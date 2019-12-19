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韓國青年迷上粗俗大企鵝？打敗BTS奪下年度風雲人物

2019-12-19 09:19聯合新聞網 文章提供／遠見

12月4日，韓國網站Incruit的「2019年度人物」票選出爐，結果卻出乎外界意料。當紅韓國男子團體BTS爆冷門遭擠下，取而代之的年度人物甚至不是人，而是一隻今年在韓國爆紅、聲音像大叔的卡通企鵝Pengsoo（펭수）。不僅如此，Pengsoo還登上Google韓國2019年度人物熱搜榜 。

近幾個月，你如果打開韓國電視節目就會發現，除了熟悉的藝人身影外，還有一隻蓬鬆的巨大企鵝也躍上電視螢幕。它體型渾圓、身材高大、臉上毫無表情可言，卻在韓國年輕人間掀起熱潮。

這隻巨大企鵝名為Pengsoo，是韓國EBS教育電視台一手打造的卡通人物。然而，Pengsoo的嗓子粗曠如大叔、說話直率無禮，甚至挑戰韓國社會禁忌，和大眾對卡通的可愛想像大相逕庭。

儘管如此，Pengsoo推出短短不到一年，旋即掀起韓國旋風，不僅於EBS電視台露面，還輪番登上SBS、MBC等各大電視台。它甚至還有專屬Youtube頻道「자이언트 펭TV 」，訂閱數已高達132萬。

說話不用敬語、自我吹噓 Pengsoo挑戰韓國傳統價值觀

據《BBC》報導 指出，Pengsoo是EBS電視台今年3月時打造的一位「企鵝練習生」，角色設定年僅十歲、從南極遠渡而來，夢想是成為比當紅男子團體BTS更火紅的巨星。

其實，Pengsoo並不是EBS電視台上首見的企鵝卡通角色。1998年時，EBS便曾推出「PORORO」，是隻頭戴護目鏡、個性可愛的小企鵝。當時《PORORO》卡通曾風靡韓國，至今仍於世界各地播出。

但今年誕生的Pengsoo卻和它的師兄PORORO截然不同。除了個性不可愛之外，Pengsoo的行為甚至遊走韓國傳統價值的灰色地帶。好比Pengsoo會毫不謙虛地吹噓自己是「超級巨星」、說話幾乎不用韓國人在意的敬語、抨擊核心家庭觀念，這些極其反骨的行徑在韓國保守社會下，幾乎前所未見。

儘管如此，Pengsoo卻格外受韓國千禧世代年輕人喜愛。據《South China Morning Post》 指出，韓國年輕人現在面臨貧富差距、階級不流動等不公現象，正好能從Pengsoo挑戰傳統社會的行徑取得共鳴，這也使Pengsoo的人氣水漲船高。

Pengsoo登2019 Google榜單 人氣直逼男團BTS？

從誕生至今短短9個月，Pengsoo的聲勢攀升速度極快，甚至直逼當紅男團BTS。

打開Google的韓國2019年度搜尋排行榜 ，人物榜單上有爆發性醜聞的男星鄭俊英、輕生辭世的雪莉和全美善等人，多數是2019年韓國重大社會事件主角。但突兀的是滑到第十名時，卻會發現Pengsoo同樣名列其中。

這股不輸給社會事件的討論度，不僅讓Pengsoo到各大電視節目「跑通告」、登上時尚雜誌《NYLON》 ，連韓國外交部都找上Pengsoo，在合作的宣傳片中，外交部長康京和還親上鏡頭、和這隻態度輕浮搞笑的企鵝談上幾句。

此外，不只一項民調指出，Pengsoo的高人氣可能更勝男團BTS。如每年皆會評選年度人物的招聘網站Incruit 便公布，Pengsoo以20.9％的得票率成為2019年度人物，打敗第二名的歌手宋佳人（17.6％）及第三名的BTS（16.7％）。在網路論壇DC Inside的民調也得到相同結果，Pengsoo高居第一名，打敗BTS。

打破階級觀念　Pengsoo引韓國千禧世代追隨　

「周遭的人都在看Pengsoo，我自從開始看了之後也停不下來。」28歲的韓國上班族尹國恩（音譯）坦言，3月時剛看到Pengsoo原本相當反感，今年10月，她也成為Pengsoo粉絲一員。

尹國恩解釋，例如Pengsoo會說自己渴望比BTS還紅，其實反映出韓國年輕人對K-POP的憧憬，她說：「這也使Pengsoo更貼近、更真實，就像是我們的一份子。」而Pengsoo一貫的「無禮」，則讓尹國恩得以逃離職場嚴格的階級制度、抒發工作壓力。

不只尹國恩，韓國還有成千上萬的千禧世代也瘋Pengsoo。他們不僅定期收看Pengsoo的節目，連通訊軟體上也都充斥著這隻巨大企鵝。尤其20～30歲年輕人愛用的「KakaoTalk」上，Pengsoo的貼圖蔚為風氣。

「不論對方是立委、公司總裁還是上層名流，Pengsoo都平等對待每個人，這點很有魅力。」31歲的韓國工程師鄭秀妍（音譯）說明，Pengsoo不受階級拘束的態度深得粉絲喜愛。

不過，鄭秀妍隨即補充，喜歡並不代表會因而效仿，她說：「如果我在滿是長輩的職場上像Pengsoo一樣，只會被當成沒禮貌又脾氣暴躁的人。畢竟我無法改變不同世代的觀念差異。」

投資人也追這隻企鵝　Pengsoo有望輸出韓國文化

Pengsoo不僅帶年輕人看見挑戰傳統社會的可能，同時還引領一票投資人看見商機。

據《The Korea Times》報導 ，11月中旬，一家兒童應用程式開發公司Uangel的股票連番上漲。起因竟是EBS電視台曾和Uangel簽屬諒解備忘錄，授權其使用電視台內容來製作產品。因此，投資人預期Uangel將會開發Pengsoo的周邊產品。

對此，Meritz Securities的分析師何仁煥（音譯）解釋，投資人會傾向尋找可能從Pengsoo熱潮中受益的企業，就和當初它師兄PORORO推出時一樣。如果企業已有推出周邊商品，投資人對公司獲益的期待會更高。

另外，還有像網路書店YES 24，自從開始銷售Pengsoo周邊商品後，股票交易量甚至攀升到過往的十倍。

韓國產業研究院（Korea Institute for Industrial Economics and Trade, KIET）也發表報告，看好Pengsoo前景，認為這隻企鵝有望成為下一個韓國文化輸出世界的角色。

若你未來發現，生活中多出一隻大叔聲音的巨大企鵝，請不用太意外，它就是Pengsoo。

圖／今年在韓國爆紅、聲音像大叔的卡通企鵝Pengsoo（펭수）。取自Pengso...
圖／今年在韓國爆紅、聲音像大叔的卡通企鵝Pengsoo（펭수）。取自Pengsoo instagram
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（作者／王昱翔 本文出自2019.12.18《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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