合報導

14歲國中生對於同學的霸凌忍無可忍，於是決定痛下殺手，持槍到學校射殺同學。圖左為...
14歲國中生對於同學的霸凌忍無可忍，於是決定痛下殺手，持槍到學校射殺同學。圖左為被害人母親。圖擷自AMARIN 34HD
分享

泰國校園傳出槍擊案，兇手是一名14歲青少年，因不滿長期遭受同學言語霸凌，並且被嘲笑是同性戀，於是偷了父親的手槍到學校朝該名學生開槍，霸凌者當場慘死，事發後少年試圖逃跑，但被其他師生與學校保全攔下。

根據「AMARIN 34HD」報導，該名少年因為在學校被譏笑是同性戀，長期遭受到同學霸凌使得他忍無可忍，於是在昨（18）日偷了爸爸的手槍到學校，並趁霸凌者獨自穿鞋時從他背後開槍。

霸凌者胸口被射穿，當場慘死於血泊之中，少年行兇後急忙跑到廁所把便服換下，並穿上制服想要偷偷溜出校園，但由於槍擊聲過大引起了注意，其他師生與保全聽到後趕來把少年抓住。事後少年坦承因為受不了霸凌才會選擇痛下殺手。

事後死者母親（Duangchan Kaew Morakot）透露，兒子平時是個好孩子，除了用心學習外也從未取笑過行兇的少年，班主任則表示，行兇少年的犯案動機還需要釐清，因為他詢問少年為什麼要開槍時，少年表示這像是在玩遊戲。

該事件發生後人們想知道為什麼一名14歲的學生能夠攜帶槍械進入學校，對此老師則表示，因為學校有4000多名學生，由於人數眾多不可能要求檢查每個學生的書包，因此也不知道為什麼該名行兇的少年有帶槍到學校。

霸凌槍擊同性戀泰國

延伸閱讀

20歲的她靠賣「大尺度影音」月收10萬 存錢...

夫娶她們竟只因是處女 雙胞胎「共享丈夫」後離...

廁所裡的不速之客 屋主開門竟見18條眼鏡蛇

只因戴過支持川普帽子？ 14歲男童遭同學毆打...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

聯國維和部隊 海地留數百私生子

2019-12-19 13:23

影／揮別藥罐子！癌童完成漫長化療 反應惹哭網友

2019-12-19 12:29

地磁北極正加速偏向俄羅斯 速度之快令科學家困惑

2019-12-19 12:04

要塑膠還是要地球？我們又該如何戒掉這習慣

2019-12-19 11:41

科學家找到進食衝動關聯神經迴路 有助開發暴食症療法

2019-12-19 11:09

韓國青年迷上粗俗大企鵝？打敗BTS奪下年度風雲人物

2019-12-19 09:19

逼未成年抽菸瘦身！維也納芭蕾學院的虐待醜聞

2019-12-19 08:30

澳洲熱破紀錄 均溫40.9℃

2019-12-19 00:09

星二代為肥爸狠瘦39kg變V臉正妹！以身作則證天生胖都可能減

2019-12-18 19:51

尼泊爾擬修規定防聖母峰山難 遭批恐成效不彰

2019-12-18 17:54

兔唇少女「被批不祥」求職失敗！整容後「雪膚+電眼」人生逆轉

2019-12-18 17:39

影／肉身擋惡警圍毆學生 印度穆斯林女子成示威象徵

2019-12-18 17:08

日本護照全世界最好用 有護照人口卻不到四分之一

2019-12-18 17:01

除了紐西蘭火山...這些探險旅遊景點也暗藏危機

2019-12-18 16:55

獨特的睡覺秘訣 教授女兒成功考上醫學院

2019-12-18 16:38

熱浪席捲 澳洲全國均溫40.9度創新高

2019-12-18 15:39

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00
看更多

熱門文章

美國眾院通過 川普彈劾案兩項罪名

2019-12-19 09:25

小媽媽年僅11歲！傳聯國維和部隊在海地留數百名私生子

2019-12-19 12:07

波音停產737 Max工廠現況曝光 網友一看覺得餓

2019-12-18 17:43

川普靠名嘴治國？這個經典反應 讓情報圈崩潰退散

2019-12-19 10:00

不敵阿爾發狗而退休的圍棋高手李世乭 贏人工智慧了

2019-12-18 22:59

華郵選出年度19件好事 台灣同婚、香港爭民主在列

2019-12-19 09:54

小女孩表演比「中指」20分鐘 背後原因曝光網笑翻

2019-12-18 19:55

眾院通過彈劾案 「同黨沒跑票」川普開心拍手

2019-12-19 10:30

前選美冠軍淪不道德教師 不停向15歲學生發裸照

2019-12-19 09:47

日記者遭性侵獲歷史性賠償 嫌犯卻未被起訴

2019-12-19 00:09

夫娶她們竟只因是處女 雙胞胎「共享丈夫」後離婚出書

2019-12-18 17:53

為留人才這公司允許「周休4日」 附帶條件卻引網友論戰

2019-12-18 20:21

美國商務部加強防堵華為 美企跳腳

2019-12-18 23:47

美國史上第三位！美國總統川普遭眾院彈劾

2019-12-19 09:48

發動機起火 全日空機長靠單發動機折返福岡

2019-12-19 13:18

地磁北極正加速偏向俄羅斯 速度之快令科學家困惑

2019-12-19 12:04

新娘要求伴娘「素顏出席」婚禮 超瞎理由讓網傻眼

2019-12-18 18:30

美眾院通過彈劾 一次看懂川普兩項罪名

2019-12-19 10:14

美8歲男孩年撈7.8億 成2019最賺YouTuber

2019-12-19 12:52

影／慧眼識寶！他在海邊撿回臘狀怪石 價值逾2千萬

2019-12-19 16:12

兔唇少女「被批不祥」求職失敗！整容後「雪膚+電眼」人生逆轉

2019-12-18 17:39

星二代為肥爸狠瘦39kg變V臉正妹！以身作則證天生胖都可能減

2019-12-18 19:51

影／揮別藥罐子！癌童完成漫長化療 反應惹哭網友

2019-12-19 12:29

川普彈劾案表決馬拉松 台灣時間今早揭曉

2019-12-19 00:09

只因戴過支持川普帽子？ 14歲男童遭同學毆打頭部重創

2019-12-18 20:47

Volvo貨車部門賣給Isuzu

2019-12-19 03:37

英男飛越大西洋只為見她 喵星人竟是助攻關鍵

2019-12-18 19:41

控民主黨「政變」 彈劾表決前夕…川普又發飆了

2019-12-19 00:09

眾院將表決彈劾川普條款 美股幾乎持平

2019-12-19 06:31

美國史上第三位總統 川普遭彈劾大事紀

2019-12-19 11:01

華爾街推演政治情境 川普若連任…鮑爾、WTO要遭殃

2019-12-19 03:37

彭博：美擬加大對華為出口管制

2019-12-19 00:32

iPhone中國11月銷售大減 蘋果股價照漲

2019-12-18 20:58

全球經濟前景 經理人看好

2019-12-19 03:37

美眾院民主黨議員：已與波洛西討論延後將彈劾案送參院

2019-12-19 09:00

中俄提案解禁制裁不是扯美國後腿 而是勸北韓別妄動

2019-12-18 22:39

眾院開始辯論彈劾川普條款 預定數小時後表決

2019-12-19 02:33

澳洲熱破紀錄 均溫40.9℃

2019-12-19 00:09

尼泊爾擬修規定防聖母峰山難 遭批恐成效不彰

2019-12-18 17:54

韓國青年迷上粗俗大企鵝？打敗BTS奪下年度風雲人物

2019-12-19 09:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top